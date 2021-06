Ioan Andone, șef fără salariu la Voluntari? „Are bani cât toată redacția dumneavoastră!”

Florentin Pandele a mai spus că Ioan Andone a mai lucrat la Voluntari fără să fie plătit, pentru a ajuta echipa, acesta neavând nevoie de bani, după cum susține patronul ilfovenilor.

Ioan Andone nu s-a grăbit să îi dea un răspuns la TV primarului, ci a fost mai cumpătat, spunând că așteaptă discuție propusă de Florentin Pandele.

Ioan Andone, dorit ca șef fără salariu la Voluntari

Florentin Pandele a avut o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Fotbal Club”, de la DigiSport, în care a anunțat ce își dorește , aflat și el în platoul emisiunii, propunându-i să fie șef pe toate sporturile din Voluntari, însă fără să fie plătit:

„În orașul Voluntari sunt peste 2.000 de sportivi, iar Ando știe asta. Mie unul mi-e tare greu să mă ocup de această secție largă de sport.

Vreau să mă întâlnesc cu Ando și să îi propun să se ocupe de toate sporturile. Vă spun cu siguranță că se pricepe mult mai bine ca mine la sporturi, la atletism, la fotbal, la baschet, la karate”.

„Ando sunt sigur că are bani cam cât are redacția dumneavoastră. El lucrează fără să fie plătit, pentru că am avut momente dificile din puncte de vedere financiar, iar Ioan Andone s-a comportat ca un român adevărat și a înțeles când am avut dificultăți, dar el mi-a spus că fotbalul e viața lui și sportul e viața lui, așa că m-a ajutat”, a mai spus Florentin Pandele.

„Eu mi-aș dori ca marile glorii ale fotbalului să dea înapoi sportului, fără să primească bani!”

„Fiecare are socotelile lui, eu mi-aș dori ca marile glorii ale fotbalului românesc să înceapă să dea acum sportului românesc fără să primească înapoi ceva din punct de vedere financiar.

El reprezintă mult pentru noi și întreaga echipă administrativă ne-am dori ca Ando să fie capul limpede din orașul nostru”, a mai spus Florentin Pandele.

Ioan Andone a răspuns, însă lasă de înțeles că nu este de acord cu propunerea primită în direct la TV: „Eu aștept să vorbim, încă nu mă pot pronunța. Nu e o discuție de bani aici”

Totodată, Ioan Andone: „Eu nu cred că se va retrage Gabi, am și vorbit aseară. El a fost atunci atât de supărat pentru ca greșit la golul din tur cu Călărași.

Mai erau și vreo 100 de suporteri care l-au înjurat tot timpul, de aceea era mai irascibil și s-a enervat tare atunci, dar nu cred că se va retrage”.