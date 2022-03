Ioan Andone îi întristează pe fanii lui Dinamo: „Se vor bate la retrogradare și la anul, dacă se salvează acum”

„Fălcosul” nu vede luminița de la capătul tunelului pentru Dinamo, doar dacă va fi preluată de un om de afaceri iscusit, dându-l exemplu pe Victor Angelescu, patronul Rapidului.

Ioan Andone îi întristează pe fanii lui Dinamo

Ioan Andone i-a întristat pe , anunțând că situația clubului va rămâne dificilă și în sezonul următor chiar dacă clubul se va salva de la retrogradare:

„E greu pentru Dinamo și în play-off. Au avut timp să se pregătească cum vrea Dusan Uhrin, să vedem ce va fi după pauza meciurilor naționale.

Am văzut și ce se întâmplă în Liga 2. N-am văzut U Cluj, am văzut în schimb Hermannstadul, care are o echipă bună, dar tot Dinamo ar fi favorită pentru că are un lot mai bun”.

„Dacă se salvează, Dinamo nu va arăta schimbată față de ultimii trei ani. Nu îi văd un viitor, se vor lupta tot să nu retrogradeze.

Cine să vină? Să vină Dumnezeu? Să vină Șerdean de la Alba Iulia cu 5 milioane de euro… nu e vreun viitor extraordinar”, a mai spus Ioan Andone, la TV .

Ioan Andone: „După Negoiță a venit prăpădul!”

și a vorbit despre cum arăta Dinamo sub , pe care l-a caracterizat drept un „bun plătitor”, fiind de părere că după plecarea acestuia de la club, „câinii” au început să sufere din ce în ce mai tare:

„Cu un om de afaceri poți să faci treabă, cum s-a întâmplat la Rapid cu Victor Angelescu. La Dinamo nu prea a fost nici Ionuț Negoiță. Ionuț a fost un bun plătitor, nu au fost probleme mari cu el la Dinamo, dar după el a venit prăpădul”.

„Dinamo nu mai are nici academie bună, nu mai au nimic, întreabă-i pe unde se antrenează, pe unde se duc.

Nici cu Negoiță nu mai era o academie bună. Și dacă se salvează de la retrogradare, Dinamo nu arată bine!”, a mai spus Ioan Andone.