Învins de Craiova, Cordea îi ‘amenință’ pe olteni: „O să jucăm și la noi acasă”. Ce spune de meciul cu Dinamo

Universitatea Craiova a câștigat duelul cu CFR Cluj, 3-1, din sferturile de finală din Cupa României, iar Andrei Cordea a avut o declarație războinică.
Mihai Alecu
04.03.2026 | 23:37
Ce a spus Cordea după meciul dintre Craiova și CFR Cluj
Visul unui event pentru cei de la CFR Cluj s-a terminat odată cu meciul din Bănie, asta după ce Universitatea Craiova s-a impus după prelungiri, 3-1, cu trupa condusă de Daniel Pancu.

Momentul care a făcut diferența dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj. Dezvăluirea făcută de Andrei Cordea

Andrei Cordea a fost iarăși unul dintre cei mai buni jucători de la formația ardeleană și a reușit să ducă partida în prelungiri cu un gol înscris în minutul 90. Extrema de la CFR Cluj i-a lăudat pe olteni, însă în același timp a spus că altfel va fi partida ce se va juca în play-off pe terenul din Gruia.

„Un meci frumos, îmi pare rău că, nu știu, că nu am reușit să ducem până la loviturile de departajare și am luat un gol unde puteam să fim mai atenți și să evităm. Cupa era un obiectiv, din păcate nu am trecut mai departe, trebuie să ținem capul sus.  Am încercat în seara asta să facem tot ce a depins de noi, cred că am jucat bine, nu e neapărat vina lui Sinyan, mingea mai sare la fotbal.

Nu suntem fericiți. Acum suntem focusați pe campionat, am spus la fiecare interviu, când am venit aici mi s-a spus că obiectivul e câștigarea titlului și a Cupei României. Craiova îmi place, joacă bine, are ocazii, o să jucăm și la noi acasă și cred că o să fie un meci diferit. Toate echipele din play-off au șanse”, a spus Andrei Cordea.

Andrei Cordea și-a setat obiectivul pentru meciul cu Dinamo, ultimul meci al sezonului regulat pentru CFR Cluj

Pentru cei de la CFR Cluj urmează acum ultimul duel din sezonul regulat, contra celor de la Dinamo, pe teren propriu. Formația antrenată de Daniel Pancu își dorește să-i bată pe bucureșteni și să profite de jocul rezultatelor, iar startul de play-off să fie cu un meci pe teren propriu.

„Ne dorim să câștigăm partida cu Dinamo, dacă batem și Argeș și U Cluj se încurcă, terminăm pe 3 și ne dorim foarte mult să avem primul meci din play-off pe teren propriu”, a mai spus Andrei Cordea.

