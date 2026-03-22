Invitată de FRF să cânte imnul României, celebra solistă a dezvăluit comportamentul șocant: „M-au înjurat de m-au nenorocit!”

are parte de o organizare minuțioasă la partidele pe care le joacă pe teren propriu, iar cei de la FRF sunt atenți la fiecare detaliu. Un moment important, tratat ca atare, este cel al intonării imnului, iar artista care a luat parte la invitația federalilor a dezvăluit un comportament dur al suporterilor.

Cum a trăit solista Raluka momentul în care a interpretat imnul României

Raluka, una dintre cunoscutele soliste ale țării, pe numele Alexandra Raluca Nistor, a fost invitată să cânte imnul la partida dintre România și Cipru, de pe Arena Națională, ce s-a disputat pe 10 iunie 2025. Artista a dezvăluit că a avut mari emoții și că s-a temut de faptul că ar putea să uite versurile din această cauză. Totuși, totul s-a terminat cu bine și toată experiența a fost una pe care aceasta spune că nu o va uita, dorindu-și totodată să mai aibă ocazia să treacă prin așa ceva.

„Eu am o problemă de când sunt mică și uit versurile indiferent de situație, inclusiv la piesele mele. Asta a fost frica mea cea mai mare, deși pe pupitrul pe care îl ai acolo sunt scrise versurile. Problema e că nu te poți uita în jos. Chiar și așa, eu aș fi putut să greșesc versurile. Știam versurile imnului dintotdeauna, dar asta a fost teama mea principală. Am intrat cu cel mai mare stres. La un moment dat, mi-am dat seama că nu o să greșesc, dar senzația este atât de puternică. Când îi auzi pe toți oamenii cum cântă cu tine… a fost extraordinar, unul dintre cele mai frumoase momente.

Dacă ar fi să repet un moment, ăsta ar fi! S-a văzut că am fost emoționată și cred că am transmis puțin din emoția asta și publicului. Oamenii mă certau, mă întrebau: ‘De ce te-ai dus? Ar fi trebuit să cânte ei!’. Dar oricum ei au cântat pentru că ei s-au auzit mai mult, ceea ce e minunat”, a spus Raluka.

FRF nu plătește artiștii care cântă imnul României la meciuri

Inițiativa celor de a aduce artiști care să cânte imnul este una care nu se plătește, Raluka confirmând și ea, la fel ca alți colegi de breaslă care au avut această onoare, că nu a primit vreun ban din partea federalilor. De asemenea, cântăreața spune că au existat foarte multe jigniri din partea suporterilor, la nivel online, care au acuzat-o că a luat banii degeaba.

„E foarte important să înțeleagă oamenii ăștia, care m-au înjurat de m-au nenorocit pe internet. Dragi oameni, noi nu vă luăm banii voștri! Pe noi nu ne plătesc acești oameni ca să cântăm imnul pe stadion. Oamenii mă acuzau că se putea face altceva cu banii. N-am luat, dragilor, niciun ban ca să cânt imnul. A fost o onoare. Dacă o voi mai face de acum încolo, o voi face la fel”, a mai spus solista pentru