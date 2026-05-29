Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”

FCSB a pregătit o schimbare importantă în echipa cu care începe derby-ul cu Dinamo. Ioan Andone a dat verdictul în direct după ce a aflat.
Mihai Dragomir
29.05.2026 | 15:01
FCSB joacă vineri seară în deplasare cu Dinamo într-un derby a cărui miză este accederea în preliminariile Conference League. Echipa lui Marius Baciu va începe partida cu o schimbare importantă în atac, acolo unde soluțiile s-au împuținat din cauza accidentărilor recente. Cum a comentat Ioan Andone, dar și specialiștii FANATIK decizia ca Juri Cisotti să joace pe postul de vârf.

Ioan Andone crede că folosirea lui Juri Cisotti ca atacant este o sabie cu două tăișuri pentru FCSB

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Cristi Coste a dezvăluit cum vor arăta echipele de start ale celor două echipe, precizând că Juri Cisotti va evolua ca vârf pentru FCSB. Decizia l-a mirat pe Ioan Andone, cel care s-a pronunțat înaintea derby-ului. Fostul mare dinamovist vede din două unghiuri utilizarea italianului drept atacant. „E înșelătoare, în sensul că n-au un vârf fix. Cisotti are o viteză foarte bună, o mobilitate de joc, are o tehnică bună, de redublare, să știe să plece pe un culoar, dar nu știe să joace cu cu spatele la poarta adversă. Nu poate să câștige duelurile aeriene. Înseamnă că FCSB, dacă joacă cu Cisotti vârf, caută alte soluții, jucători care să ajungă acolo. Dinamo dacă îl recupera și pe Karamoko să joace cu cu 4-4-2, cu Karamoko și cu Pușcaș, altfel era jocul. E posibil să joace 4-3-3 cu Karamoko la stânga, unde a mai jucat el. 

Bănel Nicoliță l-a lăudat în direct pe Juri Cisotti și a numit principalele calități ale italianului

Ulterior, Bănel Nicoliță a vorbit despre calitățile lui Juri Cisotti. Fostul fotbalist român consideră că felul în care mijlocașul vede și profită de spațiile apărute în echipa adversă este un mare atuu. „Are o calitate foarte bună tehnică. Poate să se miște între linii foarte bine, cu toate că nu e un jucător care să poată să se bată pentru pentru minge. Dar simte foarte bine spațiul. Și poate pentru asta și îl bagă acolo, că poate să simtă foarte bine spațiul, să intre în spatele liniei și de acolo s-o ia 1 la 1. Are calitatea asta! Dacă se întoarce către poartă, e un jucător foarte bun”

Sabin Ilie a spus cu ce atacant ar fi început meciul cu Dinamo dacă era la FCSB

Chestionat despre faptul că Mihai Toma este prima variantă pentru postul de under la FCSB, Sabin Ilie a spus că l-ar fi utilizat pe Alexandru Stoian, trimis exact pe poziția sa naturală, cea de atacant central. „Eu l-aș fi băgat pe Stoian.

Mai ales în condițiile că Cisotti, bun fotbalist, dar nu e atacant. Stoian din punctul meu de vedere are forță, are execuție. Eu, decât pe Cisotti, l-aș prefera pe Stoian!”, a spus și Sabin Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

  • 18 contribuții are Juri Cisotti la FCSB în acest sezon
  • 3.699′ (minute) a bifat italianul în actuala stagiune

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
