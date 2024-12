Investiție de 2 miliarde de euro în România. Contract important semnat cu firme din trei state

O investiție de aproape 2 miliarde de euro va fi făcută în România, fiind semnat un contract cu firme din trei state: Italia, Canada și Coreea de Sud. Ce prevede acest proiect?

Investiție de 2 miliarde de euro în România, pentru retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă

Este vorba despre contractul pentru retehnologizarea reactorului unu de la Cernavodă, care a fost semnat joi, 19 decembrie. Investiția este estimată la 1,9 miliarde de euro.

Documentul a fost încheiat între Nuclearelectrica și consorțiul internațional din care fac parte Candu Energy Inc o companie AtkinsRéalis, Ansaldo Nucleare, Canadian Commercial Corporation și Korea Hydro & Nuclear Power Co.

„România şi-a asumat rolul de lider regional în domeniul energiei nucleare. Dorim să fim pionieri în dezvoltarea de reactoare de mici dimensiuni, deja am semnat contractul pentru studiul de fezabilitate, am reuşit să semnăm contractul pentru construcţia reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, iar astăzi am semnat şi contractul final pentru retehnologizarea Unităţii 1 de la centrala nucleară Cernavodă, pe care o vom putea exploata pentru încă 30 de ani.

Am reuşit în ultimul an şi jumătate să atragem finanţări nerambursabile de aproape 14 miliarde de euro şi să respectăm deviza asumată: investiţii, investiţii, investiţii.

Felicit pe această cale conducerea Nuclearelectrica pentru munca depusă și pentru că am reușit împreună să deblocăm proiecte vitale pentru România”, a transmis ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

Ce presupune proiectul de retehnologizare

urmează să dea aprobări ca măsurile privind investiția să fie aplicate. Potrivit contractului, proiectul și detaliile de execuție vor fi elaborate.

De asemenea, proiectul de retehnologizare achiziționarea materialelor și echipamentelor, lucrările de retubare și retehnologizare, dar și construirea infrastructurii necesare.

Reactorul 1 va fi oprit pentru retehnologizare în 2027, urmând ca proiectul să fie finalizat în 2030, arată . De altfel, din 2031 ar urma ca lângă reactoarele 1 şi 2 să apară și reactoarele 3 și 4.