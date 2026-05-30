Ioan Andone, în dificultate la Steaua – Rapid! Singurul UEFAntastic pe care nu l-a recunoscut: „Nu îmi venea să cred. Până l-am descoperit…”

Ioan Andone a fost prezent la reeditarea sfertului UEFAntastic. Fostul mare dinamovist a fost nedumerit când a văzut cum arată acum unul dintre jucătorii din tabăra giuleștenilor.
Mihai Dragomir
30.05.2026 | 20:55
Ioan Andone nu a mai recunoscut un fost fotbalist de la Rapid. Ce a spus despre reeditarea sfertului UEFAntastic. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Microbiștii din România au avut ocazia să îi vadă din nou pe teren pe UEFAntasticii din 2006, componenții echipelor celor de la FCSB (Steaua atunci) și Rapid care s-au ciocnit în sferturile Cupei UEFA. Mai multe personalități importante din fotbalul românesc au venit să îi revadă pe foștii fotbaliști care scriau o pagină importantă din istoria sportului rege în țara noastră, iar printre ele s-a aflat și Ioan Andone. Fostul mare dinamovist nu a recunoscut un jucător din tabăra giuleștenilor.

Ioan Andone, șocat de Romeo Stancu la reeditarea sfertului UEFAntastic

S-au împlinit recent 20 de ani de la sfertul de finală dintre FCSB și Rapid în Cupa UEFA. Cele două echipe au decis să joace din nou una împotriva celeilalte, iar scorul final a fost 0-0. Chiar dacă tribunele au fost mai mult goale, toți cei prezenți s-au simțit deosebit, mai ales datorită revederii după mult timp. Ioan Andone nu l-a recunoscut însă pe Romeo Stancu, unul dintre cei peste care timpul și-a pus amprenta din punct de vedere fizic. „Eram cu niște prieteni și tot ziceam ‘Cine-i ăla?’, până am descoperit… Că una-i când îl vezi la televizor, la o emisiune, una când îl vezi îmbrăcat în haine de stradă.

Surpriza mare, pe cine nu l-am cunoscut, a fost Romeo Stancu. Eram trei și unul rapidist, din ăla bolnav. A intrat și a găsit cine a jucat acum 20 de ani. Până l-am descoperit, nu-mi venea să cred! Se vedea ce jucător e, ce stâng are, îmi aduceam aminte. Acum nu îmi dădeam seama. Pe restul i-am recunoscut, în general pe toți, fără probleme. Foarte frumos a fost, jos pălăria! E o mare bucurie când se reunesc, mai întrebi de copii, de familie, ce mai fac… nu mai știi de toți”, a spus Ioan Andone în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Bănel Nicoliță a făcut haz de necaz. Ce a spus despre forma unor foști fotbaliști

Despre reeditarea sfertului UEFAntastic a vorbit și Bănel Nicoliță, prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA. Fostul erou al „roș-albaștrilor” a glumit puțin pe seama jucătorilor scoși din formă. „Un 0-0 plăcut, să nu supărăm pe nimeni. A fost un meci după 20 de ani. Unii au fost mai în formă (n.r. alții au prins forme).

A fost o atmosferă frumoasă, mai ales că ne-am văzut după 20 de ani. Ne-am văzut cu Carlos (n.r. portarul), cu domnul (Cosmin) Olăroiu, a venit și domnul (Valeriu) Argăseală. Au fost toți, în afară de Cernea, Eugen Baciu și Vasilică Cristocea. Pe foaia de joc am fost un lot subțire, dar pregătiți foarte bine”.

  • 41 de meciuri a strâns Romeo Stancu în tricoul Rapidului
  • 2011 este anul în care a spus adio carierei de fotbalist profesionist

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
