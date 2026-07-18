Invazie argentiniană la New York! Câți suporteri ai „pumelor” sunt așteptați pe MetLife Stadium la marea finală cu Spania de la CM 2026

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Spania și Argentina vor juca duminică seară cu titlul mondial pe masă. Meciul din finala se va disputa pe MetLife Stadium, iar fanii „pumelor” plănuiesc să-și susțină favoriții într-un număr covârșitor. Potrivit informațiilor din presa internațională, se pare că 60% din capacitatea celebrei arenei din New York/New Jersey va fi ocupată de suporterii „albicelești”.

Sunt așteptați 50.000 de fani argentinieni la meciul cu Spania din finala CM 2026!

Campioana mondială en-titre a disputat toate cele șapte meciuri de la turneul final din SUA, Canada și Mexic având parte de un sprijin deplin din partea fanilor. De fiecare dată, suporterii argentinieni au fost majoritari la meciurile echipei lui , iar acest lucru le-a adus „pumelor” niște rezultate pe măsură. Drept urmare, susținătorii grupării „albiceleste” par să repete rețeta și în marea finală cu Spania.

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Conform cotidianului spaniol MARCA, în tribunele stadionului MetLife Stadium vor fi prezenți nu mai puțin de 50.000 de fanii sudamericani, ceea ce înseamnă că aproximativ 60% din capacitatea arenei din New York/New Jersey va fi colorată în culorile Argentinei, în condițiile în care numărul total de locuri disponibile la meciurile de fotbal pe MetLife Stadium este de 82.000.

De asemenea, potrivit ziarului „El Economista”, fanii trupei lui Lionel Scaloni au cumpărat joi toate biletele AA (Aerolineas Argentinas) către SUA (New York, respectiv Miami), care au fost puse în vânzare după calificarea „albiceleștilor” în marea finală. Ba mai mult, AA a completat miercuri seară locurile la două zboruri speciale către New York, ale căror prețuri au fost cuprinse între 5.000 și 10.000 de dolari.

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Spania pleacă favorită în fața Argentinei în finala CM 2026!

Cu toate acestea însă, specialiștii și bookmakerii continuă să încline balanță în favoarea campioanei Europei, considerând că lotul superior al echipei lui Luis De La Fuente, cât și jocul solid arătat de iberici până acum la turneul final, o fac pe Spania să plece cu prima șansă în meciul care va decide câștigătoarea trofeului suprem.

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Partida de pe MetLife Stadium din New York/New Jersey va avea loc duminică, 19 iulie, de la ora 22:00 (ora României). Pentru Spania va fi a doua finală ce CM din istorie, precedenta fiind disputată și câștigată în 2010, împotriva Olandei (1-0 după 120 de minute). De cealaltă parte, Argentina va juca pentru a 7-a oară în ultimul act, bilanțul fiind în acest moment de 3 finale câștigate (ultima în 2022, cu Franța, la ediția din Qatar) și 3 pierdute.

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