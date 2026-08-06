Sport

Investiția pregătită de cei mai bogați patroni din fotbalul românesc. Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, cheltuie 60 de milioane de euro pentru un proiect de top

Adrian și Dragoș Pavăl sunt gata să plaseze un capital de 60 de milioane de euro pentru un plan din afara României. Când va fi gata totul și cum va arăta.
Alexa Serdan
06.08.2026 | 13:59
Investitia pregatita de cei mai bogati patroni din fotbalul romanesc Fratii Paval proprietarii Dedeman cheltuie 60 de milioane de euro pentru un proiect de top
Proiectul în care frații Pavăl bagă 60 de milioane de euro. Sursa foto: Facebook.com
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Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, frații Pavăl, sunt la un pas de a da lovitura. Proprietarii Dedeman pregătesc o investiție care se ridică la o sumă importantă, cheltuială urmând să fie îndreptată spre un proiect de top.

Frații Pavăl alocă fonduri uriașe pentru un proiect special

Dragoș și Adrian Pavăl se numără printre cei mai înstăriți oameni de afaceri din România. Au business-uri în mai multe domenii de activitate, unul dintre acestea având în prim-plan vânzarea de produse românești. O altă lovitură financiară dată de patronii Dedeman este reprezentată de o schimbare notabilă în fotbalul intern.

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Concret, au adus o persoană cunoscută în vârful companiei lor. Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc nu se uită deloc la bani când vine vorba de proiectele în care se implică. Unul dintre acestea vizează un hotel istoric de 4 stele situat pe malul Lacului Garda, în Gardone Riviera, Italia. Imobilul a fost construit în anul 1884.

În prezent, proprietatea este închisă pentru renovări ample. Investiția care se face prin grupul Pavăl Holding, împreună cu Apex Alliance din Lituania, este în valoare de 60 de milioane de euro, scrie goldring.ro. Afaceriștii români și-au propus ca marea redeschidere să aibă loc în 2027, ceea ce înseamnă că proiectul se derulează pe repede înainte.

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Inaugurarea se va face sub brandul de lux LXR Hotels & Resorts (Hilton). Prin urmare, frații Pavăl marchează una dintre cele mai importante investiții românești din industria hotelieră europeană. Proprietatea va avea ulterior 5 stele, precum și modificări radicale. În schimb, afaceriștii vor păstra identitatea istorică a clădirii.

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Fațada originală din secolul al XIX-lea nu va fi înlocuită. În plus, proiectul se concentrează pe două elemente cheie. Unul dintre acestea este păstrarea farmecului Belle Époque. Al doilea aspect este reprezentat de un design contemporan și servicii premium, turiștii fiind atrași de peisajul spectaculos din această regiune italiană.

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Cum va arăta proiectul patronilor de la Dedeman

Hotelul deținut de patronii de la Dedeman va suferi o transformare impresionantă. La finalul renovărilor oaspeții vor avea la dispoziție 160 de camere și suite, majoritatea dispunând de balcoane private și vedere spectaculoasă către lac. Interiorul se va moderniza complet, vizitatorii având două restaurante de autor pentru a savura preparate culinare savuroase.

Restaurantele de autor reflectă în întregime viziunea, personalitatea și creativitatea unui bucătar chef, fără a ține cont de rețeta standard. Mai mult decât atât, proiectul include două baruri și un centru wellness internațional cu piscine interioare și exterioare. Facilitățile nu se opresc aici, îndreptându-se și spre spații moderne de fitness.

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Totodată, au fost luate în calcul camere care vor fi destinate special întâlnirilor și evenimentelor. O sală elegantă de bal cu terasă orientată spre lac este un alt obiectiv îndrăzneț. În aceeași notă, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc au luat decizia să deschidă hotelul pe tot parcursul anului, nu doar sezonier. Astfel, vor fi create 80 de locuri de muncă permanente.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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