Ioan Andone, afectat de situația lui Dinamo: „Mă doare sufletul! Suntem în luptă directă la retrogradare”. Exclusiv

Ioan Andone este extrem de afectat de situația dezastruoasă de la Dinamo, iar fostul jucător și antrenor al „câinilor” crede va fi extrem de dificil ca lucrurile să se îndrepte din cauza problemelor financiare.

Fostul mare jucător al lui Dinamo a fost pe teren la ultima înfrângere a „roș-albilor” cu scorul de 0-5, în urmă cu nu mai puțin de 35 de ani, când Sportul Studențesc defila în „Ștefan cel Mare”, cu două goluri marcate de Gheorghe Hagi.

Actualul director tehnic al lui FC Voluntari a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că singurul lucru pozitiv sunt în acest moment suporterii, dar nu credea nici în ruptul capului că Dinamo ar putea ajunge vreodată într-o situație atât de grea.

Ioan Andone e resemnat și nu îi dă prea multe șanse lui Dinamo: „E foarte greu să se îndrepte situația. Foarte greu!”

Fostul mare jucător al lui Dinamo nu crede că echipa la care s-a consacrat ca jucător și antrenor mai poate ieși din această situație extrem de dificilă, însă speră până în ultima clipă: „E foarte greu să se îndrepte situația. Foarte greu! Dar ar trebui, pentru că au jucători de calitate precum Anton, căpitanul Ante Puljic sau Steliano Filip, care cunosc Dinamo de atâția ani! Deci au cu cine. Achim, Răuță…”, a spus fostul antrenor pentru site-ul nostru.

Dinamovistul își pune toate speranțele în acești patru-cinci jucători care știu foarte bine ceea ce înseamnă Dinamo, dar și în jucătorii tineri. Însă, în același timp, recunoaște că au multe probleme și au făcut niște greșeli incredibile la înfrângerea cu 5-0 în fața celor de la Viitorul Constanța: „Sunt patru-cinci jucători importanți acolo, plus cei tineri, care ar trebui să fie forțați mai mult! Trebuie să își reglementeze problemele lor, pentru că ieri au făcut niște greșeli incredibile”.

Fostul antrenor, care a reușit event-ul cu Dinamo, a mai declarat că îi este foarte greu să vorbească despre ceea ce se întâmplă în acest moment acolo, mai ales că ar putea să se interpreteze orice cuvânt: „Nu am ce să spun mai mult de atât decât că mă doare sufletul cum au ajuns. Am jucat șapte ani acolo, am fost antrenor în mai multe rânduri, dar nu mă gândeam vreodată că Dinamo ar putea ajunge într-o asemenea situație! Niciodată!”, a spus cu regret Andone.

Ioan Andone: „Suntem în luptă directă cu Dinamo pentru evitarea retrogradării”

Directorul tehnic al celor de la FC Voluntari a evitat să intre în amănunte, fiind în luptă directă în clasament chiar cu Dinamo, care are patru puncte în plus, dar și un meci mai mult disputat: „Îmi e foarte greu să vorbesc despre Dinamo, ținând cont de situația actuală a clubului. Mai ales că eu sunt la Voluntari acum și suntem în luptă directă în clasament. Dacă nu aș fi implicat la alt club aș putea să vorbesc mai multe. Suntem în luptă cu ei pentru evitarea retrogradării”.

Dinamovistul consideră că în toată această poveste există un singur lucru pozitiv: suporterii lui Dinamo, care încearcă din răsputeri să salveze echipa: „Singurul lucru pozitiv de acolo e ceea ce reușesc să facă acești suporteri extraordinari! Rezultatele din ultimul timp, jocul echipei, suferă tare de tot”, a mai explicat oficialul ilfovenilor.

Fostul fundaș al lui Dinamo și al echipei naționale și-a adus aminte și de ultima înfrângere pe teren propriu a lui Dinamo cu 5-0, din urmă cu 35 de ani, când se afla chiar pe teren: „Cea mai dură înfrângere a lui Dinamo! Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva, până ieri din păcate! A fost o mare rușine, cu toate că Sportul atunci avea o echipă bună cu Bozeșan, Gheorghe Hagi, cu Munteanu II, Gino Iorgulescu, cu Paul Cazan! Era totuși altceva față de meciul de acum”, a povestit dinamovistul în exclusivitate pentru FANATIK.

„Îmi aduc aminte perfect. Cu Sportul Studențesc în 1986! Da, eram în reconstrucție atunci, iar Sportul avea o echipă foarte bună. Hagi ne-a dat două goluri. Venise nea’ Mircea Lucescu de la națională și am avut o zi proastă rău de tot! Cred că cea mai proastă zi de când eram eu la Dinamo, între 1983 și 1990” – Ioan Andone