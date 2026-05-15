Investitori italieni vin să bage bani la un club din SuperLiga: ”Un grup din anturajul lui Napoli”

Aflat într-o situație dificilă din punct de vedere financiar, un club din SuperLiga ar putea să-și revină cu ajutorul unor investitori italieni. Despre ce formație este vorba și când se va finaliza afacerea.
Traian Terzian
15.05.2026 | 10:45
Investitori italieni ar putea salva un club din SuperLiga.
Nu puține sunt cluburile din SuperLiga care se confruntă cu probleme la nivel financiar, iar acest lucru afectează din plin viața echipelor. Pentru o grupare de tradiție din fotbalul românesc ar putea să iasă soarele, deoarece un grup de investitori italieni este interesat să ajute.

Italienii se implică la un club de tradiție din SuperLiga

Petrolul Ploiești trece printr-o nouă perioadă grea din cauza banilor, iar datoriile clubului au ajuns la 9 milioane de euro. În ciuda acestor probleme, ”lupii galbeni” sunt pe cale să găsească o soluție de a ieși din această situație dificilă.

Președintele Claudiu Tudor a anunțat că se află în negocieri cu un grup de investitori străini pentru semnarea unui parteneriat. Oficialul prahovenilor a precizat că oamenii de afaceri sunt apropiați ai clubului Napoli.

”Da, este adevărat. Sunt aproape de un parteneriat cu niște oameni de afaceri italieni, din anturajul clubului Napoli. Au fost aici, au asistat la meciul cu FC Hermannstadt și le-a plăcut atmosfera. Sunt interesați să investească și să ne ajute. Nu este vorba de o preluare a clubului, cel puțin nu în primă fază, ci de un parteneriat”, a declarat Tudor, pentru Observatorul Prahovean.

O nouă rundă de negocieri va avea loc după încheierea actualului sezon, iar conducerea Petrolului speră ca totul să se rezolve în următoarele două luni, până la începerea viitoarei stagiuni din SuperLiga.

La un pas de insolvență

Petrolul a intrat în concordat preventiv la începutul anului, aceasta fiind ultima procedură înainte de aplicarea insolvenței. Însă, problemele s-au agravat în ultima perioadă pentru gruparea prahoveană.

Din informațiile obținute de FANATIK, Tribunalul Prahova a decis închiderea concordatului preventiv din cauza datoriilor foarte mari și a faptului că planul de redresare nu a fost unul convingător.

Clubul are la dispoziție 7 zile pentru a face apel la această hotărâre. Șansele de a schimba decizia sunt destul de mici, astfel că este de așteptat ca în perioada următoare Petrolul să intre în insolvență.

Cum se salvează echipa de la retrogradare

Cu o etapă înainte de finalul play-out-ului din SuperLiga, Petrolul este sigură de faptul că nu va retrograda direct și are șanse mari să scape chiar și de baraj. Ploieștenii au 25 de puncte, la fel ca și Farul, dar nu au beneficiat de rotunjire la intrarea în play-out, acesta fiind primul criteriu de departajare în caz de egalitate de puncte.

În acest caz, formația pregătită de Mehmet Topal este sigură de locul său în SuperLiga cu o victorie pe teren propriu cu Oțelul. Mai mult, ”lupii galbeni” se vor salva și în caz de egalitate sau înfrângere, dar au nevoie ca nici Farul să nu câștige partida cu Metaloglobus.

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
