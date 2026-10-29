Ioan Andone a numit jucătorii de la Dinamo care au „explodat” sub bagheta lui Nuno Campos: „Se distrează pe teren!”

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Dinamo ocupă primul loc în SuperLiga, iar evoluțiile echipei pregătite de Nuno Campos au atras laudele lui Ioan Andone. Fostul mare fundaș al „câinilor” consideră că antrenorul portughez a schimbat radical exprimarea formației și le-a oferit jucătorilor mai multă libertate în ofensivă.

Ioan Andone, impresionat de transformarea lui Dinamo sub comanda lui Nuno Campos

Ioan Andone a remarcat diferențele dintre Dinamo din perioada lui Zeljko Kopic și echipa actuală. Nuno Campos a reușit să imprime un stil ofensiv fără restricții, iar acest lucru le oferă încredere jucătorilor.

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„Dinamo e super în regulă. Asta pleacă de la antrenor. Anul trecut, cu Kopic îi vedeam în cupele europene, au pierdut barajul cu FCSB. Jucau prea mult înapoi. Acum cred că le dau mai multă libertate în zona de atac. Așa cred. Văd meciurile lui Dinamo, aproape toate. Cred că le dă libertate în ultimii 30 de metri. Au curaj să paseze, sunt combinații, îți dai seama că sunt lucruri repetate. Portughezii sunt, în general, antrenori de atac.

Nu credeam că atât de repede poate să schimbe jocul echipei, fără să aibă un lot supervaloros. Eu cred că Dinamo, ca lot, jucător cu jucător – nu vorbim ca echipă – individual, cu doi pe post, eu zic e de locul trei sau patru. Și ei sunt pe primul loc și au câștigat contra Rapidului, Craiovei. Lucrurile sunt în regulă și aici pleacă de la antrenor și de la lot, de cum controlează vestiarul, schimbările și tot. Bravo lui!”, a declarat Ioan Andone la FANATIK SuperLiga.

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Andone, impresionat de Soro, Armstrong și Karamoko

Ioan Andone a vorbit și despre progresul individual al fotbaliștilor dinamoviști. care l-au impresionat, în timp ce Karamoko a fost lăudat pentru calitățile sale și pentru modul în care este utilizat de Nuno Campos. De asemenea, fostul antrenor și-a schimbat pronosticul legat de clasarea lui Dinamo din acest sezon și este sigur că „roș-albii” pot lupta cu șanse serioase la titlu.

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„E un lucru extraordinar la Dinamo. Nu vezi chinuială. Au fost conduși 2-0 la CFR. Nu au avut ocazii, dar au crezut. Au făcut schimbările pe atac. Au dus mingea în careu de foarte multe ori. Sunt jucători a căror cotă a ridicat-o foarte mult antrenorul. (n.r. – Sunt jucători care și-au ridicat nivelul cu Nuno Campos?) Da, Soro, Armstrong… mult peste ce au demonstrat. Le-a ridicat cota la mulți. Karamoko văd că nu se mai accidentează, știe cum să-l folosească. Karamoko se vede clar că este unul dintre cei mai buni atacanți care au trecut prin campionatul românesc. Numai să știi să-l joci, să-i duci mingea la picior. Nu e de tipul lui Cămătaru. E de un-doi, de jucat între linii. La toți le-a ridicat nota. Plus că arată a echipă.

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Știi că Dinamo spuneam că are șansa a treia, a patra. Să joace în cupele europene. Acum, dacă continuă la același nivel, ceea ce e foarte greu, eu zic că e candidată clară la titlu. Cred că se poate bate acolo cu Craiova. Alta nu văd. Asta dacă păstrează același tempo, aceeași turație, aceeași atitudine. Sunt multe. Mai pot apărea surprize, că mai e mult. O să vedem ce echipe vor fi în play-off și poți să vorbești mai mult. La Craiova, pleacă și de la încredere. Au luat toate trofeele, au jucători pe bancă. Când faci schimbările, ăia să fie decisivi. Iar Craiova are acolo pe bancă. Are un lot… Bine, cred că și dublul salariilor decât la Dinamo. Îți spun sigur.”, a completat fostul antrenor.