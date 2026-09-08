ADVERTISEMENT

După ce nu a fost lăsat să zboare la Madrid pentru Real – Inter, Ioan Andone a scos la lumină motivul. Fostul tehnician s-a declarat stupefiat de reguli, mai ales că a mai trecut prin această situație în repetate rânduri.

Ioan Andone, interzis la călătoria cu avionul pentru meciul Real – Inter

Ioan Andone (66 ani) s-a retras din postura de antrenor și nu mai intenționează să revină pe banca unei echipe din Liga 1. Cunoscutul tehnician nu mai vrea să pregătească nicio echipă, dar își dă cu părerea în sportul românesc. A dezvăluit că este , jucătorul care ar putea pleca de la Dinamo.

ADVERTISEMENT

Ulterior, fostul mare fundaș și-a anunțat . În urmă cu puțin timp a apărut într-o emisiune în care a discutat despre un eveniment neașteptat. A vrut să vadă live meciul dintre Real și Inter din prima etapă a UEFA Champions League, dar nu a avut voie să zboare. I s-a interzis să călătorească la Madrid, Spania, dintr-un motiv uimitor.

A rămas perplex când a fost informat că va rata partida de pe stadionul ”Bernabeu” din cauza animalului său de companie. Geanta câinelui său, care face parte din rasa russian toy, nu era conformă cu regulamentul companiei aeriene. Concret, cușca trebuie să încapă sub scaunul din fața călătorului.

ADVERTISEMENT

Cel mai probabil, Ioan Andone nu s-a gândit la acest aspect când a luat în calcul zborul cu un animal. Companiile aeriene au reguli foarte stricte în acest sens. Majoritatea permit transportul numai al câinilor de talie mică. În plus, greutatea totală (câine + cușcă/geantă de transport) nu trebuie să depășească în general 6–8 kg, în funcție de firma contractată.

ADVERTISEMENT

„N-am avut voie să zbor. Incredibil așa ceva. Deci, eu am o geantă cumpărată din Spania. Am cățel mic și trebuia să zbor de dimineață, dar nu am putut să-l iau că nu am patru aerisiri la geantă. Eu am două aerisiri, așa că am rămas acasă. O să mă uit la televizor”, a spus fostul antrenor, în emisiunea .

ADVERTISEMENT

Ioan Andone: ”Mi-au arătat ei regulament, nu știu ce”

„Deci, incredibil așa ceva! Dați-mi o foarfecă, zic, că mai dau două găuri. Era o geantă specială, da, mai zburasem de 3-4 ori cu ea. Deci de la Madrid e valabilă să merg cu ea, dar de la București nu. Mi-au arătat ei regulament, nu știu ce. Voiam să văd Real Madrid cu Inter.

Rămâi trăsnit, pe cuvântul meu. O să fie meci bun, da. E interesant cum îi prinde Cristi (n.r. Chivu) acum, dar să vadă acolo cu Mbappe. Dacă o să joace cu linia de apărare sus, o să fie greu. Orice se poate întâmpla, că la Real sunt jucători cu personalități mari. M-aș bucura pentru el să nu piardă”, a completat Ioan Andone, pentru aceeași sursă.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, companiile aeriene transmit că cei care au câini de asistență nu trebuie să plătească nimic pentru aceștia. Animalele de observare sau ghid călătoresc gratuit în cabină alături de stăpân, fără a fi limitați de regulile clasice de greutate. În schimb, cei care au o greutate crescută sau sunt de talie mare respectă alte reguli.

În general, aceștia călătoresc în cala avionului, într-o cușcă rigidă, omologată IATA. Cușca în cauză le permite patrupezilor să stea în picioare și să se rotească în voie, având suficient spațiu pentru a se desfășura. Cala este presurizată și încălzită la fel ca zona pasagerilor, mai anunță firmele care operează astfel de transporturi.