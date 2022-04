Ioan Andone are o favorită certă în derby-ul CFR Cluj – FCSB: „Dan Petrescu o să îi ofere tratament special lui Tavi Popescu” Exclusiv

Fostul antrenor al lui CFR Cluj, , a analizat derby-ul de titlu din Casa Pariurilor Liga 1.

Ioan Andone consideră că CFR Cluj are un mare atu în fața FCSB-lui: „Experiența jucătorilor și organizarea, plus Dan Petrescu”

Cum îi poate surprinde FCSB pe CFR?

– E foarte greu pentru că CFR-ul are un mare atu de partea lor: experiența jucătorilor, plus organizarea defensivă. Primesc foarte greu gol și sunt foarte periculoși la fazele fixe. Steaua (n.r. FCSB) trebuie să joace excepțional ca să plece cu trei puncte și să înscrie cel puțin două goluri!

ADVERTISEMENT

Ei joacă pe teren propriu și realizează că e șansa lor să își asigure titlul. Și la meci egal lucrurile sunt destul de clare și sunt mari favoriți, chiar dacă mai sunt câteva meciuri. FCSB poate pentru că e imprevizibilă, însă la meciurile decisive tot timpul au avut probleme în apărare! Spun că în proporție destul de mare cred că va câștiga CFR-ul sau cel puțin vor scoate un punct.

La Craiova au primit 3 goluri…

– A fost neașteptat pentru mine și pentru Dan Petrescu cu siguranță. Nu e important într-un moment cheie să primești atâtea goluri. Dar acum vor juca acasă și va fi un stadion arhiplin și o atmosferă specială. Însă la meciurile cheie, deobicei CFR-ul s-a mobilizat foarte bine! În ultimii cinci ani de zile, tot timpul meciurile decisive le-au jucat excelent. Când ai jucători care au câștigat atâtea campionate știi cum să te mobilizezi.

ADVERTISEMENT

Ioan Andone dă vina pe Craiova și FCSB pentru seria de patru titluri consecutive ale CFR-ului

Ce spune despre CFR faptul că sunt aproape de al cincilea titlu consecutiv?

– Eu zic că e clar și vina contracandidatelor. Nu au avut stabilitate la nivel de lot și antrenor. FCSB și Craiova au schimbat mereu antrenorii și asta nu face bine echipei și rezultatelor. CFR-ul a avut șansa că în principiu l-a avut pe Dan Petrescu și echipa s-a bazat pe filosofia lui de joc și când nu a mai antrenat acolo. Cred că asta a fost principalul lor atu, l-au avut pe Dan Petrescu.

FCSB nu a reușit niciodată să câștige pe terenul CFR-ului în play-off?

– Păi din cauza experienței. Nu e important cum joci în timpul sezonului regulat, ci în play-off! Sunt zece meciuri pe care dacă le câștigi nu ai cum să nu cucerești campionatul. Ai două meciuri cu principala contracandidată. CFR-ul de asta a reușit să ia titlul mereu, pentru că a jucat foarte bine în play-off. Se poate însă întâmpla orice! Steaua (n.r. FCSB) poate să câștige la CFR, dar să joace excepțional și să nu facă greșeli în apărare. Dacă vor lua gol, va fi foarte greu, pentru Clujul este periculoasă pe contraatac.

ADVERTISEMENT

Ioan Andone e convins că Tavi Popescu va avea parte de un tratament special din partea lui Dan Petrescu: „Îi va fi mai greu”

E Octavian Popescu jucătorul care poate face diferența pentru FCSB? Sau e miza prea mare?

– Poate pentru că are un talent cât carul! Numai că eu sunt convins că Dan Petrescu o să îi ofere un tratament special. La calitatea pe care o are, antrenorii caută la un jucător de valoarea lui să îi oferi dublaj cu siguranță. În duelul unu contra unu, din cinci dueluri va câștiga patru cu oricare fundaș al CFR-ului.

Are o calitate nativă extraordinară, driblează foarte bine și are sânge rece la vârsta lui! Jucătorii buni își pun în valoare calitățile de la o vârstă fragedă. Să scoți doi-trei jucători din joc, plus finalizările excepționale pe care le are. Să îl vedem acum, dar îi va fi mai greu cu CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

E lăudat pe merit sau e un jucător umflat?

– Nu e deloc umflat! Un copil ca el trebuie să i se dea șanse și să aibă continuitate. Șansa lui cea mare este să nu sufere vreo accidentare gravă. Talentul lui trebuie pus în valoare și cu CFR Cluj cred că este cel mai important test al lui. M-am bucurat pentru el că Edi Iordănescu l-a debutat la națională. Ilie Balaci sau Hagi nu și-au așteptat rândul. Vorbim de un jucător care poate să ajungă în viitor la un asemenea nivel.

ADVERTISEMENT

Ioan Andone: „Octavian Popescu are toate calitățile să ajungă un mare fotbalist!”

Poate ajunge fotbalist mare?

– Depinde de el cum muncește, cât de modest rămâne și cum ascultă de antrenor. Trebuie să joace și echipa ca să își ridice nivelul, nu poate rezolva totul de un singur și să facă diferența și la echipa națională. Octavian Popescu are toate calitățile să ajungă un mare fotbalist.

Vorbeați de experiență. Keșeru a fost lăsat din nou în afara lotului. Era nevoie de el cu CFR Cluj?

– Eu cred că da. Dar patronul și antrenorul au considerat că el nu mai poate ajuta echipa. Toată lumea și-a pus mari speranțe în Claudiu. Experiența și execuțiile lui puteau face diferența. E un jucător foarte bun și el dar e pe sfârșit de carieră și poate nu s-a potrivit cu stilul echipei. Din păcate s-a dovedit că nu a fost un transfer bun și nu a reușit să înscrie multe goluri.