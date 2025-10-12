Invazie austriacă la București! Cum arată terasele din centrul vechi în ziua marelui meci al naționalei României. Video

, din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial. Suporterii echipei oaspete au luat cu asalt Bucureștiul. Cum au fost surprinși.

Austriecii au luat cu asalt Bucureștiul înainte de România – Austria

Dacă ei bine și oaspeții vor avea fanii alături, chiar dacă nu într-un număr atât de mare. Cu câteva ore bune înaintea startului meciului, Bucureștiul a fost luat cu asalt de austrieci.

Mai exact, aceștia au mers în Centrul Vechi din Capitală, unde s-au strâns la terase îmbrăcați în echipamentul Austriei. N-au lipsit nici fularele, eșarfele sau steagurile uriașe cu însemnele țării și naționalei lor.

Ce a spus Mircea Lucescu înainte de România – Austria

Mircea Lucescu a vorbit înaintea meciului România – Austria și a spus cum pot „tricolorii” să obțină un rezultat bun. „Il Luce” mizează pe o apărare cât mai bună în fața unei echipe care nu dă înapoi de la a înscrie multe goluri.

„Au un avantaj foarte mare (n.r. – austriecii), pentru că noi trebuie să încropim o echipă de la meci la meci din cauza accidentărilor, accidentări care au apărut pentru că au jucat puțin. E foarte greu atunci când trebuie să joace un meci întreg, 11 kilometri trebuie să alerge.

Noi am avut foarte mulți cu accidentări repetate. Știm foarte bine că ei nu pot să-și schimbe traiectoriile de joc, organizarea, trebuie să îi anticipăm și să profităm de slăbiciunile lor. Dacă vom știi să ne apărăm bine, atunci putem spera la un rezultat bun”, a declarat Mircea Lucescu, printre altele, la conferința de presă premergătoare jocului cu Austria.

Ce a spus Ralf Rangnick înainte de România – Austria

Austria vine după un incredibil 10-0 contra lui San Marino. Naționala lui Ralf Rangnick vine la București cu poftă mare de goluri și cu moralul ridicat la maxim, însă selecționerul a avertizat înaintea jocului că situația va arăta cu totul diferit pe Arena Națională.

„Stadionul va fi plin, dar trebuie să jucăm ca o echipă gazdă. Într-o astfel de atmosferă, împotriva unui adversar bun, acest lucru nu se va întâmpla de la sine. Este clar pentru toată lumea că acesta va fi un meci diferit de cel împotriva San Marino”, a spus Ralf Rangnick, citat de

