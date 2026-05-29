Ioan Andone s-a pronunțat înaintea derby-ului Dinamo – FCSB: „Merg pe mâna lui”. Pleacă sau nu Zeljko Kopic dacă ratează Conference League?

Ioan Andone, 66 de ani, omul care s-a confundat cu istoria lui Dinamo, câștigând titluri în „Ștefan cel Mare” și ca jucător, dar și ca antrenor, a analizat duelul capital pentru cupele europene dintre „câini” și marii rivali de la FCSB. Ce spune „Fălcosul” despre atuurile echipei sale de suflet, dar și despre viitorul lui Zeljko Kopic în liga noastră internă.

Ioan Andone s-a pronunțat înaintea derby-ului Dinamo – FCSB: „Merg pe mâna lui”

Meciul finalului de sezon în SuperLiga României se joacă vineri, 29 mai, de la ora 20.30, pe Arcul de Triumf. Va fi un derby bucureștean cu miză uriașă: ultimul loc de Europa. Câștigătoarea se califică direct în tururile preliminare ale UEFA Conference League, în timp ce învinsa ratează cupele europene în sezonul 2026-2027.

Fostul antrenor din „Groapă”, Ioan Andone, a comentat acest duel într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA. În opinia sa, în ciuda faptului că o echipă vine din play-off, iar alta din zona inferioară, duelul bucureștean nu aduce o favorită certă. Cu toate acestea, mergând mai departe cu analiza derby-ului, Ando remarcă o serie de atuuri.

Cum era de așteptat, Andone scoate în evidență importanța antrenorului. El remarcă faptul că lui Marius Baciu nu ar trebui să i se reproșeze multe lucruri în cazul . „Nu există favorită în opinia mea. Fiecare pe echipă are atu-urile ei. Și unul din atu-urile importante, e adevărat, că antrenorul e. Dar ce să-i spui lui Marius Baciu dacă pierde. Ce să facă în două săptămâni? Ce poate schimba el?”.

În schimb, Kopic este mult mai privilegiat, consideră Ando. Croatul a avut liniște și ar trebui ca acest lucru să se vadă. Tocmai de aceea, admite că merge pe mâna sa. „La Kopic e altceva. Dacă pierde, spui: ‘Stai ușor!’ Ți-am adus jucători, suntem cu salariile la zi, avem salarii bune. Au salarii bune la Dinamo. Suporterii sunt aproape, indiferent de ce rezultate au fost. Cu Kopic… merg pe mâna lui”.

Ce se întâmplă cu Zeljko Kopic dacă ratează Conference League. Ce spune Andone

Ioan Andone mai spune că atât . „Va fi un sezon încheiat cu un eșec. Dinamo a dat senzația anul acesta că poate mai mult decât locul 4. Atunci, când tragi linie.. S-au făcut investiții mari de tot. Pașii sunt normali. Ar fi extraordinar un loc de cupele europene”.

Fostul tehnician al „câinilor” a comentat și viitorul lui Zeljko Kopic, 48 de ani. Andone spune că totul depinde de ce oferte vor veni pentru el.”(n.r. Te aștepți ca Zeljko Kopic, dacă va rata acest baraj, să plece în vară?) Depinde de oferte, de proiect, de țara unde merge. Aici poate îi convine. E aproape de casă, ce Croația. Aici i s-a dat încredere.

Și el a dat impresia asta că e un antrenor foarte bun. Până la urmă, asta se vede în rezultate. Un antrenor depinde de multe chestii. Dacă îi vine o ofertă din Arabia Saudită la 1,5-2 milioane pe an, credeți că mai stă? Nu te poți bate cu țările asta, cu Turcia. Acolo poți să mergi 3 luni sau 3 ani”.

