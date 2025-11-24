Invazie în „alb-roșu“ pe Ion Oblemenco! Suporterii lui Mainz vin într-un număr impresionant în Bănie pentru meciul cu Universitatea Craiova

CE TREBUIE SĂ ȘTII Suporterii lui Mainz iau cu asalt Bănia la meciul cu Universitatea Craiova

Universitatea Craiova se pregătește pentru unul dintre cele mai așteptate meciuri europene ale acestui sezon. Alb-albaștrii vor primi joi vizita lui Mainz, iar atmosfera din tribune promite să fie una electrizantă. Dacă din tabăra craioveană sunt așteptați peste 20.000 de suporteri, putem spune că nici nemții nu se lasă mai prejos și vor deplasa un număr impresionant de fani în Bănie.

Chiar dacă este deja calificată în primăvara europeană a Conference League, Mainz vine în Bănie să-și continue seria victoriilor și nu o face oricum, ci alături de o „armată“ de fani. Conform informațiilor FANATIK, până în această săptămână, peste 1.500 de suporteri germani și-au achiziționat deja bilete și sunt așteptați pe stadionul „Ion Oblemenco”. Practic, deja putem vorbi de un număr impresionant de fani pentru o deplasare internațională.

Majoritatea fanilor lui Mainz vor sosi în Craiova în ziua meciului, fie cu autocare, fie cu curse speciale, iar autoritățile locale au anunțat măsuri suplimentare de ordine publică pentru a asigura desfășurarea evenimentului în condiții de siguranță.

Cât costă deplasarea fanilor germani de la Mainz la Craiova

este disponibil la prețul de 529 EUR, mai exact 2690.22 de lei la cursul curent. Acest „city break“ va include zboruri charter tur-retur Frankfurt – Craiova – Frankfurt, biletul la meci și transport de la stadion la aeroport și viceversa.

„Pachetul este disponibil la prețul de 529 EUR. Pot fi rezervate până la două pachete de călătorie per persoană. Biletele simple costă 11 EUR, sunt personalizate și vor fi trimise într-un e-mail separat din motive organizatorice. Pachetul de călătorie pentru meciul de la Craiova, organizat de Mainz 05 în colaborare cu Liga Travel, include zboruri dus-întors de la Frankfurt la Craiova cu un zbor charter direct (plecare joi, 27 noiembrie, la ora 8:00, sosire pe 28 noiembrie estimată la ora 5:10).

Pachetul include, de asemenea, un bilet de meci, transferuri cu autobuzul între MEWA ARENA și Aeroportul din Frankfurt și între Aeroportul Craiova, centrul orașului și stadion. Ulterior, vor fi asigurate transferuri la stadion, iar după meci, autobuzele îi vor duce pe fanii Mainz 05 direct înapoi la aeroport“, se arată în comunicatul celor de la Mainz.

Suporterii lui Mainz, ademeniți cu Târgul de Crăciun de la Craiova

În prezentarea pachetului, clubul își înștiințează suporterii că „la sosirea în Craiova o să aveți timp să explorați orașul, poate și să vizitați celebrul Târg de Crăciun”.

„La sosirea în Craiova, fanii vor avea timp să exploreze orașul și, eventual, să viziteze faimoasa piață de Crăciun, care se deschide la prânz“, au mai scris cei de la Mainz.

Zborul de întoarcere în Germania este programat vineri dimineața, ora 05:10, practic la câteva ore distanță de finele meciului din Bănie. Asta înseamnă, mai exact, că persoanele care vor accesa acest pachet vor pleca de la meci direct acasă, fără cazare peste noapte.

Mainz, amintiri neplăcute în România

. Ultima vizită a fost făcută în turul 3 preliminar al Europa League, pentru returul meciului cu Gaz Metan Mediaș. După ce în tur a fost 1-1, și la partida din România s-a terminat tot egal, 1-1. Meciul a mers în prelungiri și după, la loviturile de departajare, iar acolo formația condusă de Cristi Pustai a reușit să se impună și să meargă mai departe.

Interesant este că Mainz era condusă la acea vreme de Thomas Tuchel, cel care avea să ajungă antrenor la echipe de top din Europa, precum PSG, Borussia Dortmund sau Chelsea, iar cu londonezii chiar a câștigat Liga Campionilor.