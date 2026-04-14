Inzaghi si Benzema, OUT din Liga Campionilor Asiei dupa un meci nebun, decis la loviturile de departajare

ADVERTISEMENT

Al-Hilal a fost eliminată în optimile de finală ale AFC Champions League! Echipa pregătită de Simone Inzaghi a pierdut la penalty-uri duelul cu qatarezii de la Al-Sadd, scor 2-4 (3-3 după 120 de minute) și astfel a părăsit prematur cea mai puternică competiție intercluburi din Asia. Karim Benzema a fost integralist și a ratat de la punctul cu var.

Formația din Riad a condus de trei ori, dar chiar și așa, tot nu a reușit să obțină calificarea în sferturile de finală. Sergej Milinkovic-Savic a deblocat tabela în partida de la Jeddah în minutul 29, însă gruparea saudită nu a intrat în avantaj la cabine, deoarece brazilianul Claudinho a restabilit egalitatea șapte minute mai târziu. În actul secund însă a existat un adevărat festival de goluri.

ADVERTISEMENT

Al Hilal a revenit de două ori în avantaj, grație reușitelor semnate de Salem Al Dawsari (55′) și Marcos Leonardo (67′), dar qatarezii nu au cedat și au izbutit să revină de fiecare dată pe tabelă. Mai întâi a făcut-o prin Rafa Mujica (58′), iar cel care a trimis partida în prelungiri a fost nimeni altul decât Roberto „Bobby” Firmino, fostul atacant al lui Liverpool, care a punctat în minutul 70. În cele două reprize suplimentare, niciuna dintre echipe nu a mai înscris, astfel că soarta calificării s-a decis la punctul cu var.

„Loteria” penalty-urilor a fost câștigată în cele din urmă de qatarezi. Deși Firmino a irosit primul penalty, Al-Sadd a reușit să se califice în sferturile de finală după ce francezii Benzema și Bouabre au ratat și ei de la 11 metri. Pentru Al-Sadd au punctat Agustin Soria, Rafa Mujica, Claudinho și Akram Afif, iar pentru Al-Hilal au transformat cu succes Ruben Neves și Marcos Leonardo.

ADVERTISEMENT

Simone Inzaghi, în pericol să termine sezonul fără trofeu la Al-Hilal!

Tehnicianul italian a preluat-o pe Al-Hilal în vara anului trecut, după despărțirea de , echipă pe care a dus-o în două rânduri până în ultimul act în UEFA Champions League, ambele finale fiind pierdute însă. Una în fața lui Manchester City (0-1 în 2023), iar cealaltă împotriva celor de la Paris Saint-Germain (0-5 în 2025). În total, pe banca „nerazzurrilor”, Inzaghi a câștigat șase trofee (un „scudetto”, o cupă și o supercupă ale Italiei).

ADVERTISEMENT

Totuși, de când a sosit la Riad, Inzaghi se află într-o secetă de trofee și este posibil ca în primul sezon pe banca lui Al-Hilal, acesta să nu-și treacă în palmares niciun titlu. Deja eliminat din Liga Campionilor Asiei, acesta este la cinci puncte distanță de liderul Al-Nassr în campionat, echipa lui . Așadar, și titlul de campion în Saudi Pro League este un obiectiv care pare să-i fi scăpat printre degete italianului. Singura șansă o mai are în finala Cupei Regelui, acolo unde Al-Hilal va da piept cu Al Kholood, pe data de 26 aprilie.