Invincibilul Andrei Florian se bate pentru un nou titlu mondial la Transylvania Fighting Championship: „Cel mai tare eveniment din România”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Pugilistul se bate pentru titlul UBF International, la categoria -91 de kilograme, cu venezueleanul Jose Gregorio Marcano. Lupta are loc la Cluj, vineri, 29 mai, la Transylvania Fighting Championship.

Florian Andrei promite un show de neuitat la Transylvania Fighting Championship

Andrei Florian se bate la Transylvania Fighting Championship, gală la care este și promotor. Invincibilul pugilist din Zalău vrea să își aduce la colecția de centuri și titlul UBF International, pentru care va lupta împotriva venezueleanului Jose Marcano. Gala are loc la Cluj, vineri, 29 mai, de la ora 18:30, în BT Arena. Evenimentul va putea fi urmărit și din fața micilor ecrane, pe Prima Sport 3, începând cu ora 18:00.

ADVERTISEMENT

„Este un nou concept în ceea ce privește sporturile de contact. De cinci luni de zile pregătim cel mai tare eveniment din România. O gală de box, urmată de un after party incendiar. Eu voi boxa 8 runde pentru titlul UBF International. Sunt pregătit să dau totul pentru a arăta un box de calitate și pentru a îi face bucuroși pe români din sală, dar și pe cei care se vor uita la TV”, a declarat Andrei Florian, în exclusivitate pentru FANATIK.

La ora actuală, Andrei Florian este probabil cel mai de perspectivă pugilist român. La vârsta de doar 21 de ani, el are în palmares numeroase centuri mondiale, printre care IBO Youth World Champion, WBF International Champion, WBF Inc Champion și IBA International Champion cu un un palmares de 11 victorii, dintre care 7 au fost obținute prin KO.

ADVERTISEMENT

Andrei Florian nu va avea deloc o misiune ușoară la Transylvania Fighting Championship. „The Sylvanian Warrior” va lupta împotriva unui sportiv consacrat din Venezuela. Poreclit „El Oriental” sau „El Cheo”, Marcano are un palmares de 19 victorii, 14 înfrângeri și 1 remiză.

ADVERTISEMENT

Ultimul meci din cariera lui Tolea Ciumac?

Andrei Florian și Jose Marcano vor lupta în co-main event la Transylvania Fighting Championship. Main event-ul galei de la Cluj va fi meciul lui Tolea Ciumac (52 de ani) cu Andrei Gomboş Eci, multiplu campion naţional la box. Acesta ar putea fi ultimul meci din cariera „Ursului siberian”. Pentru Tolea, meciul cu Gomboș Eci este o adevărată provocare, având în vedere că e pe reguli de box, iar el s-a consacrat în kickboxing și MMA.

ADVERTISEMENT

Pe lângă meciurile lui Tolea Ciumac și Andrei Florian, la Transylvania Fighting Championship vor lupta și alte nume consacrate din sportul de contact din România. Fanii care vor urmări gala de la poalele Feleacului se vor delecta cu încă patru meciuri de titlu mondial, dintre care în trei sunt implicați români.

La categoria super-mijlocie, se va lupta cu Gregorio Jose Marcano pentru titlul UBF international, Tamer Mahgoub se va lupta cu Sladan Janjanin pentru UBF European la semi-grea, iar Daniel Buciuc va boxa împotriva lui Jhoan Alvarez pentru UBF International la super-mijlocie mică.

ADVERTISEMENT