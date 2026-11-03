Sport

Ioan Andone, cel mai iubit dintre antrenori: „Când a plecat, toți eram în lacrimi”

Flaviu Popa
03.11.2026 | 19:05
Ioan Andone cel mai iubit dintre antrenori Cand a plecat toti eram in lacrimi
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Ioan Andone, apreciat de Marius Măldărășanu
Ioan Andone nu a mai antrenat de ceva vreme, însă a rămas apropiat de mulți dintre foștii săi jucători. „Fălcosul” este apreciat pentru că dădea multe sfaturi de viață tinerilor din lot.
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Marius Măldărășanu a rămas apropiat de fostul său antrenor Ioan Andone. Măldărășanu și-a adus aminte cum „Fălcosul” a gestionat foarte bine relațiile pe care jucătorii Petrolului la finele anilor ’90 le aveau cu fetele. Practic, Andone a fost ca un tată pentru mulți dintre puștii echipelor pe care le-a antrenat.

Marius Măldărășanu își aduce aminte cu drag de fostul său antrenor Ioan Andone

Ioan Andone a pregătit-o pe Petrolul Ploiești în trecut în perioada 1996–1997 și se pare că a lăsat o amprentă asupra jucătorilor pe care i-a antrenat, printre care Marius Măldărășanu. „Ioan Andone a fost un antrenor care m-a ajutat foarte mult. Eram tineri, se gândea că ne mai ducem la discotecă, trebuia să gestioneze aceste lucruri.

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Dacă faci anumite lucruri cu două zile înainte de meci, îţi vine totul în picioare exact în meci. Adică nişte chestii pe care le gândea el atunci, dar pe care noi le luam de bune. A însemnat încredere pentru jucătorii tineri. Avea şcoala lui Mircea Lucescu, iar când a plecat de la Petrolul, toţi jucătorii erau în lacrimi”, a dezvăluit Marius Măldărăşanu la Orange Sport.

Ioan Andone este unul dintre cei mai experimentați antrenori din fotbalul românesc, cu titluri de campion câștigate pe banca lui Dinamo București și CFR Cluj. De-a lungul carierei a pregătit numeroase echipe din România și din străinătate, cucerind inclusiv Cupa României și Supercupa României.

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Ioan Andone a fost acuzat că și-a dat jos pantalonii în fața lui Valentin Ceaușescu, fiul lui Nicolae Ceaușescu

Andone a rămas în istoria fotbalului românesc după un gest făcut după un Steaua – Dinamo în 1989, considerat scandalos de comuniști și de presa vremii. Atunci, după meci, Andone a făcut gesturi obscene spre tribuna în care se afla Valentin Ceaușescu. Presa a relatat atunci că Andone și-ar fi dat pantalonii jos în fața tribunei, însă fostul fotbalist a negat atunci cele scrise. A fost imediat amenințat cu excluderea din fotbal, însă s-a întors pe teren după trei luni.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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