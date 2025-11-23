Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Invazie roș-albastră la Belgrad pentru meciul cu Steaua Roșie. Anunț de ultimă oră pentru fanii FCSB

FCSB se pregătește pentru meciul dificil cu Steaua Roșie din Europa League, iar fanii „roș-albaștrilor” vor fi prezenți în număr mare pe stadionul „Rajko Mitic” din Belgrad.
Bogdan Mariș
23.11.2025 | 13:16
Invazie rosalbastra la Belgrad pentru meciul cu Steaua Rosie Anunt de ultima ora pentru fanii FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Suporterii FCSB-ului vor fi prezenți în număr mare la Belgrad pentru meciul cu Steaua Roșie din Europa League. FOTO: colaj Fanatik
Joi seară, de la ora 22:00, FCSB o va întâlni pe Steaua Roșie la Belgrad în etapa a 5-a a fazei ligii din Europa League. Duelul este unul extrem de important pentru formația „roș-albastră”, care are mare nevoie de un succes după ce în primele 4 runde a obținut doar 3 puncte. Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA detalii despre deplasarea suporterilor FCSB-ului în Serbia.

Invazie „roș-albastră” la Belgrad pentru Steaua Roșie – FCSB

Gheorghe Mustaţă a anunţat că FCSB va fi susținută de foarte mulți fani la meciul care se va disputa în capitala Serbiei. „Noi vom pleca joi dimineață către Turnu Severin, acolo ne vom întâlni cu majoritatea suporterilor. O să fim însoțiți de jandarmeria de la Belgrad și vom merge la meci. (n.r. vă vor prelua de la intrarea în Serbia) Da. Va fi foarte multă lume, biletele s-au vândut”, a declarat acesta la FANATIK SUPERLIGA.

Inițial, a existat posibilitatea ca partida să se joace fără spectatori, din cauza celor întâmplate la partida dintre Steaua Roșie și Lille, însă UEFA a acordat doar o amendă formației din Serbia. (n.r. a fost discuția ca Steaua Roșie să joace fără spectatori) Da, dar apoi am primit răspuns că putem achiziționa bilete, am înțeles că au fost amendați. Meciul se joacă cu spectatori”, a afirmat Gheorghe Mustață, care a analizat în cadrul emisiunii și remiza dintre FCSB și Petrolul, scor 1-1.

Program infernal pentru FCSB până la finalul anului

Până la momentul în care Superliga se va întrerupe, FCSB are un program extrem de complicat. În următoarea lună, gruparea „roș-albastră” va întâlni Farul, Dinamo, Unirea Slobozia și Rapid în campionat, Steaua Roșie Belgrad și Feyenoord în Europa League și UTA în Cupa României.

Deși șansele la un loc în primăvara europeană au scăzut considerabil, Gheorghe Mustață a subliniat faptul că meciurile din Europa League au în continuare o importanță deosebită. (n.r. urmează trei meciuri importante pentru FCSB, cu Dinamo, Rapid și UTA) Avem și în Europa, măcar cu asta să ne mai mândrim, că jucăm în Europa cu echipe puternice”, a declarat liderul Peluzei Nord la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Mustață, DISCURS ÎN FORȚĂ după FCSB - Petrolul 1-1: “AVEM MARI PROBLEME”

