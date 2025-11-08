Sport

Investiția de peste 400 de milioane de dolari făcută de un celebru sportiv. A devenit ”regele imobiliarilor” peste noapte

Un celebru sportiv a devenit peste noapte ”regele imobiliarelor”. A făcut o achiziție de sute de milioane de dolari, șocând internetul. Despre cine este vorba?
Valentina Vladoi
08.11.2025 | 14:00
Investitia de peste 400 de milioane de dolari facuta de un celebru sportiv A devenit regele imobiliarilor peste noapte
Floyd Mayweather, achiziție de milioane de dolari. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Floyd Mayweather s-a retras din activitatea sportivă însă derulează afaceri uriașe. Iar cea mai clară dovadă o reprezintă ultima achiziție făcută, catalogată de mulți ca fiind o ”aroganță”.

Floyd Mayweather, achiziție de milioane de dolari

De-a lungul carierei sale, Floyd Mayweather a adunat o adevărată avere. A bifat 50 de victorii în tot atâtea meciuri, iar deși s-a retras din activitate în 2017, acesta continuă să facă bani.

ADVERTISEMENT

Drept urmare, el a devenit peste noapte ”regele imobiliarelor”. Fostul mare sportiv a investit nu mai puțin de 400.000.000 de dolari în 1.000 de apartamente și a șocat pe toată lumea cu achiziția sa.

Iar gesturile lui nu s-au oprit doar aici. Floyd Mayweather și-a cumpărat și un avion privat, unde s-a fotografiat cu teancuri întregi de bancnote de 100 de dolari. „Îmi văd doar de treaba mea!”, a scris el, în dreptul postării sale.

ADVERTISEMENT
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe...
Digi24.ro
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu

Cât de bogat este Floyd Mayweather, de fapt

Nu este clar nici până astăzi ce avere are fostul mare sportiv. Pe de altă parte, dacă ar fi să ne uităm la achizițiile sale din ultima vreme, acestea întrec orice așteptare. El deține două avioane Gulfstream, inclusiv un G650 pe care fanii îl cunosc sub numele de Air Mayweather.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a ajuns la spital și s-a comportat ca un star rock...
Digisport.ro
Gigi Becali a ajuns la spital și s-a comportat ca un star rock pe holuri

Iar conform informațiilor disponibile pe internet, prețul pentru o versiune complet personalizată a unui astfel de avion a fost estimat la aproximativ 60 de milioane de dolari. Și totuși cât de mult a câștigat pe vremea când era încă în activitate?

Conform Marca, câștigurile lui Floyd Mayweather au venit în valuri. Acestea au inclus inclusiv încasări de 200 de milioane de dolari din două mega-lupte, meciul din 2015 cu Pacquiao și confruntarea din 2017 cu Conor McGregor.

ADVERTISEMENT

De altfel el a fost unul dintre cei mai bine plătiți oameni din istoria sportului. Veniturile sale estimate din întreaga carieră ar fi ajuns la nu mai puțin de 1,52 miliarde de dolari, mai scrie sursa citată.

Unde a investit fostul mare campion

Iar la fel ca și multe alte nume cunoscute din sport, Floyd Mayweather a decis să investească în imobiliare. Firma sa de investiții a achiziționat un portofoliu de 62 de clădiri de apartamente de închiriat.

Acestea se află în partea de nord a Manhattanului, iar prețul total a fost de nu mai puțin de 402 milioane de dolari. Și fix această tranzacție l-a făcut să își câștige porecla de ”rege al imobiliarelor”.

Evident, acesta mai câștigă sume consistente și din anumite contracte de imagine. Astfel, se pare că banii câștigați din sport au fost investiți în domenii cheie, care s-au dovedit a fi cât se poate de profitabile.

Rezultate SuperLiga, etapa 16. Petrolul – Oțelul, de la ora 14:30. Echipele de...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 16. Petrolul – Oțelul, de la ora 14:30. Echipele de start
Emeric Ienei, înmormântat cu onoruri militare la Oradea. Iosif Rotariu, discurs despre ce...
Fanatik
Emeric Ienei, înmormântat cu onoruri militare la Oradea. Iosif Rotariu, discurs despre ce a însemnat legendarul antrenor al Stelei pentru cariera sa
Cristi Chivu, fără milă! Îl dă afară pe jucătorul lui Inter care a...
Fanatik
Cristi Chivu, fără milă! Îl dă afară pe jucătorul lui Inter care a fost erou cu Barcelona
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Foto uluitor! Ce au putut să trimită cei de la Steaua la înmormântarea...
iamsport.ro
Foto uluitor! Ce au putut să trimită cei de la Steaua la înmormântarea lui Emeric Ienei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!