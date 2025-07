Ioan Andone, interviu eveniment despre Mircea Lucescu: „Sper să-şi serbeze ziua şi la 100 de ani. Mi-a zis că o să moară pe teren!”. Exclusiv

Ioan Andone a oferit un interviu despre Mircea Lucescu, omul care l-a debutat la Corvinul și la echipa națională a României. Acesta a putut fi urmărit integral în emisiunea „Fanatik Dinamo”. !

Ioan Andone, cele mai frumoase momente și amintiri legate de Mircea Lucescu: „Tot timpul căuta să te învețe ceva nou”

Ioan Andone îi va fi veșnic recunoscător mentorului său, Mircea Lucescu, pe care îl consideră părintele său în fotbal. Cariera „Fălcosului” a fost influențată decisiv de .

Domnule Andone, ne vedem pentru un eveniment foarte important: Lucescu la 80 de ani! O vârstă la care mulți vrem să ajungem și să fim la fel de tineri și plini de adrenalină. Cum vedeți această aniversare?

– E o surpriză, nu mă așteptam. Nea Mircea nu a avut niciodată timp pentru că antrena când era ziua lui. Am prins multe zile de naștere în cantonamente, chiar de la începuturi la Hunedoara: ’80-’81. Își făcea zilele cu echipa și famiile lor, conducerea clubului. O făcea la Minărău. Cred că își mai aduce aminte nea Mircea, iar noi cei care eram mai tineri cu siguranță. Eu sper să facă un eveniment ca ăsta și 90 de ani și la 100 de ani.

Ioan Andone: „Și la 90 de ani îl văd la fel de verde și de implicat în fotbal”

Asta era o întrebare de final. Unde îl vedeți la 90 de ani?

– Îl văd la fel de verde și de implicat în fotbal. Vreau să-l văd sănătos și sper să îl țină organismul, să o ducă. E o bucurie ceea ce face, că ne întâlnim generații diferite. Datoria mea a fost să îl aduc și pe nea Ion Pârcălab la petrecere. care e decanul de vârstă al nostru de-acolo. Plus cei din generația de la Craiova, de la Corvinul, a fost și Liță Dumitru, generația de la Dinamo care a lucrat cu nea Mircea… Sincer o bucurie să ne vedem împreună.

L-ați cunoscut prima oară pe Mircea Lucescu la Hunedoara…

– Era jucător în perioada în care era domnul Ilie Savu antrenor principal ne mai lua la câte un antrenament pe săptămână anumiți jucători de la juniori. Ne uitam ca la Dumnezeu la nea Mircea, Radu Nunweiller, la Dumitrache. Ce fotbaliști erau! După care l-am avut antrenor și chiar dânsul m-a debutat la Corvinul în Liga 1 și la echipa națională. M-am întâlnit cu el de-a lungul cariei în multe ipostaze cu Mircea Lucescu.

Meciul în care Mircea Lucescu l-a debutat pe Ioan Andone: „M-a folosit mijlocaș”

Vă mai aduceți aminte debutul de la Corvinul?

– Eh, cum să nu! Un meci pe fostul stadion „Republicii” cu Sportul Studențesc. M-a folosit mijlocaș și am intrat în locul lui nea Radu Nunweiller. Din păcate el nu s-a simțit prea bine și nu a putut veni la petrecere. Era o bucurie să îl vedem, noi cei de la Hunedoara pentru că l-am cunoscut foarte bine.

Debutul la echipa națională a fost pe 11 noiembrie 1980, 0-0 în Elveția…

– Am intrat tot la mijloc, în locul lui Țicleanu la Berna. Curios pentru că eu nu prea am jucat mijlocaș. E adevărat, anumite meciuri și la Corvinul, chiar la Dinamo, de 3-4 ori pe an mă mai foloseau la mijlocul terenului la închidere. Nu aveam eu tehnică foarte bună, dar eram foarte combativ și agresiv.

