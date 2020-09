Ioan Andone, interviu exclusiv pentru FANATIK: „Sper ca spaniolii să aibă bani pentru Dinamo, pentru că le trebuie din pornire 10 milioane de euro” + „L-am ofertat pe Țucudean la Voluntari”

Ioan Andone, managerul Voluntariului, a vorbit pentru FANATIK despre ultimele noutăți de la echipa pe care o conduce, despre tot ce e în jurul lui Nuevo Dinamo, despre ultimele rezultate ale echipelor naționale.

Andone era la stadionul din Voluntari cu o zi înainte de meciul cu FCSB. L-am întrerupt de la unele analize alături de colaboratorii săi. Caută încă unele întăriri pentru echipa lui Pandele, îl ajută îndeaproape pe Mihai Teja și e convins că Voluntariul începe să prindă „coajă” după ultimele sezoane.

Ioan Andone, interviu exclusiv pentru FANATIK: „Ne-au plecat cei șase jucători împrumutați, dar ne-am pus pe picioare. Ne mai trebuie un vârf”

Ando, cum arată Voluntariul față de sezonul trecut?

– Ne-au plecat toți cei șase jucători împrumutați, dar încet-încet ne echilibrăm. Mai avem nevoie de un vârf de atac, îl căutăm, dar în rest ne-am pus pe picioare prin venirea lui Pablo De Lucas.

Ați reușit să i-l suflați lui Dinamo…

– Bine, el a avut două oferte din Spania, normal că voia să joace acasă, dar nu a semnat acolo. I-a plăcut colectivul de la Voluntari, îl cunoaște foarte bine pe Mihai Teja, cum lucrează, și a semnat pe încă un an cu noi. El este un factor de echilibru în centrul terenului, are experiență, un joc bun de pase, este un tip inteligent. L-am convins să revină la București și a semnat.

„Pablo De Lucas a venit din Spania în România special pentru Voluntari! Nu știu de Dinamo”

Mulți se așteptau să-l convingă Cosmin Contra, cu care a lucrat la Petrolul…

– Probabil, dar eu nu am amănunte de genul ăsta. Nu știu dacă Pablo a ajuns la negocieri cu Dinamo, dar el a venit din Spania în România special pentru noi, pentru Voluntari. I-am spus posibilitățile noastre din acest sezon, a fost de acord și asta e.

Pe Tudorie nu ați mai putut să-l împrumutați?

– Nu am mai putut, deși am fi dorit. Noi l-am vândut la Arsenal Tula, l-am împrumutat șase luni, dar acum a ales Craiova. Normal că s-a dus la Craiova care e pretendentă la câștigarea campionatului. Tudorie a vrut să facă un pas înainte.

„L-am ofertat pe Țucudean când am fost la Arad. Aștept un răspuns!”

Spuneai că Voluntariului îi mai trebuie un vârf. Nu ai încercat la Țucudean, cu care ai lucrat la Dinamo?

– Să știi că am făcut-o! Cum de m-ai întrebat? (n.r. – râde, binedispus) Chiar i-am făcut ofertă să vină la noi, la Voluntari și aștept un răspuns. Am vorbit la telefon, apoi m-am și văzut cu el personal la Arad, când am avut meci cu UTA.

Crezi că mai vrea să joace fotbal?

– Nu e încă decis sută la sută nici să se lase, nici să mai continue. Am băut o cafea împreună și i-am spus că-l aștept cu brațele deschise la Voluntari. Avem nevoie de atacant! Mi-a plăcut revederea cu el, ne-am adus aminte de cum i-am transferat la Dinamo, când eram antrenor principal, pe el și pe „Pufi” Bălgrădean în același timp. Aveau 19 ani amândoi, copii talentați. Îmi spusese Țucudean atunci: „Nea Ando, păi cu Dănciulescu, Niculescu, Bratu aici, eu unde mai joc?” I-am luat atunci la recomandarea lui Marcel Coraș, el îi urmărise mai mult și a avut dreptate cu amândoi! Fotbaliști!

„Nu știm noi ce bani au spaniolii, dar e foarte bine pentru Dinamo tot ceea ce se întâmplă”

Cum ți se pare tot ce se întâmplă acum la Dinamo odată cu venirea lui Pablo Cortacero? Spaniolii parcă au adus puțul de petrol de la arabi…

– E ceva nou, extraordinar, dacă se menține ritmul acesta de investiții. După ultimii trei ani de zile în care Dinamo a fost mereu în play-out, nu credeam că se mai rezolvă ceva acolo. Uite, Dinamo, prima echipă din România cu investitori străini! Și-au permis să-l aducă pe Contra înapoi, ceea ce spune multe.

