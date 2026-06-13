Sport

Investiție uriașă în București: 10.000.000 de euro. Ce rol a avut Gică Popescu în acest proiect

Un cunoscut om de afaceri din România a achiziționat un centru comercial din Capitală pentru 10.000.000 de euro. Ce implicare a avut în proiect, în trecut, fostul internațional Gică Popescu.
Adrian Baciu
13.06.2026 | 18:45
Investitie uriasa in Bucuresti 10000000 de euro Ce rol a avut Gica Popescu in acest proiect
Zece milioane de euro pentru o locație din București. Ce implicare a avut Gică Popescu în proiect. Sursa foto: hepta.ro
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Un proiect investițional de mare amploare este în derulare în zona Rahovei din municipiul București. Un foarte cunoscut om de afaceri din România a achiziționat un centru comercial din Capitală. În primă fază, în realizarea acestuia a fost implicat și fostul internațional Gică Popescu, cel care în prezent este acționar majoritar la clubul Farul Constanța.

Centru comercial din București, achiziționat cu uriașa sumă de 10.000.000 de euro. Cum a fost implicat Gică Popescu în proiect

La originea investiției impresionate de peste 50.000.000 de lei este omul de afaceri Vlad Papuc. În prezent, acesta este deja proprietarul celebrului magazin Eva din centrul Bucureștiului. Afaceristul a cumpărat de la dezvoltatorul imobiliar Rock Development Holding centrul comercial Mega Center din cartierul bucureștean Rahova. De notat că, în realizarea acestui spațiu a fost implicat, în primă fază, și fostul component al ”Generației de Aur, Gică Popescu, 58 de ani, potrivit publicației de profil Profit.ro.

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Acest centru comercial este unul impresionant. Dispune de peste 6.500 de metri pătrați închiriabili. La ora actuală, zona are ca principali chiriași retaileri precum Mega Image, Farmacia Tei, Pepco, Poșta Română și Pizza Hut. Același Vlad Papuc a punctat faptul că randamentul tranzacției a fost calculat în jurul a 8%.

Sursa citată mai notează că Mega Center era deținut de Rock Development încă din 2013. Atunci, spațiul fusese preluat de la UniCredit Leasing pentru circa 10 milioane de euro. Era echivalentul datoriei pe care instituția financiară o avea de recuperat de pe urma unei afaceri a fostului fotbalist Gică Popescu și a partenerilor acestuia, Marius Roateș și George Șaguna. La ora actuală, Rock Development este deținuta de Ștefan Șaguna (45%), Simina-Ada Chebac (45%) și Mircea-Marian Cotiga (10%).

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Ce lovitură majoră în afaceri a dat Gică Popescu în urmă cu doar o lună

În urmă cu doar o lună, în mai 2026, acționarul majoritar al celor de la Farul Constanța era implicat direct de această dată într-o importantă tranzacție. Gică Popescu a vândut atunci centrul comercial pe care l-a dezvoltat la Hunedoara. Cumpărătorii au fost reprezentanții unei companii britanice. E vorba de M Core, cel mai activ investitor imobiliar în parcuri de retail din România.

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În complexul comercial de la Hunedoara, fostul mare internațional a investit circa 7 milioane de euro. GP Plaza, cum se numește, a fost ridicat în locul unei foste fabrici de încălțăminte și tricotaje din Hunedoara. Se întinde pe o suprafață de aproximativ 21.400 de metri pătrați. Suma de 8 milioane de euro ar fi fost încasată de Gică Popescu pentru acest centru comercial, notează aceeași sursă.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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