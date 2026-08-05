Invitații de la nunta lui Cristiano Ronaldo care nu se suportă. Riscă să se ajungă la o bătaie fizică

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Nunta lui Cristiano Ronaldo aduce în atenția publicului doi invitați care nu se suportă absolut deloc. Scandalul dintre ei nu este deloc unul nou, iar acum circulă un zvon care spune că se poate ajunge la o luptă fizică între aceștia. Cine sunt ei, de fapt.

Ei sunt sportivii rivali ce vor fi prezenți la ceremonia lui Cristiano Ronaldo

Admiratorii lui Cristiano Ronaldo (41 ani) sunt extrem de nerăbdători legat de marele eveniment din viața sa personală. Toți așteaptă informații despre nunta secolului care ar urma să aibă loc pe 8 august, în Sintra, Portugalia. , care sigur nu vor lipsi de la petrecere.

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Pe listă se mai află și doi sportivi care sunt rivali în domeniul în care activează. Mai multe publicații internaționale au notat că este vorba de rusul Khabib Nurmagomedov și irlandezul Conor McGregor. Ambii se află printre cei mai importanți luptători ai ultimelor decenii. S-au luptat o singură dată, într-un meci oficial organizat de MMA.

Lupta a avut loc pe data de 6 octombrie 2018. Cei doi nu au o relație tocmai bună pentru că nu-și mai vorbesc de 8 ani. Conflictul a devenit unul dintre cele mai intense din istoria UFC, una dintre cauze fiind atacurile verbale pe care Conor McGregor le-a avut la adresa adversarului, precum și a familiei acestuia, a religiei și a țării sale de origine, Rusia.

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Pe de altă parte, Khabib Nurmagomedov a declarat în repetate rânduri că aceste cuvinte grele depășesc limitele promovării sportive. La ora actuală riscă să se întâlnească față-n față chiar la nunta lui Cristiano Ronaldo. Se vehiculează că disputa mocnită dintre cei doi sportivi are mari șanse să escaladeze într-o adevărată luptă fizică.

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O rivalitate dincolo de ring

„Nu se suportă, nu s-au mai văzut de opt ani, iar acum Ronaldo i-a invitat pe amândoi la nuntă”, au titrat jurnaliștii de la . Aceștia susțin că luptătorul de origine rusă, retras din activitate în 2020, „nu-l va ierta niciodată” pe Conor McGregor pentru insultele pe care i le-a adresat în octombrie 2018.

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Așadar, nu mai este deloc vorba despre o simplă rivalitate sportivă. Cei doi luptători au ajuns inclusiv la incidente în afara cuștii, episodul cel mai relevant fiind când Khabib Nurmagomedov s-a confruntat cu membrii echipei rivalului său. Momentul respectiv a declanșat o altercație generală, dovadă că ambii au fost sancționați de comisia atletică.

Momentan, nu se știe dacă cei doi se vor prezenta la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez. Între timp, influencerița a transmis . Vedeta a fost pusă la zid pentru kilogramele în plus, însă recunoaște că fotbalistul lui Al-Nassr este cel mai mare susținător al ei.