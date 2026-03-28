Investiția pe care Ion Țiriac o pregătește peste hotare. Miliardarul român este gata să dea lovitura

Demersul pe care Ion Țiriac vrea să-l pună la punct în perioada următoare, în afara granițelor României. Fostul mare jucător de tenis este extrem de încrezător în reușita sa.
Alexa Serdan
28.03.2026 | 21:00
Ion Țiriac (86 ani) și-a expus planurile de viitor. Sursa foto: hepta.ro
Ion Țiriac a dezvăluit care este investiția pe care o pregătește peste hotare. Aceasta este strâns legată de o pasiune pe care și-a descoperit-o în copilărie, miliardarul român precizând că este gata să dea o mică avere pe ideea care i s-a conturat în minte. Fostul sportiv vrea să dea lovitura cât mai repede.

Ce demers vrea să facă Ion Țiriac

Până la finalul lui 2026, Ion Țiriac (86 ani) are mari șanse să se bucure de o reușită uriașă. Conform specialiștilor internaționali, fostul tenismen poate aduna în conturile bancare suma de 2,4 miliarde de dolari. Averea fostului sportiv român este în momentul de față de 2,3 miliarde de dolari.

Banii nu sunt deloc o problemă pentru afacerist, dar nici pentru cei din familia sa. Spre exemplu, fiica lui, Ioana, a avut parte de un cadou de mii de lei din partea unei persoane pe care a dorit să o păstreze anonimă. Acum, tatăl său a anunțat că este gata să facă încă un pas mare în business.

Îndrăgostit de Namibia și pasionat de vânătoare, acesta a transmis că are un demers pe care-l ia în calcul în perioada imediat următoare. Vrea să achiziționeze încă o proprietate în această destinație exotică pe care o vizitează constant. Afaceristul deține încă din anul 2020 un resort de lux.

Mai exact, este vorba de un imobil pe care l-a cumpărat de la niște afaceriști elvețieni cu suma de 5, 5 milioane de euro. Domeniul se întinde pe 21.000 de hectare. Acum, cel mai probabil va scoate din buzunar aceeași sumă. În prezent, clădirile pe care le deține în străinătate au o suprafață mare.

„Am 21.000 de hectare in Namibia, o proprietate care trebuie să fie îngrijită în fiecare zi. În Africa merg des pentru că am fost vânător de la vârsta de 17 ani, înainte să cumpăr proprietatea din Namibia. Și mai cumpăr încă una, probabil în Botswana.

Pe mine Africa m-a fascinat dintotdeauna din toate punctele de vedere. Te duci în Platoul Masai, în Tanzania, și vezi acolo oamenii trăind în urmă cu o sută de ani. Șeful tribului are dreptul la viață și la moarte”, a mărturisit Ion Țiriac, conform iamsport.ro.

Unde ar vrea să se retragă Ion Țiriac

În urmă cu câțiva ani Ion Țiriac a fost întrebat unde i-ar plăcea să se retragă. Fostul tenismen român nu a stat deloc pe gânduri și a ales o țară îndepărtată de România, dar unde are parte de relaxare. O vizitează de 2-3 ori pe an, profitând din plin de aceste deplasări.

Namibia este destinația pe care celebrul miliardar o ia în calcul. Aceasta este o țară situată în sudul continentului african, pe țărmul Oceanului Atlantic, cu aproximativ 3 milioane de locuitori. Majoritatea celor care stau aici sunt tineri, cu o vârstă medie de circa 21,5 ani.

În aceeași notă, Ion Țiriac recunoaște că îi este foarte greu să se rupă de țara natală pentru că are afaceri, construcții și o fundație pe care nu le poate lăsa în urmă. Îi este destul de complicat să se desprindă de ritmul cu care este obișnuit.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
