Sport

Ioan Andone, încântat de jucătorul care ar putea pleca de la Dinamo: „Îmi place la nebunie!”

Ioan Andone crede că Dinamo se poate lupta la titlu în acest sezon de SuperLiga. Cine este în opinia sa cel mai important jucător al „câinilor” în prezent
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.09.2026 | 09:18
Ioan Andone incantat de jucatorul care ar putea pleca de la Dinamo Imi place la nebunie
ULTIMA ORĂ
Ioan Andone, încântat de jucătorul care ar putea pleca de la Dinamo. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Ioan Andone (66 de ani) a analizat parcursul avut până acum de Dinamo în acest sezon de SuperLiga și a apreciat că echipa sa de suflet ar avea puterea necesară pentru a forța chiar câștigarea titlului de campioană în acest sezon. De asemenea, fostul mare fotbalist și antrenor al formației din „Ștefan cel Mare” a vorbit în mod special și despre unul dintre jucătorii antrenați acum de Nuno Campos.

Ioan Andone, încântat de Mamoudou Karamoko, atacantul lui Dinamo

Este vorba despre Mamoudou Karamoko (27 de ani), cel care a început foarte bine acest campionat, după ce în trecut s-a confruntat în mai multe rânduri cu probleme medicale. Fostul mare fundaș central a spus că este pur și simplu încântat de evoluțiile atacantului francez. În plus, Andone a apreciat și că, în cazul în care acesta nu va mai avea probleme cu accidentările și astfel va putea evolua meci de meci, atunci dinamoviștii au șanse destul de mari inclusiv la câștigarea titlului în acest sezon.

ADVERTISEMENT

„Mă bucură! Mă bucură! Arată foarte bine. Și mă bucură că au un joc foarte bun, joacă în față. A trecut perioada aia cu Kopic, când erau foarte multe baloane și jucau mult înapoi, îl vedeam pe Cîrjan în fața apărării. Îmi place Karamoko ăla la nebunie! Dacă e sănătos, Dinamo e o pretendentă clară la titlu. Dacă e în regulă fizic, dă peste 20 de goluri! Să nu aibă accidentări”, a spus Ioan Andone, potrivit sport.ro. 

Mamoudou Karamoko Dinamo
Mamoudou Karamoko, marcator în Corvinul – Dinamo 1-1. Foto: Sport Pictures

Mamoudou Karamoko ar putea pleca însă de la Dinamo

Doar că în prezent există riscul ca dinamoviștii să rămână fără fotbalistul francez până la finalul actualei ferestre de mercato, după cum chiar Andrei Nicolescu a explicat pe larg recent în direct la FANATIK SUPERLIGA: „La momentul ăsta sunt niște discuții, dar, evident, nu e nimic stabilit și jucătorul trebuie să-și exprime opțiunea. Am văzut declarația lui după meciul de ieri (n.r. 1-1 cu Corvinul), probabil are și el niște discuții pe care nu le știm noi, dar în momentul ăsta nu e nimic concret.

ADVERTISEMENT
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și...
Digi24.ro
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate

(n.r. Șanse mici să trezim cu el plecat pe final de mercato?) La Dinamo, pentru prețul corect cam toată lumea e de vânzare, cu excepția celor pe care i-am transferat acum. Îmi e greu să cred că va veni o ofertă pentru ei într-o săptămână, două. Cam ăsta e trendul, însă trebuie să fie ceea ce clubul consideră că e corect ca și preț pentru valoarea lor”. 

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit bașkanul lui Gaziantep pe Mirel Rădoi, după ce l-a dat...
Digisport.ro
Cum l-a numit bașkanul lui Gaziantep pe Mirel Rădoi, după ce l-a dat afară: "Nu exagerez"
„Acolo s-a terminat totul”. Catastrofă pentru Charalambous și Pintilii în Grecia
Fanatik
„Acolo s-a terminat totul”. Catastrofă pentru Charalambous și Pintilii în Grecia
Ce reguli are Iulia Pârlea pentru septembrie. Fosta iubită a lui Gabi Torje...
Fanatik
Ce reguli are Iulia Pârlea pentru septembrie. Fosta iubită a lui Gabi Torje a dezvăluit totul
Marius Șumudică a rămas fără Aly Abeid! CFR Cluj l-a vândut pentru 300.000...
Fanatik
Marius Șumudică a rămas fără Aly Abeid! CFR Cluj l-a vândut pentru 300.000 de euro în străinătate. Update exclusiv
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Derapaj la adresa lui Horațiu Moldovan: 'E un dobitoc! Îi făceam toate necazurile...
iamsport.ro
Derapaj la adresa lui Horațiu Moldovan: 'E un dobitoc! Îi făceam toate necazurile din lume, nu există așa ceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!