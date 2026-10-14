Sport

Investitori străini cu bani mulți, gata să preia CSA Steaua! Anunțul făcut de legenda din Ghencea: „Se va rezolva”

Flaviu Popa
14.10.2026 | 18:25
Investitori straini cu bani multi gata sa preia CSA Steaua Anuntul facut de legenda din Ghencea Se va rezolva
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CSA Steaua așteaptă investitori străini
Tudorel Stoica, fost căpitan al Stelei, le dă o veste excelentă fanilor echipei: mai mulți investitori străini cu mulți bani vor ajunge la echipă și vor forța promovarea în Superliga.
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Tudorel Stoica, fost căpitan al Stelei în 1986, anunță că investitorii care vin la CSA Steaua pentru ca echipa să primească drept de promovare sunt din străinătate. Mai mult, acești ar avea mulți bani, deci fanii echipei din Ghencea pot să viseze la lucruri frumoase în viitor.

Tudorel Stoica anunță că investitorii care vin la CSA Steaua sunt din străinătate și au mulți bani

„Sunt discuții, au venit la club niște investitori și se pare că se va realiza. Acum nu mai este ministrul care a fost. Sper că cel care vine… Cel de acum este de acord, ne-a promis că se va rezolva. Au fost discuții, dar până nu se semnează nu știm ce se va întâmpla, mai ales dacă se schimbă ministrul.

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Important este să se rezolve în țară. Noi, cu fotbalul, dacă am stat atât, mai putem sta câțiva ani. Investitorii sunt din străinătate, puternici financiar. Nu sunt din România, nu”, a declarat Stoica.  De asemenea, Stoica a remarcat o situație paradoxală: deși ar putea primi drept de promovare, Steaua ar putea retrograda sportiv, pe teren:  „Culmea ar fi să aibă drept de promovare și să retrogradeze”.

Cei care vor primi indemnizații din partea statului român sunt cei care au câștigat Cupa Campionilor Europeni

De asemenea, fostul căpitan al Stelei e mulțumit de faptul că statul român le va acorda foștilor jucători de la Steaua ’86 o indemnizație de aproximativ 6000 de lei pe lună. Momentan e neclar care sunt jucătorii care vor beneficia de acest drept.

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„După 40 de ani, sunt mulțumit? Suntem foarte mulțumiți, nu mai contează suma. Important este că s-a făcut dreptate. Ni s-au recunoscut niște merite care ar fi trebuit să ne fie recunoscute mai demult. Din păcate, nu toți dintre noi pot beneficia. Mai bine mai târziu decât niciodată. Decât nimic…

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Sperăm, totuși, că în România… Sunt mulțumit că ni s-au recunoscut meritele. Suma este suficientă, zic eu. Mai dispărem dintre noi. Am fost antrenor atunci, la finala de la Sevilla, ca să pot sta pe bancă. La CSM București sunt numai jucătoare străine în lot, dar nu mai sare nimeni cu gura. De la minister nu se poate, dar de la primării se poate”, a completat Tudorel Stoica.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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