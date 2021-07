Invazie de turiști pe litoralul Mării Negre. Patronii din zonă: ”Suntem speriați de atâția oameni!”

Într-o perioadă în care majoritatea destinațiilor de vacanță din Europa intră în zona galbenă sau chiar roșie de risc epidemiologic, foarte mulți turiști preferă litoralul Mării Negre.

Ultimele zile au adus o avalanșă de oameni pe plajele de la noi din țară. Neoficial, patronii de terase din țară spun că un sfert de milion de turiști au ajuns în zonă numai în weekend-ul precedent.

Invazie de turiști pe litoralul Mării Negre: peste 250.000 de oameni. Ce spun patronii din zonă

În vârful sezonului estival, aproape toate stațiunile de la sunt pline de oameni veniți din mai multe zone. Ghinionul pentru cei care sperau să evadeze din zăpușeala și aglomerația marilor aglomerări urbane a fost că au nimerit în cel mai aglomerat weekend din ultimii doi ani.

Fără să aibă la îndemână data oficiale, hotelierii vorbesc de peste 250.000 de oaspeţi pe plajele de pe litoral în ultimul weekend. Cei mai mulți turiști au ajuns în Mamaia, Eforie Nord Costineşti şi Vama Veche.

În ultimele zile, zeci de mii de turişti s-au trezit în zori pentru a prinde şezlongurile de pe plaje. Cei mai ”leneși” au avut ghinion și s-au mulțumit cu un colț de nisip pentru a se instala cu prosopul la plajă.

”De la şase dimineaţa am venit să fim siguri că avem un loc în faţă. Am făcut rezervare din timp şi am avut loc de parcare la hotel. Nu suntem pretenţioşi dar este într-adevăr foarte aglomerat faţă de alţi ani, foarte aglomerat”, spune un turist.

Deținătorii de locații din zonă spun că nu au văzut niciodată atâția oameni veniți pe plajele Mării Negre.

”Sunt născut, crescut în Eforie am 39 de ani şi atâţia oameni ca aseară şi astăzi nu am văzut niciodată. Foarte mulţi, camerele sunt pline, marile magazine retail abia fac faţă cererilor şi suntem speriaţi de atâţia oameni”, spune Virgil Negru, administrator terasă, pentru .

Noi accidente pe Autostrada Soarelui din cauza aglomerației

Dat fiind traficul infernal cauzat de aglomerare, pe şoselele dintre staţiuni au fost ambuteiaje iar pe autostrada Soarelui, pe sensul dinspre Bucureşti s-au consemnat din nou accidente. Cel mai mare cu 5 maşini care s-au ciocnit în lanţ.

Coliziunea a avut loc duminică dimineaţa la kilometrul 83+500 metri, pe sensul dinspre Bucureşti către Constanţa, în zona localităţii Dâlga din judeţul Călăraşi.

În urma evenimentului rutier, două persoane au suferit leziuni. Acestea au fost evaluate pentru a se stabili dacă se impune transportul la spital.