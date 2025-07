Investiție de 11 milioane de euro în Pro Rapid. De unde vin banii și cine va beneficia de baza construită de George Copos

Baza ”Pro Rapid”, construită în 1997, a ajuns în proprietatea statului. Cantonamentul din Bucureștii Noi a fost preluat de Ministerul Transporturilor și dat în administrare Clubului Sportiv Rapid.

Baza va fi folosită de Clubul Sportiv Rapid

După lungi încercări de revitalizare a bazei cerute de Mircea Lucescu atunci când a revenit din Italia, lucrurile par a avea un nou început. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pregătește o investiție majoră.

11 milioane de euro au fost alocați pentru modernizarea bazei sportive. Pe listă sunt amenajarea unui teren de rugby, a trei terenuri de tenis și terenuri de antrenament pentru handbal, baschet, volei si futsal, potrivit documentelor analizate de

De asemenea, se vizează repararea și modernizarea hotelului existent și înălțarea clădirii cu încă un etaj. În prezent, hotelul, aflat în degradare, are un etaj, unde sunt 14 camere de cazare pentru sportivi, iar la parter este o sală de antrenament, sala de mese și vestiarele.

Procesul intentat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti a fost clasat

Baza sportivă a fost abandonată și a fost pusă sub sechestrul ANAF în 2016, odată cu intrarea în faliment a Rapid. Din cauza asta, inclusiv selecționerul Mircea Lucescu a fost atras într-un șir de procese.

. Dosarul a avut ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în faliment.

Anul trecut, în luna septembrie, judecătorii de la Secţia a-VII-a Civilă a Tribunalului București au decis că procesul trebuie să se încheia în faza în care se află, deoarece s-a constat perimată cererea de chemare în judecată formulată de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti.

Baza Pro Rapid a fost un proiect de suflet al lui George Copos, care a construit-o la cererea lui Mircea Lucescu. Și parte a înțelegerii dintre cei doi, atunci când Il Luce a fost convins să vină din Italia și să antreneze Rapidul.

Mircea Lucescu revenea la Rapid dacă Dan Șucu lua baza

Selecționerul a rămas atașat de prima bază cu adevărat profesionistă din fotbalul românesc și a dezvăluit că înainte să preia din nou echipa națională a României, în 2024, a purtat discuții cu oficialii MT, și era decis să antreneze din nou formația din Giulești dacă ar fi putut face antrenamentele la ”Pro Rapid” .

”Înainte am luat în considerare să merg la Rapid. Am fost la Ministerul Transporturilor, am discutat cu secretari de stat, pentru a da fotbalului baza Pro Rapid. O bază în care eu am investit mult, şi sentimental şi material.

Să o dea înapoi pentru că o echipă are nevoie de un loc al ei de pregătire. Dacă vrei să faci performanţă trebuie să te izolezi un pic. Dacă domnul Şucu primea baza Pro Rapid, azi eram antrenor la Rapid. Dar cei de la minister nu au vrut să dea Pro Rapidul”, a explicat Mircea Lucescu, la conferința de prezentare în postul de selecționer al României.