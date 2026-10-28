Sport

Investiții la FCSB! Reghecampf a cerut, Gigi Becali a băgat mâna în buzunar: „Nici măcar nu întreabă cât”

Flaviu Popa
28.10.2026 | 19:10
Investitii la FCSB Reghecampf a cerut Gigi Becali a bagat mana in buzunar Nici macar nu intreaba cat
EXCLUSIV FANATIK
Laurențiu Reghecampf a cerut investiții serioase în baza echipei de la Berceni
Laurențiu Reghecampf a venit la FCSB pe termen lung și a cerut mai multe investiții la baza de antrenament pentru a crește nivelul echipei. Gigi Becali nu va refuza nimic.
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Mihai Stoica este încântat de ultima versiune a lui Laurențiu Reghecampf, un antrenor pus pe fapte mari la FCSB. Oficialul echipei a dezvăluit că Reghecampf a venit pe termen lung la București și a cerut mai multe investiții în baza de antrenament, fiind convins că Gigi Becali nu va refuza.

Mihai Stoica îl laudă pe Laurențiu Reghecampf și speră să facă „rocada” cu Universitatea Cluj etapa viitoare

FCSB trebuie să uite cât mai repede victoria cu Rapid București și să se concentreze pentru duelul cu Universitatea Cluj. În cazul unei victorii pe Cluj-Arena, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf va urca deasupra Universității Cluj. Cu toate acestea, Mihai Stoica spune că nu va fi o misiune ușoară.

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„Luni, marți și miercuri avem antrenamente în bază. De miercuri începe nebunia. Miercuri seară plecăm la Cluj, acolo ne așteaptă autocarul nostru și mergem la Bistrița. Joi vom juca la Bistrița, vineri vom rămâne acolo și vom face refacere și antrenament.

Vineri seară ajungem la Cluj, unde stăm până luni, când vom juca împotriva Universității Cluj, un meci extrem de important. Ne dorim să facem rocada. Știm că întâlnim un adversar foarte bun, dar avem încredere în ceea ce se întâmplă acum la FCSB.

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Eu făcusem alte calcule. Să ajungem pe locul 6, nu doar să intrăm în play-off. Mi-au dat peste cap planurile cei de la Petrolul, care au bătut la Botoșani. Eu programasem ca Botoșani să câștige. Apoi programasem un 1X la Corvinul – Universitatea Cluj. Sper să i se fi terminat golurile lui Lukic. Treceam pe locul 4”, a povestit Meme Stoica în direct la MM la FANATIK.

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Laurențiu Reghecampf a cerut investiții în baza de antrenament a celor de la FCSB de la Berceni

De asemenea, Meme Stoica a dezvăluit că Laurențiu Reghecampf vrea să rămână la FCSB pe termen lung și a cerut deja mai multe investiții în baza de antrenament de la Berceni. Gigi Becali ar fi în această perioadă într-un moment bun și nu ar refuza nimic, crede Stoica.

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„Reghecampf a venit să stea. A venit și a cerut investiții în bază. Începem să lucrăm la investițiile pe care le-a cerut. E interesat de starea terenurilor, să facem un teren pe care să-l ranforsăm. Trebuie să-l atacăm pe Gigi, sunt 250.000 de euro doar pentru ranforsare.

La Gigi, când e vorba despre o investiție care poate să crească valoarea echipei, nici măcar nu întreabă cât costă și cum se face. Niciodată nu a spus «nu» la o chestie de genul ăsta. Sunt încrezător și optimist, doar că, la fotbal, o fracțiune de secundă îți poate schimba totul”, a completat Mihai Stoica.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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