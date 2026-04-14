Investiții de aproape 500 de milioane de euro și rezultate zero pentru Liverpool în sezonul 2025/2026! Singurul trofeu rămas disponibil pentru Arne Slot

Deși a făcut investiții masive înainte de startul acestui sezon, Liverpool nici măcar nu se apropie de rezultatele așteptate. Eliminați prematur din ambele cupe interne, în pericol să rateze o clasare în top 5 în și aflați în buza eliminării din Liga Campionilor, „cormoranii” sunt foarte aproape să încheie actuala stagiune fără niciun trofeu. FANATIK.ro vă oferă o trecere în revistă a campaniei 2025/2026 pentru echipa lui Arne Slot, în care veți putea afla traseul avut de gruparea de pe Anfield în acest sezon în toate competițiile și unde s-a produs ruptura dintre club și marile performanțe.

Investiții de aproape 500 de milioane de euro și rezultate zero pentru Liverpool în sezonul 2025/2026!

Actuala stagiune reprezintă cel de-al doilea sezon pentru Arne Slot la cârma grupării de pe Anfield Road. În prima ediție, proaspătul succesor al legendarului Jurgen Klopp a reușit să câștige campionatul în Anglia, deși clubul a făcut un singur transfer, l-a adus pe Federico Chiesa de la Juventus pentru o suma infimă – 12 milioane de euro. Chiar și așa, „cormoranii” au defilat în Premier League, reușind să cucerească titlul cu un avans de 10 puncte. În Liga Campionilor, au câștigat grupa unică, dar s-au văzut eliminați în optimi, la penalty-uri, de către PSG, echipa care avea să câștige competiția. În Cupa Ligii, Liverpool a fost finalistă, pierzând în fața lui Newcastle, în timp ce singura contraperformanță s-a produs în FA Cup, acolo a fost eliminată în runda a 4-a de modesta Plymouth, un club care a retrogradat în al treilea eșalon al fotbalului englez la finele stagiunii precedente.

Mulți analiști sunt de părere că succesul „cormoranilor” din sezonul trecut nu s-ar datora, de fapt, lui Arne Slot, ci lui Jurgen Klopp, al cărui nucleu de jucători și filosofie de joc a rămas pe Anfield și după plecarea acestuia, iar lucrurile au mers, cumva, din inerție. Bineînțeles că tehnicianului batav nu i-a făcut plăcere să audă astfel de afirmații, așa că a schimbat foaia la 180 de grade înainte de startul campaniei 2025/2026. În vara anului trecut, Liverpool a cheltuit nu mai puțin de 483 de milioane de euro doar pe transferuri, realizând, de altfel, cele mai scumpe două achiziții din istoria fotbalului englez (Alexander Isak de la Newcastle – 145 de milioane de euro, respectiv Florian Wirtz de la Bayer Leverkusen – 125 de milioane de euro). Celor doi li se mai adaugă Hugo Ekitike (transferat de la Eintracht Frankfurt pentru 95 de milioane de euro), Milos Kerkez (adus de la Bournemouth în schimbul a 47 de milioane de euro), Jeremie Frimpong (40 de milioane de la Leverkusen), iar lista este completată de tânărul Giovanni Leoni, care a jucat sub comanda lui Cristi Chivu la Parma în stagiunea precedentă (31 de milioane).

Evident că după o fereastră de transferuri atât de agresivă, era de așteptat ca obiectivele echipei din acest sezon să fie unele mărețe. Astfel că Liverpool și-a propus apărarea titlului în Anglia și, mai mult decât atât, câștigarea trofeului UEFA Champions League. De asemenea, nici cupele interne nu s-au dorit a fi neglijate, însă nu reprezentau prioritatea clubului. Rezultatele obținute au fost însă la ani lumina distanță. În momentul de față, „cormoranii” se află abia pe locul 5 în Premier League, ultima poziție care asigură prezența în Liga Campionilor, iar lupta cu Chelsea va fi purtată, cel mai probabil, până în ultimele etape, dat fiind faptul că londonezii sunt la doar patru puncte în urma lui Liverpool. În plus, trupa lui Arne Slot a părăsit și cupele interne, așadar, singura șansă a campioanei en-titre din Anglia să mai obțină un trofeu în acest sezon este să câștige UCL, un lucru care, de asemenea, pare foarte puțin probabil.

