Ioan Andone, deranjat de acuzele primite de FC Voluntari după 2-2 cu FCSB: “Nu au avut nicio primă! Nu e vina lor că au egalat”. Exclusiv

, și au făcut acuzații grave după FC Voluntari – FCSB 2-2 și sunt convinși că ilfovenii au avut promisă o primă de la CFR Cluj, însă nu crede că e poate fi vorba despre așa ceva.

Ioan Andone, despre strategia Voluntariului la meciul cu FCSB și cum îi poate ajuta acest egal în finala Cupei cu Sepsi

Fostul antrenor și președinte al lui FC Voluntari, în exclusivitate pentru FANATIK că FCSB ar fi trebuit să câștige clar partida de pe Național Arena: „Meciul a fost dominat de Steaua (n.r. – FCSB) și trebuiau să câștige clar, nu 2-1! Nu e frumos și nu e corect să comentez eu ce au spus Gigi Becali și Florin Pandele. Eu dacă eram la club, cum am fost până în vară aș fi luat o poziție. Primarul a spus că e de acord să se ancheteze și să se ducă la pușcărie. Ce a declarat primarul aseară e de ajuns.

Ioan Andone a aplaudat intervenția primarului la Digi Sport, în care a răspuns acuzațiilor venite din partea nașului său, Gigi Becali: „Sincer nu vreau să comentez despre scandalul de la meciul cu FCSB. Am fost la meci și nu e de vină Voluntariul că au egalat! Nu vreau să mă mai bag eu în tot felul de discuții. A răspuns primarul și a făcut-o foarte bine! Nu au avut nicio primă. Apoi spun prea multe și chiar nu vreau! FCSB-ul a pierdut pe mâna lor!”.

Evoluția Voluntariului împotriva FCSB a surprins pe mulți oameni de fotbal, însă Ioan Andone are o explicație pertinentă pentru strategia adoptată de Liviu Ciobotariu: „A fost alegerea lui Liviu să joace cu cea mai bună echipă. Sunt antrenori care aleg ca el. Și eu am avut momente în care am ales să joc cu titularii indiferent ce se întâmplă, pentru a ține echipa în formă și motivată.

Sau sunt antrenori care își odihnesc jucătorii mai în vărstă. Sunt două tipuri. El a riscat și a obținut un rezultat important pentru ei și la finala Cupei cred că au șanse mari să o ia tot ei. A încercat să îi țină pe toți în priză, pentru a avea un psihic foarte bun la finala Cupei cu Sepsi. Eu cred că moral îi poate ajuta rezultatul de egalitate cu FCSB”.

Ioan Andone nu o vede pe CFR Cluj deja campioană: „Eu cred că vor avea un meci foarte greu cu Universitatea Craiova!”

Ioan Andone e de părere că CFR Cluj va trebui să transpire intens cu Universitatea Craiova pentru a câștiga titlul înainte de meciul direct din ultima etapă cu FCSB: „CFR-ul va avea un meci dificil. Craiova are un lot bun, are și jucători valoroși pe bancă, chiar dacă Reghe va face 3-4 schimbări față de ultimul meci cu Sepsi Sfântu Gheorghe din Cupă. Ei au mai bătut pe Cluj și pot să îi încurce. Eu cred că o să fie un meci foarte greu pentru CFR Cluj. Dacă vor câștiga, înseamnă că merită să fie campioana României”.

Fostul antrenor e convins că FC Voluntari va juca cu cea mai bună echipă pe 19 mai în finala Cupei României cu Sepsi Sfântu Gheorghe: „Dacă te uiți anul ăsta, Ciobotariu a mers pe aceeași structură, cu maxim două-trei schimbări. Acum va reveni și Vadim Rață, care a fost suspendat. Sigur vor juca cu cea mai bună echipă, deci nu cred că a afectat meciul cu FCSB. Așa au jucat tot timpul, fără să odihnească jucătorii”, a declarat Ioan Andone, în exclusivitate pentru FANATIK.