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Ioan Andone a anunțat favorita din derby-ul Dinamo – FCSB! Antrenorul care l-a impresionat pe legendarul dinamovist: “Nu mă așteptam să aibă așa impact”

Marele derby al fotbalului românesc dintre Dinamo și FCSB se va juca sâmbătă. Pe cine vede favorită Ioan Andone (66 de ani) după cum s-au descurcat cele două echipe în startul sezonului.
Traian Terzian
05.09.2026 | 07:30
Ioan Andone a anuntat favorita din derbyul Dinamo FCSB Antrenorul care la impresionat pe legendarul dinamovist Nu ma asteptam sa aiba asa impact
EXCLUSIV FANATIK
Ioan Andone (66 de ani), analiză înaintea derby-ului Dinamo - FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
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Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, Ioan Andone consideră că Dinamo este favorită în derby-ul cu FCSB. Fostul mare fundaș s-a arătat încântat de rapiditatea cu care Nuno Campos a schimbat jocul ”câinilor”.

Ioan Andone, analiză înainte de Dinamo – FCSB

Partida Dinamo – FCSB, din etapa a 8-a a SuperLigii, se va disputa sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 20:30. Ioan Andone a explicat de ce îi vede pe ”roș-albi” favoriți în acest duel, însă le-a atras atenția că pentru play-off mai au nevoie de întăriri.

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”Dinamo arată destul de bine. La meciul cu Corvinul nu mi-a plăcut începutul de meci, 20 de minute, hai să zic 25, dar după un progres mare față de anul trecut, joacă înainte. Cu Kopic avea o posesie mult înapoi și lateral. Acum văd mai multe mingi ajunse în careu, își creează mult mai multe ocazii decât anul trecut. Deci e un pas înainte.

Așteptăm să mai vedem, pentru că să fie candidată la titlu cred că le mai trebuie ceva. Poți să duci Cupa României și campionatul, dar din iarnă trebuie de pe acum să mai caute, pentru atunci când ajungi în play-off e altceva.

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Dar lucrurile sunt în regulă și eu cred că Dinamo e favorită la meciul ăsta. Cu toate că niciodată nu trebuie să zici într-un derby Dinamo – FCSB că una e favorită, dar eu cred că e favorită. Va fi presiune”, a declarat Andone, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Încântat de schimbările aduse de Nuno Campos

Fostul jucător și antrenor al ”câinilor” s-a arătat mulțumit că derby-ul se va juca pe Arcul de Triumf și consideră că Dinamo a făcut foarte bine că a renunțat la mijlocașul Eddy Gnahore, un jucător care costa prea mult pentru cât oferea.

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”E un stadion mic, dar e foarte bine că se joacă acolo (n.r. – pe Arcul de Triumf). Eu, ca antrenor, preferam stadioanele mici și pline decât unul mare și jumătate gol. Ești echipa gazdă, ai suporterii care abia așteaptă să vadă atitudine, să vadă agresivitate, să vadă presing. Și sigur dacă Karamoko, Cîrjan și alții, ce alte soluții ce au ei acolo, vor fi în regulă, eu zic că Dinamo poate să câștige.

(n.r. – Ești surprins plăcut de modul rapid în care Nuno Campos a reușit să facă acest 4-4-2 la Dinamo să funcționeze bine spre foarte bine?) Da. Să știi că nu-i ușor ceea ce a făcut el. Kopic, până la un anumit punct, a fost super în regulă. După, uită-te că a preluat din mers, a avut o perioadă de pregătire nu foarte lungă, au schimbat din jucători.

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Ziceam: ‘Mamă, ce face Dinamo fără, fără Gnahore, fără Boateng?’. Când colo uită-te, se descurcă mai bine. Oricum, nu puteai ca unui jucător ca Gnahore să-i dai 25.000 de euro. Un jucător defensiv care dă două goluri pe an.

Nu poți să dai în România banii ăștia unui străin care-ți dă două goluri pe an. Și din zece pase, opt le joacă înapoi sau lateral. Jucători ca Gnahore găsești români câți vrei. Cine îl împiedică să ceară bani? E prost ăla care dă banii”, a spus Ioan Andone, la FANATIK SUPERLIGA.

Ioan Andone și-a ales favorita în derby-ul Dinamo - FCSB

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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