Amintiri de la turneul organizat de Lucescu în American de Sud: „Un meci extraordinar cu Argentina!”

Înainte să debutați aveați așa o teamă, nu?

– Bineînțeles! Era echipa națională. Mi-a făcut bine și uite că am mai jucat la echipa națională și am avut o carieră de succes. Eu spun că nea Mircea ne-a învățat numai lucruri bune.

Știți care a fost următorul meci la națională?

– Turneul din America de Sud, meciul cu Argentina cu Maradona, Kempes, Ramon Dias. Am pierdut cu 0-1 la Rosario. Cum să nu îmi aduc aminte? Un meci extraordinar! Ce echipă aveau, Passarella, cu Fillol în poartă, îmi aduc aminte de echipa lor.

Ioan Andone, dezvăluiri despre Mircea Lucescu: „Are toate meciurile în care el a fost antrenor”

Vă aduc aminte de meciul ăla pentru că ați fost 5 hunedoreni în teren: dumnevoastră, Gabor, Rednic, Klein și Ioan Bogdan..

– Nea Mircea făcea turnee iarna. Atunci au fost trei meciuri: Peru, Argentina, Chile. În Peru am avut eliminări, am ieșit cu poliția cu Gino, a fost cu scandal acolo.

După meciuri de genul ăsta, Mircea Lucescu mergea la televiziunea locală să ia casetele, ditamai roțile, să le aducă la București.

– Ca să le înregistreze. Are toate meciurile în care el a fost antrenor. Dacă vrei vreo informație, vreo imagine video cu nea Mircea cred că trebuie să vorbească toate televiziunile.

Cele mai importante lucruri pe care le-a învățat de la „Il Luce”

Ce spunea Mircea Lucescu atunci la început de carieră? Cum era relația antrenor-jucător?

– Tot timpul căuta să te învețe ceva nou. Ne spunea că meciurile internaționale sunt foarte importante pentru viitorul nostru. Aveam de câștigat în urma la orice meci internațional. Căpătam experiență, nu-ți era frică să joci pe orice stadion, împotriva oricărui jucător.

Ne explica ce înseamnă experiența asta. E adevărat, nu era ușor să te urci în avion, să facă antrenament, să pleci în altă țară, era tot timpul o trambaleală, dar erau importante alea 90 de minute în care învățai cât în două campioanate din România.

El căuta această deschidere, să nu mai fie o diferență de mentalitate față de jucătorii de afară. Inclusiv pe parte culturală: muzee, formații folclorice, era ceva inedit.

– Corect! Și a obținut asta pentru că au fost rezultate în cupele europene foarte bune în anii ăia. Strângea și comunitatea de români când echipa națională se ducea într-o țară și organiza prin ambasadă. Vorbeam, ne întrebam cum e pe-acolo, ce obiceiuri sunt, deci făcea lucruri extraordinare. Era mai mult decât fotbal. E educație în primul rând.

Povestea calificării la Campionatul European din 1984: „Cine credea și ce șanse aveai să termini pe locul 1 în fața campioanei mondiale?”

Cum s-a ajuns la Europeanul din 1984? Era greu atunci pentru că erau 8 echipe, nu ca acum jumătate de continent. O grupă în care am reușit să trecem și de campioana mondială, și de Suedia și Cehoslovacia.

– Începuturile preliminariilor au fost dificile. Cine credea și ce șanse aveai să termini pe primul loc în fața campioanei mondiale en-titre? Dar prin muncă. Era mult diferit față de acum. Aveai două săptămâni întrerupt campionatul, aveai timp 7-8 zile de pregătire tactică, video și pe teren, ca să poți să cunoști adversarul foarte bine. Nu foarte multă lume punea bază pe studiul video și am văzut asta pe parcursul carierei.

