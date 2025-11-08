Investiția de peste 400 de milioane de dolari făcută de un celebru sportiv. A devenit ”regele imobiliarilor” peste noapte

ADVERTISEMENT

Floyd Mayweather s-a retras din activitatea sportivă însă derulează afaceri uriașe. Iar cea mai clară dovadă o reprezintă ultima achiziție făcută, catalogată de mulți ca fiind o ”aroganță”.

Floyd Mayweather, achiziție de milioane de dolari

De-a lungul carierei sale, Floyd Mayweather a adunat o adevărată avere. A bifat 50 de victorii în tot atâtea meciuri, iar deși s-a retras din activitate în 2017, acesta continuă să facă bani.

Drept urmare, el a devenit peste noapte ”regele imobiliarelor”. Fostul mare sportiv a investit nu mai puțin de 400.000.000 de dolari în 1.000 de apartamente și a șocat pe toată lumea cu achiziția sa.

Iar gesturile lui nu s-au oprit doar aici. Floyd Mayweather și-a cumpărat și un avion privat, unde s-a fotografiat cu teancuri întregi de bancnote de 100 de dolari. „Îmi văd doar de treaba mea!”, a scris el, în dreptul postării sale.

Cât de bogat este Floyd Mayweather, de fapt

. Pe de altă parte, dacă ar fi să ne uităm la achizițiile sale din ultima vreme, acestea întrec orice așteptare. El deține două avioane Gulfstream, inclusiv un G650 pe care fanii îl cunosc sub numele de Air Mayweather.

Iar conform informațiilor disponibile pe internet, prețul pentru o versiune complet personalizată a unui astfel de avion a fost estimat la aproximativ 60 de milioane de dolari. Și totuși cât de mult a câștigat pe vremea când era încă în activitate?

Conform Marca, câștigurile lui Floyd Mayweather au venit în valuri. Acestea au inclus inclusiv încasări de 200 de milioane de dolari din două mega-lupte, meciul din 2015 cu Pacquiao și confruntarea din 2017 cu Conor McGregor.

De altfel el a fost unul dintre cei mai bine plătiți oameni din istoria sportului. Veniturile sale estimate din întreaga carieră ar fi ajuns la nu mai puțin de 1,52 miliarde de dolari, mai scrie sursa citată.

Unde a investit fostul mare campion

, Floyd Mayweather a decis să investească în imobiliare. Firma sa de investiții a achiziționat un portofoliu de 62 de clădiri de apartamente de închiriat.

Acestea se află în partea de nord a Manhattanului, iar prețul total a fost de nu mai puțin de 402 milioane de dolari. Și fix această tranzacție l-a făcut să își câștige porecla de ”rege al imobiliarelor”.

Evident, acesta mai câștigă sume consistente și din anumite contracte de imagine. Astfel, se pare că banii câștigați din sport au fost investiți în domenii cheie, care s-au dovedit a fi cât se poate de profitabile.