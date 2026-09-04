Sport

Ce diferențe sunt între Nuno Campos și Zeljko Kopic: „E altceva!”

Ioan Andone a vorbit despre derby-ul Dinamo - FCSB din weekend și a comparat echipa „câinilor” sub comanda lui Nuno Campos cu cea din sezonul trecut, a lui Zeljko Kopic. Verdictul „fălcosului”.
Mihai Dragomir
04.09.2026 | 14:31
Ce diferente sunt intre Nuno Campos si Zeljko Kopic E altceva
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Ioan Andone, reacție sinceră înainte de Dinamo - FCSB. Laude la adresa lui Nuno Campos. Foto: Colaj FANATIK.
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Derby-ul Dinamo – FCSB din etapa a 8-a din SuperLiga prezintă interes major pentru lumea fotbalului românesc, dar mai ales pentru cei care se identifică cu cele două cluburi. Ioan Andone a dat verdictul în privința câștigătoarei și l-a lăudat pe antrenorul Nuno Campos pentru cum i-a transformat pe „alb-roșii”.

Laudele lui Ioan Andone pentru Nuno Campos. Ce a spus despre antrenorul lui Dinamo

Nuno Campos a vorbit despre cum poate Dinamo să învingă FCSB în derby. Antrenorul portughez a fost lăudat recent de Ioan Andone, fostul mare dinamovist, care a făcut o comparație între cum arată „câinii” sub comanda lusitanului și cum arătau înainte, cu Zeljko Kopic, care a fost eliminat din Cupa Poloniei la noua sa echipă. „Ando” apreciază mai mult varianta actuală a lui Dinamo.

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„Bravo lui Campos! A schimbat multe în jocul echipei, pentru că joacă mult înainte. Are deja combinații ofensive. Kopic juca prea mult înapoi, în opinia mea. Kopic juca prea mult înapoi și lateral. Am văzut și pase între linii, am văzut combinații. Deci, Campos a schimbat ceva. Cred până la urmă că a fost o alegere bună Campos. Înainte nu puteai ști. Dar acum, după cum joacă Dinamo, ce combinații are, ce organizare defensivă… e altceva”, a spus Ioan Andone.

Ioan Andone merge pe mâna lui Dinamo în derby-ul cu FCSB

Deși gazonul de pe „Arcul de Triumf” nu se prezintă în cele mai bune condiții, fanii fotbalului din România tot așteaptă spectacol total de la derby-ul Dinamo – FCSB din etapa a 8-a a SuperLigii. Ioan Andone consideră că formația din „Ștefan cel Mare” are toate motivele să se impună în acest meci, explicând ce o face pe Dinamo favorită, de fapt.

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Eu cred că Dinamo e favorită prin prisma jocului și prin prisma rezultatelor. Dar un derby nu-i câștigat niciodată dinainte. Și un derby la nivelul ăsta, Dinamo – FCSB, nu se decide după calculele hârtiei, după echipa care-i mai în formă, pentru că apar alte ambiții. Eu știu, că le-am și jucat, le-am și antrenat. Deci echipele se mobilizează mult mai mult. E un stadion care creează presiune, pentru că e un stadion mic, cel de la Arcul de Triumf. Eu zic că Dinamo are toate ingredientele ca să câștige meciul. Așa cred eu! Încet-încet, Dinamo arată ca o candidată la titlu”, a mai declarat Ioan Andone, pentru GSP.ro.

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Ca jucător, Ioan Andone a îmbrăcat tricoul lui Dinamo în perioada 1983-1990. Ulterior, i-a antrenat pe „câini” în 3 mandate diferite: 2003-2005, 2010-2011 și 2016-2017. Una dintre marile performanțe atinse pe banca echipei bucureștene rămâne eliminarea celor de la Everton cu 5–2 în preliminariile Cupei UEFA din sezonul 2005/2006.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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