Nea Mircea pe vremea aia ne omora! Aveam zilnic o oră, oră și jumătate de analiză la sânge, să cunoaștem adversarul la perfecțiune. Și numai așa am reușit să câștigăm cu Italia și să facem 0-0 la Florența, să câștigi la Stockholm 1-0, să câștigi 2-0 la cu Suedia aici. Numai cu victorii puteam să ne calificăm pentru că și Suedia era foarte puternică, iar de Italia nu mai vorbim, jucători de clasă mondială.

A venit apoi turneul final din Franța. Eu îmi amintesc că după meciul cu Germania v-ați întors la Nantes și ați avut probleme la hotel. S-a oprit și curentul, ați ieșit noapte pe afară, era o căldură…

– Da, dar îți trebuia și noroc contra echipelor astea. Noi n-am avut noroc pentru că de jucat a fost strâns, de la egal la egal. Cu Portugalia în ultimul meci am avut șansele alea mari de a înscrie și altfel era rezultatul. Dar și o echipă cu o experiență mare. De 14 ani nu se mai calificase naționala la un turneu final și toate astea au dus spre calificarea la Campionatul Mondial din 1990.

O parte din jucătorii din 1984 ne-am întâlnit în 1990 și am obținut calificarea la Campionatul Mondial din Italia. Deci o generație crește pe alta. Pe noi ne-au crescut Costică Ștefănescu, Ilie Balaci, care erau înaintea noastră și aveau rezultate, cupe europene, semifinală Craiova, cu Donose, Beldeanu, Cămătaru și ne-au crescut pe noi ca generație și am ajuns să ieșim din grupe.

Cum l-a ajutat Lucescu să ajungă la Dinamo

Vă mai amintiți începuturile când veneați de la Hunedoara la București în mașină câte 5?

– Nea Mircea conducea și Mișa Klein fiind cel mai bătrân dintre noi stătea în dreapta lângă el. Toți ne uitam la el săracul cum punea frâne. Ne ducea ca niște sardele. Tot timpul eram în întârziere: antrenamente, program. ‘Haideți, luați-vă repede bagajele!’. ‘Hai că plecăm la București!’. ‘Stai, măi nea Mircea!’. Și ne mai întorceam câteodată noaptea cu trenul țin minte. Plecam la 12 noaptea din Gara de Nord și ajungeam la 5:30 în Hunedoara.

Îți dai seama prin câte dinastea am trecut 10 ani de zile? Și el cu noi permanent. Ne-a crescut până la urmă. Ne-a dat educație, ne-a dat mentalitate de învingători, de-ați dori mai mult tot timpul. Trebuie să recunoaște că în fotbal e tăticul nostru, mai ales al celor care l-am prins de la început la Hunedoara.

Cum v-a mutat la Dinamo?

– În 1983. Primul am fost eu și după a semnat și Rednic imediat. Eram într-un cantonament în Olanda cu echipa națională. La Dinamo erau antrenori nea Nae Nicușor cu nea Cornel Dinu. Ne-au cerut să jucăm un meci amical cu Aberdeen, câștigătoarea Cupei Cupelor și cu Ferguson antrenor.

Am jucat în Germania un meci amical și atunci s-au aranjat lucrurile. Problema era la Hunedoara dacă ne lăsau să plecăm. Atunci nu era ca acum cu sume de transfer și astea. Știu că s-au înțeles cu Corvinul dând 3 sau 4 jucători pe noi doi. Dinamo a împrumutat mai mulți jucători la Corvinul în schimbul meu și al lui Rednic.

Convins că Lucescu ar putea readuce Dinamo acolo unde a fost odată: „Ardea mult mai repede etapele astea”

E Mircea Lucescu unul dintre cei mai mari dinamoviști?

– Da, da. Mie îmi pare rău că nu e implicat. Acuma are echipa națională, dar eu cred că Dinamo cu nea Mircea ardea mult mai repede etapele astea și făceau un nucleu de jucători decât alții de acolo. Pentru Dinamo ar fi extraordinar să fie consilier nea Mircea Lucescu acolo.

Care sunt cele mai importante amintiri de vestiar cu nea Mircea?

