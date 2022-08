Investiție inspirată făcută de Constantin Enceanu. Câți bani a câștigat cu afacerea din Filiași

Constantin Enceanu se dovedește a fi un dibaci om de afaceri, cântărețul reușind să recupereze, financiar vorbind, timpii morți din perioada în care nu a avut cum să cânte din cauza pandemiei. Rezultatele financiare ale artistului sunt impresionante, iar banii câștigați i-ar putea atrage invidia colegilor de breaslă.

Constantin Enceanu face bani frumoși cu Zanzibar, restaurantul cu piscină deschis în pandemie

Constantin Enceanu a fost, de-a lungul timpului, un norocos când vine vorba de bani. Cu un succes uriaș în muzică timp de câteva decenii, artistul nu a dus niciodată lipsă de venituri consistente. Și, evident, câștiga din recitalurile la care era invitat bani frumoși.

”Se muncea foarte mult, dar se câștiga bine. Aveam, în weekend, mai multe nunți în aceeași noapte. Aveam și câte trei nunți pe seară, s-a întâmplat într-o sâmbătă să cânt opt ore la patru nunți, în 4 județe: la Strehaia, în Mehedinți, în Gorj, în Dolj, iar dimineața la 6.00 cântam în Olt. Dar merita”, povestea, pentru FANATIK, Constantin Enceanu.

Doar că, în plin avânt concertistic, a venit pandemia, iar anii 2020 și 2021 au fost, pentru artiști, ani în care cântările au fost mult mai puține decât înainte. În timp ce alți artiști au fost nevoiți să ”umble” la economiile strânse cu sudoarea frunții de-a lungul carierei, Constantin Enceanu apucase deja să se reorienteze spre domeniul afacerilor.

Astfel, pe lângă firma prin intermediul căreia încasează (cel puțin o parte) din banii proveniți din muzică – Enceanu Events – cântărețul provenit din zona Olteniei are și o investiție care se dovedește deosebit de rentabilă în industria HoReCa – Fun Zanzibar Events din care câștigă de zece ori mai mult.

Cu toate acestea, nu trebuie trecut cu vederea faptul că anul 2022 se anunță a fi unul mai bun ca niciodată pentru ambele afaceri ale artistului, el fiind foarte ocupat acum să meargă la diverse concerte, multe dintre acestea antamate prin SEAP de diverse primării de prin zona Olteniei.

Câți bani a câștigat Constantin Enceanu în 2011?

În anul fiscal 2021, conform raportărilor făcute la ANAF de firmele lui Constantin Enceanu, date consultate de FANATIK, artistul a raportat profituri totale în creștere. Astfel, dacă din muzică Constantin Enceanu a anunțat o cifră de afaceri de doar 77.000 de lei (de patru ori mai mică decât înainte de pandemie) și un profit de aproape 50.000 de lei (circa 10.000 de euro), din business-ul cu restaurantul pe care îl are artistul a reușit să se îmbogățească.

”Nu erau așa de mulți bani la vremea respectivă, nu era cu dedicații, dar munceam mult și câștigam așa. Ca să ai succes ca artist trebuie disciplină ca la sportivi, iar eu am muncit foarte mult (…) Trebuie să recunosc, am strâns bani, mai ales că am muncit pentru fiecare leu”, spunea Constantin Enceanu despre perioada în care putea cânta fără restricțiile generate de pandemie.

Deschis de trei ani, merge cât se poate de bine, chiar și într-o perioadă dificilă pentru restul industriei. În anul 2021, restaurantul care are 16 angajați a raportat o cifră de afaceri de aproape 3 milioane de lei (în jur de 600.000 de euro) și un profit de peste 520.000 de lei, adică bine peste 100.000 de euro.

”Este un loc destinat pentru a petrece timpul liber, dar și pentru organizarea unor evenimente. Este deschis până la 12 noaptea în timpul săptămânii, iar în weekend până la 2 noaptea. Se poate servi și meniul zilei în restaurant, care ajunge acum la 22 de lei. Cazarea pentru o noapte este 300 de lei”, a mai declarat, pentru FANATIK, Constantin Enceanu.

Constantin Enceanu, atent când vine vorba de impozite: ”Dorm cu fiscul în pat”

Într-un interviu dat pentru FANATIK, pe care, de-a lungul anilor, le-a plătit ca și cântăreț. Și, susținea artistul, cu umor, ani la rândul a plătit mai mult decât ar fi fost nevoie.

”Când aud că zic unii că noi nu am plătit impozite… Păi, tată, eu dorm cu fiscul în pat, nevasta mea e la fisc. Înțelegi? Eu dorm cu fiscul în pat (…) Păi în 2012, eu și cu Petre eram plătitori de TVA pe persoane fizice!

Până la urmă, ne-au învățat unii să ne facem un SRL, până atunci noi plăteam ca proștii. A venit control de la centru aici, la noi, în Dolj, să ne verifice pe mine și pe Mîțu. Le-a și zis unul că noi suntem plătitori de TVA, când au auzit aia, ne-au lăsat în pace, își făceau cruce”, povestea Constantin Enceanu.