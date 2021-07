Inventivitatea fanilor-acționari de la Dinamo nu are limite! Cum au reușit, din nou, să strângă o sumă importantă de bani

Membrii din programul DDB se luptă neîncentat pentru salvarea clubului și încearcă prin absolut orice mijloace să aducă bani la Dinamo, mai ales acum că a intrat în insolvență clubul.

După ce , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate și au lansat o companie de strângeri de fonduri în urma cărora numele suporterilor să apară pe tricourile de joc, acum „câinii” au lansat Cupa DDB.

Fanii din programul DDB au demarat un nou proiect prin care vor să strângă bani pentru echipă și vor să se cunoască cât mai bine. Cupa DDB e o competiție de fotbal între suporterii lui Dinamo, care va avea loc în acest weekend, unde s-au înscris nu mai puțin de 28 de echipe!

Fiecare echipă e formată din șapte jucători și plătește o taxă de înscriere de 500 de euro. Astfel, la turneu vor participa cel puțin 200 de suporteri, iar competiția e văzută drept un prilej pentru un congres al suporterilor, nu doar un turneu de fotbal amator.

Astfel, suporterii din programul DDB vor strânge doar prin prisma participării la acest eveniment nu mai puțin de 14.000 de euro, însă încasările ar putea crește la fața locului, unde vor exista materiale promoționale cu Dinamo, iar suporterii vor putea să îți reînnoiască în avans cardurile.

Florin Prunea vrea să participe la Cupa DDB: „Mi-ar face plăcere! Oricând!”

Florin Prunea a lăudat inițiativa suporterilor, mai ales că este în legătură cu foarte mulți dinamoviști înscriși în program. Fostul mare jucător al lui Dinamo și-a arătat interesul de a participa la acest eveniment, mai ales că a participat frecvent la astfel de jocuri cu suporterii:

„Mi-ar face plăcere să particip la Cupa DDB! Am fost de multe ori la evenimente cu suporterii și cu astfel de jocuri-școală. Oricând! Ce fac acești oameni și cum ajută Dinamo….”, a spus dinamovistul în exclusivitate pentru FANATIK.

Cu toate astea, e puțin probabil ca fostul oficial al lui Dinamo să participe, deoarece competiția este destinată strict dinamoviștilor înscriși în programul DDB, iar Florin Prunea : „Eu m-am retras. Am avut card, dar m-am retras. Dar motivul nu a fost faptul că am plecat de la club. Eu am avut motivele mele. Au fost motive personale”, a spus fostul președinte al „câinilor”, pentru site-ul nostru.

Fanii din programul DDB își vor putea face reclamă pe tricourile jucătorilor și pe marginea terenului de joc

Suporterii dinamoviști pentru noul sezon din Casa Pariurilor Liga 1, menită să mai aducă bani în conturile clubului, dar și să îi stimuleze pe „câini” să se implice activ în viața clubului pe care îl susțin.

Astfel, în schimbul unei sume de bani, numele suporterilor vor apărea pe tricourile de joc la meciurile lui Dinamo, sau fanii își vor putea face reclamă la anumite afaceri pe care le dețin pe panourile publicitare de la marginea gazonului sau direct pe tricourile alb-roșilor.

Reclama nu este însă accesibilă pentru orice suporter dinamovist. Cei care vor dori să își vadă numele pe tricourile lui Dinamo sau își facă reclamă la propria afacere vor trebui să scoată din buzunar cel puțin 50.000 de euro: „FĂ-ȚI NUMELE CUNOSCUT PE TRICOUL CU CEA MAI MARE EXPUNERE! Închiriază o palmă de tricou și toată lumea va vorbi despre tine și despre afacerea ta. Începând cu noi. Și suntem peste tot. Orice s-ar întâmpla în fotbalul de la noi, la orice echipă, că să se vândă știrea, trebuie să apară și tricoul lui Dinamo într-o poză. Indiferent de locul pe care se află, despre Dinamo se vorbește cel mai mult”, motivau suporterii decizia de a implementa acest proiect.

