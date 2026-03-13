Ioan Andone a numit principala favorită la titlu în SuperLiga: „Ce vă mai trebuie? Luați, mă, campionatul!”

ADVERTISEMENT

Ioan Andone, fostul antrenor de la Dinamo, a vorbit despre lupta pentru titlu din SuperLiga, iar acesta este de părere pornește cu prima șansă, în detrimentul echipei la care a activat în trecut.

Pe cine vede Ioan Andone, fostul antrenor de la Dinamo, favorită la câștigarea SuperLiga

„Fălcosul” spune că are toate condițiile pentru a triumfa în lupta pentru primul loc și remarcă faptul că trupa oltenilor este foarte bine acoperită pe toate posturile.

”Universitatea Craiova e favorită. De când a făcut lotul Mirel, am văzut-o bine. Erau doi pe post, valoroși. E un portughez acolo pe care l-a adus Mario (n.r. Felgueiras, directorul sportiv al Craiovei). Arată bine echipa. Asta e una dintre satisfacții.

Mă mai sună din foștii jucători. El, Cadu, Tony. Mario la fel. Craiova are lot cel mai bun lot. Doi pe post, salariile la zi, bază bună de antrenament. Ce vă mai trebuie? Luați, mă, campionatul”, a spus Ioan Andone pentru .

Cum arată clasamentul din SuperLiga înainte de startul play-off-ului

Anul acesta, campioana din ultimele două sezoane, FCSB, nu a reușit să-și facă loc între primele 6, fiind singura echipă față de anul trecut care nu a reușit să prindă play-off-ul. În locul trupei bucureștene se află FC Argeș, revelația stagiunii, echipă care în urmă cu 12 luni era în liga secundă.

Universitatea Craiova pornește play-off-ul de pe primul loc, cu 30 de puncte, după înjumătățire, la 2 puncte distanță de poziția a doua ocupată de Rapid, care are 28 de puncte, și la 3 puncte distanță de U Cluj, care completează podiumul cu 27 de puncte. Oltenii urmează să joace acasă în prima rundă, cu FC Argeș, și speră să înceapă cu dreptul și să-și confirme astfel statutul de favoriți.

Când a câștigat Universitatea Craiova ultima dată campionatul

Pentru Universitatea Craiova ar fi o performanță remarcabilă să reușească să câștige campionatul, asta și în contextul în care formația olteană nu a mai reușit acest lucru de mult timp, de mai bine de peste 30 de ani.

Mai exact, gruparea din Bănie era încoronată campioană în sezonul 1990-1991, primul de după revoluție, când actualul președinte de onoare, Sorin Cârțu, era antrenor, iar în teren erau mulți dintre fotbaliștii ce aveau să aibă cariere importante, precum Gică Craioveanu.