Investiția fabuloasă făcută de Novak Djokovic în Grecia. Pentru ce a cheltuit aproape 20 de milioane de euro

Novak Djokovic pune foarte mult preț pe pasiunea sa pentru tenis. Drept dovadă și după ce s-a mutat cu familia din Serbia în Grecia, acesta a decis să se concentreze în continuare pe domeniu. Ce investiție a făcut însă?

Novak Djokovic a primit ”viză de aur” în Grecia

În prezent, marele sportiv și familia sa locuiesc în Glyfada, un cartier exclusivist din sudul Atenei. Iar pentru a putea avea o viață fără griji aici, sârbul a solicitat o „viză de aur” din partea guvernului elen. Acesta a primit-o imediat.

Menționăm faptul că ”viza de aur” reprezintă practic o portiță pentru cetățenii străini care vor să se stabilească în Grecia. Aceștia primesc acceptul statului cu o condiție. Mai exact, ei trebuie să cumpere o proprietate în valoare de peste 400.000 de euro.

Iată însă că Novak Djokovic a făcut cu totul altceva. Sportivul nu și-a cumpărat încă o casă, dar a făcut o investiție uriașă care se ridică la nu mai puțin de 20 de milioane de euro.

Ce investiție a făcut sârbul

Practic acesta a investit o adevărată avere într-un club de tenis la Ellinikon, aproape de zona în care locuiește. Vorbim despre un club modern, care va avea peste 20 de terenuri de tenis.

Totodată, vor exista terenuri de paddle, dar și de pickleball. Iar conform informațiilor din presa elenă, Novak Djokovic își dorește să construiască un complex sportiv complet aici, la cele mai înalte standarde.

De ce a ales Novak Djokovic Grecia în locul Serbiei

Menționăm faptul că deși ar fi putut să se stabilească oriunde pe glob, inclusiv în Serbia, țara sa natală, sportivul a ales Grecia. Iar la un moment dat, el a dezvăluit și ce l-a atras la această țară.

. Totodată, sportivul a fost impresionat de țară în sine, de peisajele sale, dar și de preparatele tradiționale.

De asemenea, grecii sunt generoși, dar și uniți. Iar stilul de viață din Grecia l-a atras destul de tare. Și până acum, povestește sportivul, experiența este una cât se poate de plăcută pentru întreaga familie.

„Sunt multe legături istorice, religioase, culturale și sociale între Grecia și Serbia, iar acesta e un motiv important pentru care am venit aici. De asemenea, vremea și mâncarea de aici sunt minunate, iar pe coastă e cel mai frumos. Îmi place stilul de viață de aici și simt că sârbii și grecii sunt ca frații. E motivul numărul unu.

Încercăm să vedem cum va fi viața de familie aici. Suntem de mai puțin de două luni, dar până acum e o experiență foarte pozitivă”, a declarat Djokovic în urmă cu ceva timp pentru presa sârbă.

Amintim faptul că deși trăiește în Grecia, Novak Djokovic are reședința fiscală la Monte Carlo, pentru a fi scutit de impozite, . În trecut, acesta a mai locuit în Marbella, în Spania, pentru a fi alături de unul dintre frații săi care se confrunta cu depresia.