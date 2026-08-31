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Ioan Andone a vorbit pentru FANATIK despre mutarea lui Florin Tănase (31 de ani) la Omonia Nicosia. Fostul internațional român cunoaște foarte bine fotbalul cipriot, după experiențele avute ca antrenor la Omonia și Apollon Limassol. Omonia Nicosia este o echipă cu o presiune uriașă din partea suporterilor, după cum avertizează Ioan Andone. Fostul antrenor și analist sportiv subliniază că atmosfera din Cipru este una intensă, cu fani fanatici și așteptări mari de la jucători.

Ioan Andone, avertisment pentru Florin Tănase după transferul la Omonia

Andone a recunoscut că nu mai este la curent cu situația din interiorul clubului din Nicosia, însă știe foarte bine . Fostul tehnician o consideră una dintre marile forțe ale insulei și, mai ales, un club susținut de o masă impresionantă de suporteri. informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

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„Nu mai știu nimic de Omonia, că nu am mai ținut legătura. Nu am ce să comentez. Aveam acolo un prieten în C.A., care era doctor, dar nu am mai ținut legătură și nu am mai fost în Cipru de 10 ani.

E o echipă mare. Ei, cu APOEL. Mai e și Apollon cu foarte mulți suporteri. Au suporteri fanatici, înnebuniți după fotbal. Din ce am înțeles, tipul care investește acolo e un cipriot din Canada. Bogdan Andone, care a fost acolo, mi-a povestit acum vreo doi ani că e club ca lumea. Doar că eu nu mai cunosc nimic”, a spus Andone.

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Florin Tănase a plecat cu scandal de la FCSB

Florin Tănase s-a despărțit după doi ani de FCSB. Fostul căpitan al roș-albaștrilor a plecat cu scandal în Cipru și . „Din păcate de aici a plecat cu scandal. Dar el pare un băiat inteligent, liniștit și e un fotbalist bun. Nu întâmplător a dat atâtea goluri și ataea pase de gol. E un jucător cerebral. Dar nu îi va fi ușor. Acolo e o presiune uriașă din partea conducerii, dar mai ales a suporterilor. Eu zic că e echipa din Cipru cu cei mai mulți suporteri.

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E presiune, dar e frumos. Toată lumea e pe tine acolo. Poze, autografe, tot ce vrei. Te tratează foarte bine, dacă ești antrenor sau fotbalist”, a declarat Ioan Andone, în exclusivitate pentru FANATIK.