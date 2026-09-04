ADVERTISEMENT

Derby-ul Dinamo – FCSB din etapa a 8-a din SuperLiga prezintă interes major pentru lumea fotbalului românesc, dar mai ales pentru cei care se identifică cu cele două cluburi. Ioan Andone a dat verdictul în privința câștigătoarei și l-a lăudat pe antrenorul Nuno Campos pentru cum i-a transformat pe „alb-roșii”.

Laudele lui Ioan Andone pentru Nuno Campos. Ce a spus despre antrenorul lui Dinamo

Nuno Campos a vorbit despre în derby. Antrenorul portughez a fost lăudat recent de Ioan Andone, fostul mare dinamovist, care a făcut o comparație între cum arată „câinii” sub comanda lusitanului și cum arătau înainte, cu Zeljko Kopic, care a fost . „Ando” apreciază mai mult varianta actuală a lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

„Bravo lui Campos! A schimbat multe în jocul echipei, pentru că joacă mult înainte. Are deja combinații ofensive. Kopic juca prea mult înapoi, în opinia mea. Kopic juca prea mult înapoi și lateral. Am văzut și pase între linii, am văzut combinații. Deci, Campos a schimbat ceva. Cred până la urmă că a fost o alegere bună Campos. Înainte nu puteai ști. Dar acum, după cum joacă Dinamo, ce combinații are, ce organizare defensivă… e altceva”, a spus Ioan Andone.

Ioan Andone merge pe mâna lui Dinamo în derby-ul cu FCSB

Deși gazonul de pe „Arcul de Triumf” , fanii fotbalului din România tot așteaptă spectacol total de la derby-ul Dinamo – FCSB din etapa a 8-a a SuperLigii. Ioan Andone consideră că formația din „Ștefan cel Mare” are toate motivele să se impună în acest meci, explicând ce o face pe Dinamo favorită, de fapt.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că Dinamo e favorită prin prisma jocului și prin prisma rezultatelor. Dar un derby nu-i câștigat niciodată dinainte. Și un derby la nivelul ăsta, Dinamo – FCSB, nu se decide după calculele hârtiei, după echipa care-i mai în formă, pentru că apar alte ambiții. Eu știu, că le-am și jucat, le-am și antrenat. Deci echipele se mobilizează mult mai mult. E un stadion care creează presiune, pentru că e un stadion mic, cel de la Arcul de Triumf. Eu zic că Dinamo are toate ingredientele ca să câștige meciul. Așa cred eu! Încet-încet, Dinamo arată ca o candidată la titlu”, a mai declarat Ioan Andone, pentru

ADVERTISEMENT

Ca jucător, Ioan Andone a îmbrăcat tricoul lui Dinamo în perioada 1983-1990. Ulterior, i-a antrenat pe „câini” în 3 mandate diferite: 2003-2005, 2010-2011 și 2016-2017. Una dintre marile performanțe atinse pe banca echipei bucureștene rămâne eliminarea celor de la Everton cu 5–2 în preliminariile Cupei UEFA din sezonul 2005/2006.