Ioan Andone este sigur în privința lui Dan Șucu: „Va duce Genoa între primele 6 cluburi din Italia!”. Ce se întâmplă cu Rapid

„Lovitura” dată de patronul Mobexpert a fost atât de mare încât continuă să producă reacții în fotbalul românesc. Ioan Andone este sigur că cea mai veche echipă din Italia va deveni o forță odată cu preluarea de către afaceristul român.

Ioan Andone prevede un viitor strălucit pentru Genoa cu Dan Șucu patron

Fotbalul românesc a înregistrat o premieră prin preluarea acțiunilor majoritare la Genoa de către Dan Șucu, cel care era deja acționar majoritar la Rapid.

Despre afacerea făcută de patronul Rapidului a vorbit și Ioan Andone. „Fălcosul” a transmis că vede echipa din Italia transformată într-o forță în următorii ani, iar că Dan Șucu nu va renunța nici la echipa din Giulești.

„Este un om de afaceri foarte calculat!”

„Nu mă așteptam ca un român să facă o investiție în cel mai vechi club italian, în Serie A, în primele 5 campionate din Europa. El este un om de afaceri foarte calculat.

E un om care va duce Genoa între primele 6 cluburi din Italia. Trebuie să fim mândri că un român cumpără un club din Italia. A simțit-o ca pe o oportunitate, că o să fie un business bun.

„Rapid are lot pentru a câștiga campionatul!”

(Rămâne și la Rapid?) Da, va rămâne, sunt convins că pasiunea i-a venit de la Rapid. An de an, Rapidul a cumpărat jucători foarte buni, are lot pentru a câștiga campionatul.



Șumudică nu va lăsa Rapidul, probabil în vară, dacă nu vor fi mulțumiți de rezultatele care sunt cu el, atunci poate da”, a mărturisit Ioan Andone, pentru

Dan Șucu, ironizat după ce a preluat Genoa

Dacă omul de afaceri a avut parte de admiratori și susținători după ce a preluat Genoa, nu au lipsit și criticile. Adrian Porumboiu a glumit pe seama lui Dan Șucu după mutarea la clubul italian.

Fostul patron de la FC Vaslui l-a ironizat pe patronul giuleștenilor: „Omul a câștigat campionate în România cu Rapid, e normal să câștige și în Italia. De ce vă surprinde? Omul are experiență în domeniu…”, a declarat Adrian Porumboiu, conform