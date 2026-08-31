Sport

Ioan Andone, primul avertisment pentru Florin Tănase. Ce trebuie să facă după transferul la Omonia Nicosia: „E o presiune uriașă”

Ioan Andone cunoaște bine fotbalul din Cipru și l-a avertizat pe Florin Tănase după transferul la Omonia Nicosia. Ce îl așteaptă pe internaționalul român în „Insula Afroditei”
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
31.08.2026 | 11:08
Ioan Andone primul avertisment pentru Florin Tanase Ce trebuie sa faca dupa transferul la Omonia Nicosia E o presiune uriasa
EXCLUSIV FANATIK
Ioan Andone, primul avertisment pentru Florin Tănase. Ce trebuie să facă după transferul la Omonia Nicosia: „E o presiune uriașă” FOTO: Fanatik
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Ioan Andone a vorbit pentru FANATIK despre mutarea lui Florin Tănase (31 de ani) la Omonia Nicosia. Fostul internațional român cunoaște foarte bine fotbalul cipriot, după experiențele avute ca antrenor la Omonia și Apollon Limassol. Omonia Nicosia este o echipă cu o presiune uriașă din partea suporterilor, după cum avertizează Ioan Andone. Fostul antrenor și analist sportiv subliniază că atmosfera din Cipru este una intensă, cu fani fanatici și așteptări mari de la jucători.

Ioan Andone, avertisment pentru Florin Tănase după transferul la Omonia

Andone a recunoscut că nu mai este la curent cu situația din interiorul clubului din Nicosia, însă știe foarte bine ce înseamnă Omonia în fotbalul cipriot. Fostul tehnician o consideră una dintre marile forțe ale insulei și, mai ales, un club susținut de o masă impresionantă de suporteri. Florin Tănase s-a transferat la campioana din „Insula Afroditei”, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

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„Nu mai știu nimic de Omonia, că nu am mai ținut legătura. Nu am ce să comentez. Aveam acolo un prieten în C.A., care era doctor, dar nu am mai ținut legătură și nu am mai fost în Cipru de 10 ani.

E o echipă mare. Ei, cu APOEL. Mai e și Apollon cu foarte mulți suporteri. Au suporteri fanatici, înnebuniți după fotbal. Din ce am înțeles, tipul care investește acolo e un cipriot din Canada. Bogdan Andone, care a fost acolo, mi-a povestit acum vreo doi ani că e club ca lumea. Doar că eu nu mai cunosc nimic”, a spus Andone.

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Florin Tănase a plecat cu scandal de la FCSB

Florin Tănase s-a despărțit după doi ani de FCSB. Fostul căpitan al roș-albaștrilor a plecat cu scandal în Cipru și a făcut mai multe declarații incendiare pe aeroport, inclusiv atacuri la adresa lui Mihai Stoica. „Din păcate de aici a plecat cu scandal. Dar el pare un băiat inteligent, liniștit și e un fotbalist bun. Nu întâmplător a dat atâtea goluri și ataea pase de gol. E un jucător cerebral. Dar nu îi va fi ușor. Acolo e o presiune uriașă din partea conducerii, dar mai ales a suporterilor. Eu zic că e echipa din Cipru cu cei mai mulți suporteri.

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E presiune, dar e frumos. Toată lumea e pe tine acolo. Poze, autografe, tot ce vrei. Te tratează foarte bine, dacă ești antrenor sau fotbalist”, a declarat Ioan Andone, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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