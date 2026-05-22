Invazie de „olteni“ la echipele naționale! Starul Universității Craiova a fost convocat în premieră pentru duelul cu Lewandowski

Universitatea Craiova confirmă încă o dată forța lotului care a cucerit titlul și Cupa României în sezonul recent încheiat. Nu mai puțin de nouă jucători ai campioanei României au fost convocați la echipele naționale pentru meciurile amicale din luna iunie. Dacă Gheorghe Hagi a chemat șase fotbaliști ai Craiovei la prima reprezentativă a României, alți trei jucători străini din lotul campioanei vor merge la selecționatele țărilor lor.

Poate cea mai importantă convocare venit pentru Oleksandr Romanchuk, fundașul central al Universității Craiova fiind chemat în premieră la naționala de seniori a Ucrainei, după sezonul excelent făcut în tricoul campioanei României.

Ucrainenii vor disputa două partide amicale tari în această perioadă. Primul va fi împotriva Poloniei, pe 31 mai, la Wroclaw, de la ora 21:45, iar apoi contra Danemarcei, pe 7 iunie, la Odense, într-un meci programat să înceapă la ora 19:30.

Carlos Mora a fost convocat la naționala din Costa Rica pentru două partide amicale extrem de tari. Reprezentativa din America Centrală va juca împotriva Columbiei pe 29 mai, la Bogota, iar apoi va întâlni Anglia pe 10 iunie, într-un meci programat în Statele Unite ale Americii, în cadrul pregătirilor pentru Cupa Mondială din 2026. Ora de start a duelului cu Anglia este 21:00, ora României.

La rândul său, Anzor Mekvabishvili merge la naționala Georgiei, care va disputa două meciuri amicale în luna iunie. Georgienii vor juca împotriva României pe 2 iunie, la Tbilisi, de la ora 19:00, iar apoi vor întâlni Bahrain pe 5 iunie, tot pe teren propriu, într-o partidă programată să înceapă la ora 20:00.

Șase jucători ai Universității Craiova, în lotul României pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor

Universitatea Craiova are însă cea mai puternică reprezentare la naționala României. Selecționerul Gheorghe Hagi a convocat nu mai puțin de șase fotbaliști ai campioanei României pentru amicalele din luna iunie.

Este vorba despre Vladimir Screciu, Nicușor Bancu, Ștefan Baiaram, Alexandru Cicâldău, Alexandru Băluță și puștiul David Matei, una dintre marile surprize ale lotului anunțat de Hagi.

România va disputa două partide amicale în această perioadă. „Tricolorii” vor întâlni Georgia pe 2 iunie, de la ora 19:00, iar apoi vor reveni în țară, pe stadionul „Ghencea“, pentru duelul cu Țara Galilor, programat pe 6 iunie.

Cum arată lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

România va juca un meci amical cu Georgia pe 2 iunie, iar apoi „tricolorii" vor reveni în țară și vor da piept cu Țara Galilor pe stadionul Ghencea.

. Selecționerul vrea să vadă la treabă cât mai mulți jucători pentru a-și face o idee înaintea meciurilor din Nations League.

Vineri, 22 mai, Gică Hagi a anunțat cei 30 de jucători care vor face parte din lotul pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor. Pe listă se regăsesc și câteva nume surpriză. Puștiul-minune David Matei, de la Universitatea Craiova, și Tony Strata, de la Vitória Guimarães, au șansa să debuteze la seniori.

Jucătorii convocați de Gică Hagi pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor

De pe această listă lipsesc fotbaliștii implicați în meciurile de baraj din SuperLiga României. Gică Hagi a anunțat la conferința de presă că lista finală va fi prezentată abia după încheierea sezonului din SuperLiga României. Astfel, încă trei locuri sunt disponibile, iar acestea pot fi ocupate de jucători de la FCSB, Dinamo, FC Botoșani sau Farul Constanța.

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).