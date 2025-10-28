Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ioan Andone, fost antrenor de succes la CFR Cluj, încântat de posibila numire a lui Daniel Pancu

Ioan Andone, primele concluzii după mutarea zilei din fotbalul românesc. Cum comentează fostul antrenor de la CFR Cluj numirea lui Daniel Pancu în Gruia.
Alex Bodnariu
28.10.2025 | 15:03
Ioan Andone fost antrenor de succes la CFR Cluj incantat de posibila numire a lui Daniel Pancu
Cum comentează Ioan Andone numirea lui Daniel Pancu la CFR Cluj
CFR Cluj și-a găsit, în sfârșit, antrenor! FANATIK a anunțat în exclusivitate că Daniel Pancu este alesul lui Neluțu Varga. Actele urmează să fie semnate în următoarele zile, iar fostul selecționer al naționalei de juniori are misiunea de a redresa situația din clasament. Ioan Andone este de părere că ardelenii au făcut o alegere extrem de inspirată.

Ioan Varga a găsit antrenor pentru CFR Cluj! Pancu merge în Gruia!

Vicecampioana României traversează, probabil, cel mai slab sezon din ultimul deceniu. CFR Cluj se află în zona roșie a clasamentului din Superliga României, iar șansele ca ardelenii să mai prindă play-off-ul sunt mici. Totuși, conducerea a făcut o mutare interesantă: în Gruia vine Daniel Pancu.

Antrenorul trebuie să reușească, într-un timp scurt, să găsească o formulă tactică ce să aducă victorii în următoarele etape. Mai e mult de jucat până la finalul sezonului, iar matematic, ardelenii încă au șanse să prindă primele șase locuri.

Ce spune Ioan Andone despre numirea lui Dnaiel Pancu la CFR Cluj

Ioan Andone, care a stat și el în trecut pe banca celor de la CFR Cluj, consideră că oficialii clubului au acționat corect atunci când l-au ofertat pe Daniel Pancu. Totuși, și el crede că fostul selecționer al naționalei de tineret va avea parte de multe bătăi de cap.

„E un băiat extraordinar, unul care știe fotbal. A fost și un jucător foarte bun. Da, o mutare bună, o soluție bună. E foarte greu să redresezi o echipă obișnuită, în ultimii 10 ani, să se bată la titlu. Acum, să te gândești la retrogradare e foarte greu. Orice e posibil. Mai pierzi două-trei meciuri… Au transferat mulți jucători, au lot. Totul ține de organizare. Văd că nici suporterii nu îi mai susțin. E și normal, când ai atâtea înfrângeri”, a declarat Ioan Andone la FANATIK SUPERLIGA.

