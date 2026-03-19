Universitatea Craiova se pregătește de duelul cu Dinamo București, din etapa a doua a play-off-ului SuperLigii, programat pe Arena Națională, într-un moment destul de delicat pentru olteni. După eșecul surprinzător, 0-1 pe teren propriu cu FC Argeș, echipa lui Filipe Coelho caută reacția rapidă, iar veștile bune vin chiar dinainte din partea fanilor. Se pare că suporterii alb-albaștri nu au abandonat „lupta“ și pregătesc o prezență masivă pe Arena Națională!

Oltenii dau năvală la București! Susținere totală pentru Universitatea Craiova

Eșecul din prima etapă a play-off-ului nu i-a descurajat pe fanii Universității Craiova. Din contră, aceștia au reacționat exact așa cum o fac marile galerii: prin prezență masivă lângă echipă! Conform informațiilor FANATIK, peste 1.000 de suporteri olteni vor fi în tribunele de pe Arena Națională, hotărâți să își împingă favoriții de la spate într-un meci care poate fi crucial.

Prețul accesibil al biletelor – 20 de lei pentru Tribuna 1, inelul 3, cu intrare dinspre Bulevardul Basarabia – a contribuit, de asemenea, la mobilizarea fanilor, care pregătesc o atmosferă specială în deplasare. Practic, Craiova va beneficia de un sprijin consistent chiar și departe de casă.

Veștile bune nu vin doar din tribune pentru olteni. Pentru confruntarea cu Dinamo, antrenorul va putea conta din nou pe trei jucători importanți care au lipsit etapa trecută. Mijlocașii Anzor Mekvabishvili, Tudor Băluță și David Matei revin după suspendare și pot oferi un plus de consistență la mijlocul terenului.

Peluza Nord Craiova, sprijin necondiționat pentru alb-albaștri înainte de derby

Întâlnirea dintre suporteri și jucători a avut loc în cantonament, într-un cadru restrâns, dar extrem de intens din punct de vedere emoțional. FANATIK a aflat că alegând să fie alături de echipă exact într-un moment delicat, după eșecul neașteptat care a adus multă incertitudine în Bănie.

Departe de orice formă de presiune negativă, mesajul transmis de galerie a fost unul de încurajare și încredere. Suporterii le-au cerut jucătorilor să „șteargă cu buretele“ partida pierdută cu FC Argeș și să abordeze ultimele nouă meciuri ale sezonului cu aceeași determinare și calitate care i-au ținut în lupta pentru titlu.

Mai mult decât atât, fanii au dat și un semnal clar înaintea confruntării cu Dinamo: Craiova nu va fi singură! Ultrașii din galerie sunt gata să creeze o atmosferă de meci decisiv pe Arena Națională, convinși că echipa poate reveni imediat pe drumul victoriilor și în fruntea clasamentului.

Alb-albaștrii au petrecut înainte de Dinamo – Universitatea Craiova

Carlos Mora a împlinit, miercuri, 25 de ani și a marcat momentul printr-o petrecere discretă, la care au luat parte mai mulți colegi din lotul Universității Craiova. , toți însoțiți de partenerele lor, într-o atmosferă relaxată, departe de presiunea competiției. De menționat că ziua a fost una specială și pentru Adrian Rus. Internaționalul român a împlinit, tot astăzi, 30 de ani.

Momentul special a fost completat de un detaliu care spune totul despre legătura sa cu clubul din Bănie: în incinta localului a răsunat imnul Universității Craiova!

În centrul atenției s-a aflat și tortul aniversar, unul spectaculos, realizat în culorile alb-albastru ale Științei. Acesta a fost personalizat cu numele „Mora” și numărul 17, cel pe care mijlocașul îl poartă pe tricou. Mai mult, tortul a fost conceput sub forma echipamentului său de joc, iar decorul a fost completat de două mingi de fotbal și sigla Universității Craiova, realizată din bezea de zahăr.