Ioan Andone, one man show la petrecerea unui mare dinamovist: „Nu râdeți, așa fac eu când sunt alături de prieteni”. A stat la masă cu un oficial UEFA. Video

Legenda lui Dinamo, Ioan Andone, s-a lăsat filmat așa cum rar este surprins, la o petrecere a unuia dintre oamenii pe care spune că îi apreciază foarte mult.
Mihai Alecu
28.12.2025 | 11:52
Ioan Andone, petrecere alături de Ionuț Lupescu
Ioan Andone a fost un jucător și antrenor legendar pentru Dinamo, cu care a luat trofee din ambele posturi, iar acum se bucură de viața de după fotbal.

Ioan Andone a petrecut la ziua lui Ștefan Bănică Jr.

Cu ocazia zilei de nume a lui Ștefan Bănică Jr., Ioan Andone a fost invitat de către acesta și a petrecut alături de Ionuț Lupescu, cel care este oficial UEFA și președinte de onoare la CS Dinamo.

„Nu râdeți, dar așa fac eu când sunt fericit alături de prieteni. La mulți ani”, a fost mesajul pe care Ioan Andone l-a postat pe rețelele sociale. Filmarea îl arată pe „Fălcos” când dansează pe ritmul unui cântec interpretat chiar de către Ștefan Bănică: „Prinde-l și pe Lupescu, te rog, așa, te rog”, a spus Andone, bine dispus.

Andone, o legendă pentru Dinamo

Ioan Andone a avut o carieră importantă ca jucător la Dinamo București, fiind unul dintre fundașii de bază ai echipei în anii ’80. A venit la Dinamo în 1983 și a contribuit decisiv la câștigarea mai multor trofee, inclusiv titluri de campion și Cupe ale României. Evoluțiile sale constante l-au consacrat drept unul dintre jucătorii reprezentativi ai clubului din acea perioadă.

Ca antrenor, Ioan Andone a avut mai multe mandate pe banca tehnică a lui Dinamo, reușind să își lege numele de unele dintre cele mai mari succese ale clubului din anii 2000. Sub conducerea sa, Dinamo a câștigat titluri de campioană și Cupe ale României, iar aceste performanțe îl fac să fie o legendă pentru clubul din Ștefan cel Mare.

  • 10 trofee a luat Ioan Andone ca jucător și antrenor al echipei Dinamo.

Ștefan Bănică Jr., fan declarat al clubului Dinamo

Ștefan Bănică Jr. este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România și, totodată, un suporter declarat al echipei Dinamo București. De-a lungul anilor, el nu și-a ascuns niciodată atașamentul față de club, vorbind deschis în interviuri despre pasiunea sa pentru „câinii roșii” și despre meciurile urmărite încă din copilărie.

Prezența sa constantă în tribune, mai ales la partidele importante, l-a transformat într-unul dintre cei mai vizibili și apreciați fani celebri ai lui Dinamo. El a fost văzut la meciuri chiar și în acest sezon, fie că vorbim de partide jucate pe Arcul de Triumf sau pe Arena Națională.