Par totuși prea mulți bani așa, dintr-odată!

– Așa e, dar nu știm noi ce bani au spaniolii. Sper să aibă, pentru că le trebuie un buget clar, de pornire, de 10 milioane de euro! Înseamnă că au acest buget dacă s-au înhămat la aceste cheltuieli, la aceste contracte ale celor nou-veniți. E foarte bine pentru Dinamo tot ceea ce se întâmplă. Nu puteai să ții un club de tradiția și de valoarea lui Dinamo tot timpul să se bată la ultimele locuri.

„Patrick Borcea în spatele lui Cortacero? Nu prea cred, dar Patrick e mare dinamovist!”

Tu îl cunoști pe noul acționar, Pablo Cortacero?

– Nu îl cunosc și nici nu am auzit de el. Doar aici în România. Cortacero e om de afaceri, pentru că în fotbal nu am auzit de el. E bine că transferă la Dinamo jucători buni, cu nume, cu contracte bune, pentru că dacă nu ar fi făcut-o ne puneam deja semne de întrebare. Plus că trebuie să plătească și datoriile din urmă, nu e deloc simplu pentru el. E clar că există susținere financiară.

Ești de acord cu varianta vehiculată că în spatele lui Cortacero ar fi alții, poate chiar Cristi Borcea?

– Eu nu cred că Cristi Borcea mai vrea să se implice el, personal, la Dinamo. Despre Patrick, băiatul său, nu știu ce să zic… Nu prea cred, dar e mare dinamovist😊)

„La un club mare, era normal ca Negoiță și Cortacero să facă o conferință împreună. Or fi fost ocupați”

Ce fac acum spaniolii pe care tu ai vrut să-i aduci la Dinamo?

– Nu am mai vorbit de două luni cu ei, dar știu că vor să cumpere o echipă în Spania. Negociază cu două formații, una din Primera, una din Segunda Division. Atâta știu, dar nu cunosc numele formațiilor.

De ce nu s-au înțeles ei cu Negoiță înaintea lui Cortacero?

– Păi erau la semnatul actelor cu Negoiță, dar s-a blocat totul. Nici nu am mai întrebat care a fost motivul pentru care a căzut afacerea.

Te așteptai ca Negoiță să iasă într-o conferință de presă cu Cortacero și să anunțe că i-a vândut Dinamo?

– Au fost avocații, au semnat actele, asta a fost… La un club mare, era normal să se întâmple cum spui tu, dar probabil au fost ocupați amândoi ca să facă o conferință împreună!

„Dacă Dinamo nu e vândută, e faliment! Nu poți să-ți bați joc de jucători și să le spui peste trei luni că nu ai bani”

Sincer, crezi că vânzarea lui Dinamo de la Ionuț Negoiță spre Pablo Cortacero e finalizată sută la sută?

– Eu zic că da. Dacă nu ar fi vândută, atunci pe Dinamo o paște falimentul la ce contracte au fost semnate în ultimele zile.

Cam asta spunea și Dănuț Lupu…

– Cred că Dinamo e vândută, altfel nu puteai aduce acești jucători cu experiență, să le dai salariile acestea și să-ți bați joc de ei. Nu poți să le spui peste trei luni că nu ai bani să le plătești contractele! Spaniolii nu mai pot da înapoi! Trebuie să meargă pe drumul acesta.

„Contra face acum echipă la Dinamo pentru cupele europene. Titlul, la anul!”

Ar putea fi tensiuni în vestiarul lui Dinamo ținând cont de munții de bani pe care-i încasează noii-veniți?

– Dacă tu ai un contract pe care ți l-ai negociat singur, trebuie să-ți faci treaba. Au venit alții pe salarii mai mari, asta e! Muncește, câștigă titlul, joacă în Europa, intră în grupe și o să ți se mărească și ție contractul. Te duci la patron și-i spui atunci că nu poți sta pe 4-5.000 de euro. Și sunt convins că patronul îți va mări contractul dacă sunt rezultate și tu ești bun. Eu așa văd lucrurile.

Echipa pe care o asamblează Contra acum la Dinamo se face pentru play-off sau pentru un eventual titlu?

– Pentru cupe europene, sigur! Nu știu dacă Dinamo ar putea lua campionatul din acest sezon, dar la anul se bate clar la titlu!

„CFR Cluj a avut mult ghinion cu Dinamo Zagreb. În mod normal trebuia să se califice. CFR a jucat bine, iar să ratezi calificarea la penalty-uri… Ghinion! Plus în timpul meciului… Dacă Deac nu rata 11 metri, eu zic că CFR câștiga 3-1 sau 4-1! Veniseră clar peste croați” – Ioan Andone

„Dacă mai fi întrebat de șansele noastre cu Islanda acum două luni, strâmbam din nas!”

Ți-a plăcut naționala României la primele două meciuri cu Mirel Rădoi selecționer?

– Da, mi-a plăcut foarte mult. E meritul lui Rădoi că le-a dat șanse la toți și e meritul lui pentru că a făcut o atmosferă foarte bună care a dus la aceste evoluții ale tuturor celor convocați.

Ce facem în barajul din Islanda?

– Avem șanse, spun eu. Este un meci mai special, pentru că miza este mare în primul rând. Este o singură partidă, nu e loc de greșeli. Nu e tur și retur. Dar dacă repetăm jocul din Austria, eu cred că putem să ne calificăm. Dacă mai fi întrebat acum două luni, aș fi strâmbat din nas vizavi de șanse, acum spun că ne putem califica. Jocul nostru cu Irlanda de Nord și mai ales cu Austria îmi dă acum mari speranțe.

„Mi-a plăcut Mutu, le-a dat încredere, le-a vorbit ce trebuia”

Nici Islanda nu pare ok în acest moment…

– Au luat multe în Belgia, dar le-au lipsit jucători. Au jucat destul de bine cu Anglia, dar am observat că naționala Islandei este un pic îmbătrânită. Nu prea au mai schimbat jucătorii și s-ar putea să fie un alt avantaj pentru România. Avem șanse, clar!

Cum ți s-a părut naționala de tineret cu Mutu?

– Meciul cu Finlanda a fost bun, bun… Mutu are o generație foarte bună la tineret, chiar dacă unii au făcut deja pasul spre naționala mare. Regula cu U21 din Liga 1 este foarte bună și dă rezultate. Gândește-te că fiecare echipă are 4-5 jucători, asta înseamnă 80-90 de jucători din prima ligă de unde poți selecționa 20 buni. Plus cei care joacă în străinătate.

Mutu, ca antrenor?

– L-am văzut, mi-a plăcut, le-a dat încredere, le-a vorbit ce trebuia. El caută să continue la tineret munca lui Rădoi, care a făcut semifinală de campionat european.

„Nu mai antrenez indiferent de unde vine telefonul”

Simți un schimb de generații la antrenori, apropo de Rădoi și Mutu la primele două naționale?

– Da, și e foarte bine. Oricum, sunt doi jucători emblematici ai echipei naționale și acest lucru contează foarte mult. Este important să câștige, să construiască echipe, să aibă rezultate. În meseria asta de antrenor când ești sus, când ești jos. Doar rezultatele îți dau valoare și te țin în funcție.

Te mai gândești să antrenezi?

– Nu se mai pune problema indiferent de unde vine vreun telefon.

„Eu cred că Craiova nu a tratat ca lumea meciul din Europa cu Tbilisi. Și-au zis că merg în Georgia, că nu au cum să nu se califice cu adversarul acela, că văd ei la fața locului despre ce e vorba. Nu aveau voie niciodată să facă boacăna aia și aici nu e vorba de nicio oboseală” – Ioan Andone

„Cu lotul actual, Voluntariul nu se poate bate la play-off”

Se poate bate Voluntariul la play-off în acest sezon?

– Cu lotul actual, să fiu sincer, nu! Dar dacă mai reușim să aducem doi jucători, ce vrem noi, atunci ne batem la play-off. Dar depinde și de ce fac celelalte echipe, pentru că perioada de pauză a fost scurtă.

Oricum, vor mai fi transferuri cam la toate echipele.

– Au un avantaj formațiile care și-au păstrat lotul de anul trecut, au transferat 3-4 jucători și au omogenitate. Noi, la Voluntari, am terminat pe locul 11 sezonul trecut, dar am pierdut mulți titulari. Totuși, repet, ne punem pe picioare. Îți trebuie o perioadă de a forma o echipă, dar suntem încrezători.