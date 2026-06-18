Ioan Andone îi pune la zid pe suporterii lui Dinamo: „N-a fost deloc în regulă!”

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Ioan Andone (66 de ani), fostul mare fotbalist și antrenor al lui Dinamo, a transmis că nu înțelege modul în care suporterii „câinilor” au decis să se poziționeze față de alegerea clubului în ceea ce privește noua emblemă. Cel poreclit „Fălcosul” este de părere că noua identitate vizuală, care a fost deja incripționată și pe echipamentele pentru sezonul viitor, nu ar fi chiar atât de inestetică precum susțin cei mai mulți dintre fani.

Ioan Andone nu este de acord cu modul în care suporterii lui Dinamo s-au manifestat față de noua siglă

Astfel, în consecință, Andone a apreciat că decizia ultrașilor de a protesta față de această chestiune în finalul stagiunii trecute, în special la meciul cu FCSB, barajul pentru accederea în preliminariile Conference League, pierdut de dinamoviști după prelungiri, a fost una inoportună și care s-a dovedit, în viziunea sa, că a generat efecte negative asupra echipei în acel context.

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În concluzie, Andone crede că ar fi cazul ca dintre conducere și suporteri, în perspectiva startului noului sezon, să înceteze, mai ales că s-a stabilit deja de ceva timp că în viitorul apropiat se va desfășura un nou proces de rebranding la Dinamo, chestiune în care urmează ca fanii să aibă de această dată un cuvânt important de spus.

„Nu știu de ce e atâta scandal cu sigla! S-a mai schimbat de două-trei ori. Dacă astea sunt reglementările… La anul, dacă vrei să o mai schimbi o dată, îi întrebi pe toți suporterii, întrebi legendele, foștii jucători. Nu e urâtă! Ce tot vorbește lumea? Mare lucru că e sigla nu știu cum… De atâta timp tot discutăm despre asta.

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N-a fost deloc în regulă! Tu, la un meci cu FCSB, în care joci pentru cupele europene, protestezi?! N-a fost în regulă! Puteau să găsească alt mod de manifestare. Stadionul era gol, jucam acasă și voiam să punem presiune… Ei n-au intrat zece minute. Dinamo a fost susținută de galerie, dar trebuia să protesteze altfel”, a spus Ioan Andone cu ocazia unui eveniment public la care a participat la Muzeul Fotbalului din București.

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Ce a spus Ioan Andone despre numirea lui Nuno Campos la Dinamo

Cu un oarecare regret, fostul internațional român a opinat că se poate observa destul de clar de ceva timp că antrenorii din țara noastră nu prea mai au parte de încredere dinspre conducătorii de cluburi: „Patronii români nu mai au încredere în antrenorii români. Din nefericire pentru antrenorii români. Mi se par prea mulți antrenori străini, dar asta nu este alegerea mea. Nu banii sunt în joc, ci alți patroni care decid. Portughezii sunt la modă în toată lumea, nu numai în România. Să vedem dacă la anul mai ia vreunul campionatul. Poate îl ia Pancu la Rapid și atunci vom spune: ‘Bă, trebuie să aducem și noi un român’. (n.r. Despre Dinamo) Să fie un grup unit: suporterii, conducerea și jucătorii! Ca să obții rezultate, nu le poți obține de unul singur. Nu le obține Andrei Nicolescu, nu le obține antrenorul, nu le obține Cârjan. Este nevoie de un grup. Când Dinamo este unită, Dinamo este foarte periculoasă.

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La anul, Dinamo poate să facă pasul către cupele europene, nu spun către campionat. Dar dacă ajunge la anul în cupele europene, înseamnă că a făcut un pas înainte. Sezonul acesta, Dinamo a făcut un pas înainte atât ca joc, cât și ca poziție în clasament, însă la anul trebuie, obligatoriu, să joace în cupele europene. Orice efort trebuie făcut pentru a ajunge în cupele europene și să vedem cum se va prezenta acolo”.