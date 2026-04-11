Investiția de 6.000.000 de euro a lui Dan Șucu la Rapid prinde contur: „Au început lucrările!”

Dan Șucu (62 de ani) continuă să investească la Rapid dincolo de echipa propriu-zisă. Patronul giuleștenilor se asigură constant că la club există cele mai bune condiții pentru sportivii și toți cei care lucrează acolo. Chiar înaintea Paștelui ortodox, bucureștenii au făcut un anunț important despre proiectul în care s-a investit peste 6 milioane de euro.

Rapid a anunțat startul lucrărilor următoarei faze de la Centrul de Antrenament din Ștefănești

Odată cu venirea lui în conducerea clubului, Rapid a început să evolueze semnificativ la capitolul facilităților pe care le oferă pregătirii și dezvoltării sportivilor săi. Un astfel de exemplu este baza Rapid-Mobexpert, din Ștefănești, construită pe un domeniu de 3,5 hectare. Dacă acum a venit rândul ca următoarea etapă, cea a construirii clădirii de antrenament, să înceapă și ea.

„Au început lucrările pentru Faza II a Centrului de Antrenament Rapid-Mobexpert din Ștefănești, etapă care presupune construirea clădirii dedicate pregătirii fizice, recuperării și analizei. În acest moment, lucrările sunt în stadiul de fundație, iar viitoarea clădire începe deja să prindă contur.

Faza II completează dezvoltarea bazei de la Ștefănești, după ce în prima etapă au fost realizate terenurile de antrenament. Primul antrenament al Rapidului aici a avut loc pe 14 august”, este anunțul făcut de Rapid prin intermediul site-ului oficial al clubului din Giulești.

Ce beneficii va oferi noua construcție ridicată de Rapid

Clubul și-a informat suporterii și cu privire la ce urmează să ofere noua construcție sportivilor ce se vor pregăti aici: „Va include toate facilitățile necesare pentru o bază ultra-modernă de pregătire, antrenament și recuperare. Clădirile vor fi dotate și cu panouri fotovoltaice, contribuind la eficiența energetică a bazei”. Iată cu ce va fi dotată:

