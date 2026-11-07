Sport

Invazie oltenească în Anglia! Fanii Universității Craiova i-au pus pe jar pe oficialii lui Brighton

Catalin Oprea
07.11.2026 | 20:54
Invazie olteneasca in Anglia Fanii Universitatii Craiova iau pus pe jar pe oficialii lui Brighton
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Peluza Nord Craiova
Campioana României a vândut cele 2.000 de bilete puse la dispoziție în doar 20 de minute, iar marea prezență a românilor stabiliți în Insulă a pus pe gânduri conducerea clubului din Premier League
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Universitatea Craiova face furori în Europa și se menține pe un excelent loc 8 în clasamentul din Conference League, după victoria cu 2-0 în fața celor de la Egnatia. Succesele echipei antrenate de Filipe Coelho au creat o emulație uriașă în rândul suporterilor, care se pregătesc de duelul din deplasare cu Brighton, formație clasată pe podium în Premier League.

Biletele s-au evaporat în 20 de minute, fanii au luat cu asalt Amex Stadium

Interesul pentru partida programată joi, 26 noiembrie 2026, pe arena de 32.500 de locuri din Brighton, este la cote maxime. Cele 2.000 de tichete alocate oficial clubului din Bănie, la prețul accesibil de 100 de lei, s-au epuizat în timp record, în doar 20 de minute. Valul de susținere nu se oprește însă aici.

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Oficialii englezi au intrat în alertă după ce au aflat că mii de români stabiliți în Regatul Unit și-au cumpărat deja sau intenționează să-și achiziționeze bilete și în alte sectoare ale stadionului, din afara peluzei rezervate oaspeților, conform Digi Sport. Acest fapt ar putea declanșa eventuale incidente, lucru pe care oficialii englezi vor să-l evite cu orice preț.

De ce se tem englezii? Măsuri speciale luate în calcul de Brighton

Conducerea clubului britanic a început să adune masiv informații despre comportamentul fanilor români și modul în care suporterii din Bănie călătoresc în Europa. Deși la nivel de echipe de club nu au existat incidente recente notabile, englezii iau în calcul măsuri de securitate suplimentare. În România, fenomenul ,,ultras” este relativ dezvoltat, iar posibilitatea existării anumitor incidente nu este exclusă, deși în Anglia fenomenul acesta nu este existent pe majoritatea stadioanelor, cu mici excepții.

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Până la ora meciului, „alb-albaștrii” se concentrează pe parcursul intern din campionat, acolo unde o vor întâlni pe CFR Cluj, în deplasare, meci la finalul căruia ar putea urca pe prima poziție în SuperLiga, în cazul unei eventuale victorii. După acest duel, pentru olteni urmează încă o deplasare internă, împotriva celor de la UTA Arad, ca mai apoi să meargă în Anglia, pentru duelul cu Brighton.

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