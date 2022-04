Ioan Andone laudă FCSB: „E cea mai bună echipă de atac, au jucători de calitate tehnică, peste medie”

Ioan Andone a vorbit despre situația de la Dinamo și este impresionat de calitățile lui .

Dinamovistul Ioan Andone e impresionat de forța ofensivă a FCSB: „S-au maturizat mult, au crescut mult și Tănase și Olaru, plus Tavi Popescu și Coman”

Fostul antrenor consideră că FCSB are jucători foarte buni de la mijloc în sus, iar Florin Tănase și Darius Olaru au crescut cel mai mult: „S-au maturizat mult, da, au crescut mult şi Tănase, şi Olaru, în joc, nu mai zic de cei din apărare nu mai fac greşelile copilăreşti pe care le făceau”.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, „perla” lui Gigi Becali rămâne preferatul „Fălcosului”, însă Andone l-a remarcat și pe , care a renăscut în meciul cu Farul: „Plus Tavi Popescu, o surpriză, deci au soluţii. Şi Coman foarte bine”.

Ioan Andone a explicat cum își surprinde FCSB adversarii: „Cei trei din față își schimbă poziția”

Ioan Andone nu consideră că e o problemă faptul că FCSB joacă fără un număr nouă clasic: „Ok, nu e el de vârf de atac, dar Manchester City nu joacă cu vârf de atac. Cei trei din faţă îşi schimbă poziţia şi tot timpul o să fie unul care este în poziţie de atacant central, dar s-au maturizat, sunt mai linistiţi.

ADVERTISEMENT

Oricum, e cea mai bună echipă de atac, au jucători de calitate tehnică, peste medie”, a declarat Ioan Andone, în exclusivitate, pentru .

Ioan Andone îi face portretul lui Octavian Popescu: „Are talent cât carul! O calitate nativă extraordinară!”

Ioan Andone a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre potențialul uriaș al lui Octavian Popescu, pe care îl compară cu Hagi și Dobrin: „La calitatea pe care o are, antrenorii caută la un jucător de valoarea lui să îi oferi dublaj cu siguranță. În duelul unu contra unu, din cinci dueluri va câștiga patru cu oricare fundaș.

ADVERTISEMENT

Are o calitate nativă extraordinară, driblează foarte bine și are sânge rece la vârsta lui! Jucătorii buni își pun în valoare calitățile de la o vârstă fragedă. Să scoți doi-trei jucători din joc, plus finalizările excepționale pe care le are”.

„Octavian Popescu nu e deloc umflat! Are toate calitățile să ajungă un mare fotbalist”

„Nu e deloc umflat! Un copil ca el trebuie să i se dea șanse și să aibă continuitate. Șansa lui cea mare este să nu sufere vreo accidentare gravă. Talentul lui trebuie pus în valoare și cu CFR Cluj cred că a fost cel mai important test al lui.

ADVERTISEMENT

M-am bucurat pentru el că Edi Iordănescu l-a debutat la națională. Ilie Balaci sau Hagi nu și-au așteptat rândul. Vorbim de un jucător care poate să ajungă în viitor la un asemenea nivel.

ADVERTISEMENT

Depinde de el cum muncește, cât de modest rămâne și cum ascultă de antrenor. Trebuie să joace și echipa ca să își ridice nivelul, nu poate rezolva totul de un singur și să facă diferența și la echipa națională. Octavian Popescu are toate calitățile să ajungă un mare fotbalist”, a mai spus Andone pentru site-ul nostru.