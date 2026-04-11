Sport

Investiția de 6.000.000 de euro a lui Dan Șucu la Rapid prinde contur: „Au început lucrările!”

Rapid a făcut un anunț important înaintea Paștelui din acest an. Giuleștenii trec la următorul nivel. Despre ce investiție a lui Dan Șucu este vorba. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Mihai Dragomir
11.04.2026 | 18:00
Investitia de 6000000 de euro a lui Dan Sucu la Rapid prinde contur Au inceput lucrarile
SPECIAL FANATIK
Anunț important făcut de Rapid. Ce se întâmplă la clubul bucureștean în următoarea perioadă.
ADVERTISEMENT

Dan Șucu (62 de ani) continuă să investească la Rapid dincolo de echipa propriu-zisă. Patronul giuleștenilor se asigură constant că la club există cele mai bune condiții pentru sportivii și toți cei care lucrează acolo. Chiar înaintea Paștelui ortodox, bucureștenii au făcut un anunț important despre proiectul în care s-a investit peste 6 milioane de euro.

Rapid a anunțat startul lucrărilor următoarei faze de la Centrul de Antrenament din Ștefănești

Odată cu venirea lui Dan Șucu, cel care a obținut o victorie importantă în fața lui Gigi Becali în anul fiscal 2025, în conducerea clubului, Rapid a început să evolueze semnificativ la capitolul facilităților pe care le oferă pregătirii și dezvoltării sportivilor săi. Un astfel de exemplu este baza Rapid-Mobexpert, din Ștefănești, construită pe un domeniu de 3,5 hectare. Dacă la mijlocul anului trecut, suprafețele de joc erau în proces de finalizare, acum a venit rândul ca următoarea etapă, cea a construirii clădirii de antrenament, să înceapă și ea.

ADVERTISEMENT

„Au început lucrările pentru Faza II a Centrului de Antrenament Rapid-Mobexpert din Ștefănești, etapă care presupune construirea clădirii dedicate pregătirii fizice, recuperării și analizei. În acest moment, lucrările sunt în stadiul de fundație, iar viitoarea clădire începe deja să prindă contur.

Faza II completează dezvoltarea bazei de la Ștefănești, după ce în prima etapă au fost realizate terenurile de antrenament. Primul antrenament al Rapidului aici a avut loc pe 14 august”, este anunțul făcut de Rapid prin intermediul site-ului oficial al clubului din Giulești.

ADVERTISEMENT
Ce beneficii va oferi noua construcție ridicată de Rapid

Clubul și-a informat suporterii și cu privire la ce urmează să ofere noua construcție sportivilor ce se vor pregăti aici: „Va include toate facilitățile necesare pentru o bază ultra-modernă de pregătire, antrenament și recuperare. Clădirile vor fi dotate și cu panouri fotovoltaice, contribuind la eficiența energetică a bazei”. Iată cu ce va fi dotată:

ADVERTISEMENT
  • Zonă de recuperare de ultimă generație
  • Sală de forță
  • Piscină interioară
  • Saună
  • Vestiar modern
  • Sală de analiză video
  • Zonă dedicată filmării meciurilor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
ULUITOR! Fratele lui Ilie Dumitrescu, prins băut la volan: 'Îmi dați și mie...
iamsport.ro
ULUITOR! Fratele lui Ilie Dumitrescu, prins băut la volan: 'Îmi dați și mie o semnătură pe dosarul ăsta penal?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!