– M-a certat de multe ori, dar asculta-i că n-aveai ce să faci. Ce îți reproșa tu făceai la antrenament și în timpul meciului mai uitai din ele. Un marcaj în cazul meu care eram fundaș central. Normal că și certa, dar și știa să îți vorbească a doua zi. Uite aici, meciul următor e așa, îți dădea încredere să nu mai faci greșeli și îți spunea ce ai făcut bine.

Nu îți arăta niciodată numai lucrurile negative. După puneam accent pe cele bune: Ai o tehnică bună, poți să ieși cu mingea la picior, să faci superioritate la mijloc. Ești foarte puternic la loviturile libere. Pune-ți asta în valoare. Deci tot timpul căuta să te ridice.

Ioan Andone știe care e secretul longevității lui Mircea Lucescu

De ce credeți că Mircea Lucescu a ajuns să antreneze și la vârsta asta? Care e secretul?

– Are entuziasm! Eu de exemplu nu l-aș mai avea. După ce mi s-a întâmpla la Dinamo acum 6-7 ani am zis stop! Nu mai antrenez niciodată pentru că așa deziluzie am avut după experiența aia și m-a făcut să nu mai îmi placă fotbalul. A, mă uit 5 ore pe zi la meciuri, îmi place la nebunie să mă duc pe stadion. Dar ca să mai fiu implicat 100% să stau pe bancă…

Niciodată! I-am și spus că sunt pensionar cu acte. Pe cuvântul meu de onoare, are entuziasm de a antrena, de a transmite. Eu nu mai am lucrul ăsta. Mi-a dispărut. De ce nu știu. La Dinamo s-a rupt. Îmi place să mă duc să mă mai uit și la antrenamente, la Voluntari, la Hunedoara. Dar exclus ca eu să mai stau pe bancă.

Știu că ați avut și o discuție în familie legat de când se va pensiona nea Mircea…

– Da, soția mea Simona l-a întrebat acum vreo 10-15 ani. Eram la masă în patru și l-a bufnit râsul și cu doamna Nelly: ‘Nea Mircea, când credeți că e o vârstă când vă lasați așa’. Ea gândindu-se la mine că e diferență de 15 ani între noi. Și zice: ‘Eu o să mor pe teren!’. Am amuțit la masă, am rămas cu toții fără cuvinte. Doamna Nelly a zâmbit. Ea știa.

Ce au de învățat jucătorii naționalei României de la Mircea Lucescu și unde ar putea antrena în viitorul apropiat

Ce ar trebui să învețe generațiile astea tinere de la Mircea Lucescu?

– Sunt foarte multe de învățat de la el. În primul rând felul lui de a gândi fotbalul și filosofia lui. Are totul structurat în minte. Când vorbești cu el de un jucător, imediat îl vede puțin diferit față de mine. Vorbeam de Mărginean de la Dinamo că poate să fie un fundaș central foarte bun. Și eu zic: ‘De ce nea Mircea? E puțin lent’. Eh, dacă se învață să se așeze, adică să aibă un plasament bun, să nu îl prindă cu spatele la poartă, viteza asta ți-o poți corecta.

Nici eu n-am avut viteză de exemplu, nici Gino Iorgulescu care juca acolo înaintea mea nu avea o viteză deosebită. El imediat le vede puțin diferit și cum l-ar corecta pe jucătorul ăsta. Să știi că vede foarte bine și are entuziasmul ăsta în fiecare zi. Eu cred că dacă n-ar trebui să se ducă la federație, la meciuri, l-ai vedea în jurul Parcului Herăstrău făcând ture, plimbându-se. Nu mai aleargă, dar totuși face mișcare. Asta îl ține sănătos și verde la minte.

Unde îl vedeți după națională?

– La Dinamo! Sincer îl văd acolo! Ar scurta etapele din proiectul ăla cu experiența, ochiul lui și toate chestiile astea. Toată lumea are de învățat de la el. Îl văd mai repede la Dinamo decât la Rapid.