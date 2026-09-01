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Ioan Andone (66 de ani) a analizat parcursul avut până acum de Dinamo în acest sezon de SuperLiga și a apreciat că echipa sa de suflet ar avea puterea necesară pentru a forța chiar câștigarea titlului de campioană în acest sezon. De asemenea, fostul mare fotbalist și antrenor al formației din „Ștefan cel Mare” a vorbit în mod special și despre unul dintre jucătorii antrenați acum de Nuno Campos.

Ioan Andone, încântat de Mamoudou Karamoko, atacantul lui Dinamo

Este vorba despre (27 de ani), cel care a început foarte bine acest campionat, după ce în trecut s-a confruntat în mai multe rânduri cu probleme medicale. Fostul mare fundaș central a spus că este pur și simplu încântat de evoluțiile atacantului francez. În plus, Andone a apreciat și că, în cazul în care acesta nu va mai avea probleme cu accidentările și astfel va putea evolua meci de meci, atunci dinamoviștii au șanse destul de mari inclusiv la câștigarea titlului în acest sezon.

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„Mă bucură! Mă bucură! Arată foarte bine. Și mă bucură că au un joc foarte bun, joacă în față. A trecut perioada aia cu Kopic, când erau foarte multe baloane și jucau mult înapoi, îl vedeam pe Cîrjan în fața apărării. Îmi place Karamoko ăla la nebunie! Dacă e sănătos, Dinamo e o pretendentă clară la titlu. Dacă e în regulă fizic, dă peste 20 de goluri! Să nu aibă accidentări”, a spus , potrivit

Mamoudou Karamoko ar putea pleca însă de la Dinamo

Doar că în prezent există riscul ca dinamoviștii să rămână fără fotbalistul francez până la finalul actualei ferestre de mercato, după cum chiar : „La momentul ăsta sunt niște discuții, dar, evident, nu e nimic stabilit și jucătorul trebuie să-și exprime opțiunea. Am văzut declarația lui după meciul de ieri (n.r. 1-1 cu Corvinul), probabil are și el niște discuții pe care nu le știm noi, dar în momentul ăsta nu e nimic concret.

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(n.r. Șanse mici să trezim cu el plecat pe final de mercato?) La Dinamo, pentru prețul corect cam toată lumea e de vânzare, cu excepția celor pe care i-am transferat acum. Îmi e greu să cred că va veni o ofertă pentru ei într-o săptămână, două. Cam ăsta e trendul, însă trebuie să fie ceea ce clubul consideră că e corect ca și preț pentru valoarea lor”.