Accidentările vedetelor și problemele cu Salah, principalele sincope ale lui Slot la Liverpool în acest sezon

Ce a dus la această prăbușire inexplicabilă? Ei bine, cei mai mulți oameni îl arată cu degetul pe Slot. Acum, cu o echipă pe care el a construit-o, lucrurile nu mai merg din inerție. Stilul actual de joc al lui Liverpool și, în general, stilul pe care tehnicianul olandez l-a implementat pe la toate echipele pe care le-a pregătit nu este cu mult diferit față de cel cu care ne-a obișnuit Klopp, dovada cea mai nefericită reprezentând-o numărul mare de accidentări cu care s-a confruntat clubul de pe Anfield în actualul sezon, o problemă care exista și în stagiunile în care germanul era la timonă. Aceste probleme fizice apar ca urmare a jocului agresiv, cu presing avansat, în care mușchii fotbaliștilor sunt forțați la maximum. Spre deosebire de Klopp însă, Arne Slot nu a reușit, cel puțin pentru moment, să găsească un antidot în fața echipelor care se apară compact și care nu te lasă să joci. Așa a pierdut Liverpool cele mai multe puncte în acest sezon în campionat și, de asemenea, tot așa a fost eliminată și din Cupa Ligii. Cât despre eliminarea din FA Cup, ea a venit în urmă cu 10 zile, după un neverosimil 0-4 pe Etihad, cu Manchester City, al treilea eșec din tot atâtea meciuri disputate împotriva „cetățenilor” în acest sezon.

În plus, analiștii din fotbalul englez îi pun la îndoială lui Slot capacitățile de lider și îl critică pentru felul în care gestionează momentele tensionate care apar în cadrul clubului. Cel mai popular exemplu este conflictul cu Mohamed Salah iscat la sfârșitul anului trecut, atunci când tehnicianul olandez l-a scos din echipă pe egiptean pentru trei meciuri consecutive în momentul în care acesta traversa o perioadă mai proastă de formă. Scandalul dintre cei doi a fost făcut public de fotbalist, iar acest eveniment a tulburat serios apele în vestiarul „cormoranilor”, iar cel arătat cu degetul a fost, din nou, Arne Slot, care a fost acuzat că nu știe să-și gestioneze emoțiile în astfel de momente delicate, mai ales că vorbim despre un „meci” cu cel mai important fotbalist al lui Liverpool din ultimii 10 ani. Lucruri care nu s-ar fi întâmplat niciodată în mandatul lui Klopp. Ba mai mult, sezonul actual este ultimul al lui pe Anfield, iar acest lucru i se „datorează” și lui Slot, spun jurnaliștii britanici.

Liga Campionilor, singura salvare pentru Liverpool în acest sezon! „Cormoranii” au o misiune imposibilă

Ultima șansă pentru Liverpool de a-și salva sezonul o reprezintă Liga Campionilor. În momentul de față, echipa lui Arne Slot încă are șansa, cel puțin teoretic, de a cuceri marele trofeu. Probabilitatea este însă una extrem de mică, dat fiind faptul că formația de pe Anfield a pierdut cu 0-2 în fața lui PSG la Paris, în manșa tur a sferturilor de finală. Returul din Anglia este programat marți, 14 aprilie, de la ora 22:00, iar conform analiștilor de la BBC, Liverpool are nevoie de un miracol pentru a întoarce rezultatul.

Totuși, „cormoranii” sunt încrezători, asta și după ce în weekend, echipa lui Arne Slot a reușit să întrerupă șirul de trei înfrângeri înregistrat în toate competițiile. Liverpool a câștigat cu 2-0 în fața propriilor suporteri meciul de campionat cu Fulham, un rezultat ce vine ca o gură mare de aer proaspăt înaintea returului cu PSG. Cât despre indisponibilități, în momentul de față Liverpool are doar o mare absență importantă pentru meciul de marți, și anume portarul Alisson, care va fi înlocuit între buturi de georgianul Mamardashvili. În schimb, Arne Slot va putea conta pe serviciile celor mai scumpi doi jucători din istoria Premier League, Alexander Isak și Florian Wirtz. Atacantul suedez a fost indisponibil timp de aproape patru luni după ce și-a rupt piciorul în decembrie, la un meci de campionat cu Tottenham. El a revenit chiar la partida de la Paris, unde a jucat 13 minute, iar la duelul cu Fulham, acesta a fost prezent pe teren în ultimele 22 de minute.

În ceea ce-l privește pe Wirtz, după un început modest în care nu a reușit să se adapteze noilor cerințe tehnico-tactice si stilului de viață din Anglia, se pare că fotbalistul german este într-o creștere de formă. De la începutul anului 2026, acesta a izbutit să înscrie 5 goluri și să ofere patru pase decisive în tricoul „cormoranilor” în toate competițiile. De asemenea, colaborarea dintre el și Hugo Ekitike, alt jucător care a costat-o bani buni pe Liverpool la începutul actualului sezon, începe să fie din ce în ce mai prolifică. Ekitike este însă jucătorul care a confirmat cel mai bine de la transferul său pe Anfield. Francezul a marcat de 17 ori și a oferit șase „assist”-uri pentru echipa lui Slot și, mai mult decât atât, el o cunoaște foarte bine pe PSG, ținând cont de faptul că a îmbrăcat tricoul parizienilor în perioada 2022-2024.